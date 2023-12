Die 7 besten Wetten & Quoten zu NFL Week 14

Am 14. Spieltag der NFL-Saison 2023/24 rücken die Playoffs immer mehr in den Fokus. Welche Teams sichern sich ihren Platz in der Postseason und welche müssen mehr denn je zittern?

Welche sind die besten NFL Wetten der Buchmacher für Week 14? Welche Quoten lohnen sich bei den Sonntagsspielen besonders?

Hier sind unsere sieben besten Wetten für den 14. Spieltag, mit den Highlights Bears vs. Lions, 49ers vs. Seahawks und Chiefs vs. Bills.

Die besten NFL Wetten zu Week 14:

NFL Quoten zu starken Lions und Ravens

Die Detroit Lions sind weiter stark unterwegs und können den zehnten Saisonsieg gegen den Rivalen aus Chicago einfahren. Erst am 19. November entschieden die Lions einen direkten Vergleich für sich und dürften dies nun erneut tun. Die beste NFL Quote für einen Lions-Sieg gibt es bei bet365 mit 1.58.

Die Baltimore Ravens stehen wie die Lions bei einer 9-3 Bilanz und gehen im Heimspiel gegen die LA Rams als haushoher Favorit ins Spiel. Vier der letzten sechs Spiele gewannen die Ravens mit zehn oder mehr Punkten Differenz. Gegen die Rams gibt es bei NEObet eine Top-Wettquote von 1.96 für einen Ravens-Erfolg mit HC -7,5.

Spannung pur auch in Cleveland, wo die Browns die Jacksonville Jaguars empfangen. Die letzten drei Vergleiche entschieden die Browns für sich, darüber hinaus ist Cleveland extrem heimstark. Unsere NFL Wette platzieren wir auf einen Sieg der Browns zur Quote 1.55 beim Wettanbieter Bet3000.

In Cincinnati treffen die Bengals auf die Indianapolis Colts, die zuletzt vier Spiele in Folge für sich entschieden. Das Heimteam steht dagegen bei drei Niederlagen im gleichen Zeitraum. Wir erwarten, dass sich der Trend fortsetzt. Interwetten hat mit einer 1.90 die beste NFL Wettquote für einen Colts-Sieg.

NFL Wetten zum 14. Spieltag: Gelingt den Bills die Überraschung?

Besonders gut drauf waren zuletzt wieder die San Francisco 49ers mit vier Siegen in Folge, die auf die Seattle Seahawks treffen, die sich bei drei Niederlagen in Serie nicht mit Ruhm bekleckerten. Auch der direkte Vergleich spricht mehr als deutlich für die Niners, die zuletzt Ende November gegen die Hawks gewannen. Unser NFL Tipp: 49ers-Sieg mit Handicap -10,5 bei bwin zur Quote 1.91.

Und im Topspiel? Die Kansas City Chiefs empfangen die zuletzt recht glücklosen Buffalo Bills, die am vergangenen Wochenende spielfrei waren. Doch auch die Chiefs stellten sich bei den Green Bay Packers nicht gut an. Drei der letzten vier Spiele in KC gewann Buffalo. Geschieht das erneut, lohnt sich die NFL Wette mit Quote 2.05 auf einen Bills-Sieg bei Oddset allemal.

Zu guter Letzt werfen wir in unseren NFL Wetten noch einen Blick auf die Partie zwischen LA Chargers und Denver Broncos. Auch hier gibt es einen eindeutigen statistischen Trend, denn die letzten sieben Spiele gewann stets das Heimteam. Bei AdmiralBet gehen wir deshalb voll auf Chargers-Sieg zur Quote 1.64.

NFL Week 14 Spielplan