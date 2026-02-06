Oddset Quoten-Boost: 20,00 auf Union Berlin gegen Eintracht Frankfurt am 06.02.

SPORT1 Betting 06.02.2026 • 12:00 Uhr Sichere dir den Oddset Quoten-Turbo für Union Berlin vs. Eintracht Frankfurt. Jetzt Neukunden-Vorteil nutzen und mit Top-Quote tippen. 18+ | AGB gelten

Die Bundesliga liefert am 06.02. um 20.30 Uhr ein echtes Traditionsduell, wenn der 1. FC Union Berlin die Eintracht aus Frankfurt empfängt. Für dich als Sportfan bietet dieser Spieltag eine besondere Gelegenheit, denn der Buchmacher Oddset hat für genau diese Begegnung an der Alten Försterei einen massiven Quoten-Turbo aufgelegt.

Wenn du dich als Neukunde registrierst, kannst du mit einer Quote von 20,00 auf einen Heimsieg der Berliner setzen.

Dein Weg zum Union Berlin gegen Eintracht Frankfurt Quotenboost

Damit du von der erhöhten Quote profitieren kannst, ist der Ablauf klar definiert. Es ist wichtig, dass du die folgenden Voraussetzungen Schritt für Schritt erfüllst, da das Angebot nur für deine allererste Wette bei diesem Anbieter gilt:

Registrierung: Erstelle ein neues Spielkonto über die offizielle Aktionsseite von Oddset.

Erstelle ein neues Spielkonto über die offizielle Aktionsseite von Oddset. Einzahlung: Tätige eine erste Einzahlung von mindestens 5,00 EUR.

Tätige eine erste Einzahlung von mindestens 5,00 EUR. Wettauswahl: Wähle den Tipp „Union Berlin gewinnt“ (Heimsieg) als Einzelwette aus.

Wähle den Tipp „Union Berlin gewinnt“ (Heimsieg) als Einzelwette aus. Einsatz: Platziere exakt 5,00 EUR auf diesen Tipp – weder mehr noch weniger.

Platziere exakt 5,00 EUR auf diesen Tipp – weder mehr noch weniger. Zeitpunkt: Die Wette muss vor Spielbeginn (Pre-Match) abgeschlossen sein.

In der folgenden Tabelle siehst du den direkten Vergleich zwischen der regulären Marktdynamik und dem exklusiven Turbo-Angebot für dieses Spiel:

Spielpaarung Markt-Tipp Standard-Quote Turbo-Quote Union Berlin vs. Eintracht Heimsieg (1) 2,10 20,00

Bitte beachte, dass im Wettschein zunächst nur die Standardquote von 2,10 angezeigt wird. Die Abrechnung erfolgt jedoch automatisch zur Top-Quote von 20,00, sofern alle Bedingungen erfüllt sind.

Wichtige Regeln für den Quoten-Turbo

Damit dein Tipp reibungslos gewertet wird, gibt es einige technische Details zu beachten. Oddset legt großen Wert auf die Einhaltung der Aktionsregeln, um die Fairness des Angebots zu gewährleisten:

Kombiwetten sind untersagt: Dein Wettschein darf ausschließlich den Siegtipp für Union Berlin enthalten. Keine Livewetten: Sobald das Spiel angepfiffen wurde, verfällt die Möglichkeit auf den Boost. Gutschrift-Modus: Der reguläre Gewinnanteil fließt in dein Barguthaben, während der Extra-Gewinn (95,00 EUR) als Bonusguthaben verbucht wird. Gültigkeit: Nach Erhalt hast du 10 Tage Zeit, um die Bedingungen für das Bonusguthaben zu erfüllen.

Den Oddset Bonus effektiv nutzen

Sollte dein Tipp auf die Berliner erfolgreich sein, wird der Bonusbetrag von 100,00 EUR (bei 5,00 EUR Einsatz) auf dein Konto transferiert. Um diesen Betrag in echtes Geld umzuwandeln, musst du ihn zweifach im Bereich Sportwetten umsetzen. Hier sind die Eckdaten für die Freischaltung:

Gesamtumsatz: 200,00 EUR (2x 100,00 EUR Bonus).

200,00 EUR (2x 100,00 EUR Bonus). Mindestquote: 1,50 pro Wettschein.

1,50 pro Wettschein. Zeitrahmen: 10 Tage ab dem ersten Einsatz des Bonusgeldes.

Falls du dich allgemein über die Einstiegskonditionen informieren möchtest, lohnt sich ein Blick auf den Oddset Bonus. Dieser stellt das reguläre Willkommenspaket dar, ist jedoch laut den Bedingungen nicht direkt mit dem Quoten-Turbo kombinierbar. Du entscheidest also selbst, welcher Vorteil für deinen Start am besten geeignet ist. Achte zudem darauf, dein Konto zeitnah zu verifizieren, damit einer späteren Auszahlung deiner Gewinne nichts im Weg steht.