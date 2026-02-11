ODDSET Quoten-Turbo: 20,0 Quote für Dortmund vs Mainz am 13.02.26

SPORT1 Betting 11.02.2026 • 13:44 Uhr Profitiere vom ODDSET Quotenboost für das Bundesliga-Spiel Dortmund - Mainz. Registriere dich neu und tippe auf den BVB-Sieg. 18+ | AGB gelten

Borussia Dortmund befindet sich derzeit in einer starken Form. Daher ist der BVB klarer Favorit, wenn man am Freitagabend in der Bundesliga den FSV Mainz 05 empfängt. Neukunden beim lizenzierten Anbieter ODDSET können bei diesem Spiel allerdings von einer besonderen Aktion profitieren.

Der Buchmacher erhöht durch den Quoten-Turbo die reguläre Siegquote auf Dortmund deutlich. Anstatt der üblichen 1,58 erhalten Neukunden eine Top-Quote von 20,0 auf den BVB-Sieg. Damit stellt ODDSET hier eine exklusive Einstiegshilfe für den ersten Tipp bereit.

Funktionsweise des ODDSET Quoten-Turbos

Um von der Top-Quote 20,0 zu profitieren, müssen lediglich einige Voraussetzungen erfüllt sein. Registriere dich zunächst als Neukunde über den offiziellen Aktionslink. Der Quoten-Turbo gilt ausschließlich für deine allererste Wette, weswegen vorher keine anderen Tipps platziert werden dürfen.

Wichtig für deinen Wettschein:

Tipp: Platziere bei Oddset eine Einzelwette auf den Sieg von Dortmund.

Verwende exakt 5,00 € (nicht mehr und nicht weniger). Keine Kombis: Füge keine weiteren Spiele hinzu, da der Boost sonst verfällt.

Spielbegegnung Dortmund vs. Mainz Tipp-Markt Sieg Dortmund (1) Reguläre Quote 1,58 Boost-Quote 20,0 Exakter Einsatz 5,00 €

Aus technischen Gründen wird in deinem Wettschein zunächst nur die Standardquote von 1,58 angezeigt. Im Falle eines Dortmunder Siges erfolgt die Abrechnung aber dann automatisch auf Grundlage der Turbo-Quote von 20,0. Die Wette muss dabei vor Spielbeginn abgeschlossen sein, da Livewetten für dieses Angebot nicht zugelassen sind.

Der ODDSET Bonus für Neuanmeldungen

Zusätzlich zum Quoten-Turbo bietet der lizenzierte Buchmacher attraktive Anreize für Neuanmeldungen. Mit dem ODDSET Bonus wird das Startguthaben bei der ersten Einzahlung erhöht. Als Anbieter auf der offiziellen Whitelist garantiert ODDSET zudem ein rechtlich abgesichertes Wetterlebnis.

Der uneingeschränkte Zugriff auf alle Wetten erfolgt unmittelbar nach der Identitätsprüfung. Für die Aktivierung des Quoten-Turbos ist eine Mindesteinzahlung von 5,00 € erforderlich, welche direkt als Wetteinsatz dienen kann. Bitte berücksichtigen Sie, dass dieses Angebot pro Person und Haushalt nur einmal zur Verfügung steht.

Abrechnung und Bonusbedingungen

Sollte der BVB das Heimspiel gegen Mainz gewinnen, erfolgt die Gutschrift des Gewinns zunächst gesplittet. Dabei wird dir dein Einsatz von 5,00 € als Echtgeld erstattet, während der zusätzliche Gewinnanteil aus dem Boost – also 100,00 € – als Bonusguthaben auf deinem Wettkonto gutgeschrieben wird.

Bevor dieses Bonusguthaben ausgezahlt werden kann, müssen folgende Bedingungen erfüllt werden: Der Bonusbetrag muss 2x in Sportwetten mit einer Mindestquote von 1,50 umgesetzt werden. Du hast ab Erhalt 10 Tage dafür Zeit. Sobald du die Bedingungen erfüllt hast, kannst du über den Betrag und daraus resultierende Gewinne frei verfügen.