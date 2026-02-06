Oddset Quoten-Turbo: 20,0 auf Schalke vs. Dresden am 07.02.

SPORT1 Betting 06.02.2026 • 18:00 Uhr Profitiere vom Oddset Quotenboost für Schalke gegen Dresden. Jetzt Neukunden-Vorteil sichern und mit Top-Quote tippen. 18+ | AGB gelten

In der 2. Bundesliga steht ein echtes Traditionsduell bevor, wenn Schalke am 07.02. um 13 Uhr auf Dresden trifft. Für dieses sportliche Highlight bietet der Buchmacher Oddset einen exklusiven Quoten-Turbo an, der sich speziell an dich als Neukunden richtet.

Wenn du davon überzeugt bist, dass die Königsblauen den Platz als Sieger verlassen, ist dieses Angebot eine interessante Option für deinen ersten Tipp.

Dein Vorteil: Die Quoten-Übersicht

Der staatliche Wettanbieter hat für die Begegnung Schalke gegen Dresden massiv an der Preisschraube gedreht. Während die reguläre Siegquote für Schalke bei 1,77 liegt, wird diese für deine erste Wette auf einen Wert von 20,0 angehoben.

Begegnung Tipp Reguläre Quote Geboostete Quote Einsatz Schalke vs. Dresden Sieg Schalke 1,77 20,0 5,00 EUR

Um diesen Boost nutzen zu können, ist die Registrierung eines neuen Spielkontos sowie eine erste Einzahlung von mindestens 5,00 EUR erforderlich. Dein Einsatz für diese qualifizierende Wette muss exakt 5,00 EUR betragen. In deinem digitalen Wettschein wird dir aus technischen Gründen zunächst nur die Standardquote angezeigt, doch die Abrechnung erfolgt im Erfolgsfall automatisch auf Basis der Turbo-Quote.

Wichtige Regeln für den Quoten-Turbo

Damit der Turbo auch wirklich zündet, gibt es ein paar einfache Bedingungen, die du einhalten musst:

Nur für Neukunden: Das Angebot gilt ausschließlich für deine allererste Wette bei Oddset.

Das Angebot gilt ausschließlich für deine allererste Wette bei Oddset. Exakter Einsatz: Du musst genau 5,00 EUR auf den Sieg von Schalke setzen.

Du musst genau 5,00 EUR auf den Sieg von Schalke setzen. Einzelwette: Der Tipp darf nicht mit anderen Spielen kombiniert werden.

Der Tipp darf nicht mit anderen Spielen kombiniert werden. Keine Livewetten: Deine Platzierung muss vor dem Anpfiff um 13 Uhr abgeschlossen sein.

Deine Platzierung muss vor dem Anpfiff um 13 Uhr abgeschlossen sein. Link-Nutzung: Der Turbo ist nur über die spezielle Aktions-Landingpage aktivierbar.

Sollte Schalke gewinnen, wird dir der Gewinn von 100,00 EUR als Bonusguthaben gutgeschrieben. Dein ursprünglicher Einsatz von 5,00 EUR wird dir als Bargeld ausgezahlt.

Bonusbedingungen

Sobald dir das Bonusguthaben gutgeschrieben wurde, hast du 10 Tage Zeit, um die Freigabebedingungen zu erfüllen. Das Guthaben muss insgesamt 2-fach umgesetzt werden. Dabei gilt eine Mindestquote von 1,5 für deine Tipps. Sobald du diese Bedingungen erfüllt hast, sind das Guthaben und die daraus resultierenden Gewinne uneingeschränkt für dich verfügbar und können ausgezahlt werden.

Neben diesem spezifischen Angebot für das Schalke-Spiel bietet der Buchmacher regelmäßig attraktive Einstiegsmöglichkeiten. Der Oddset Bonus ist dabei so gestaltet, dass er dich bei deinem Start unterstützt und dir zusätzliches Guthaben für deine weiteren Vorhersagen ermöglicht.