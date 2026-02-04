ODDSET Quoten-Turbo: 20,0 Quote für Kiel vs. Stuttgart am 04.02.

SPORT1 Betting 04.02.2026 • 12:00 Uhr Profitiere vom ODDSET Quotenboost für das DFB-Pokalspiel Kiel gegen Stuttgart. Registriere dich neu und setze auf Sieg Stuttgart. 18+ | AGB gelten

Der DFB-Pokal schreibt oft seine eigenen Gesetze, doch wenn Holstein Kiel am Mittwochabend den VfB Stuttgart empfängt, sind die Erwartungen klar verteilt. Während die Störche im eigenen Stadion auf die Sensation hoffen, reisen die Schwaben als deutlicher Favorit in den Norden. Für alle, die noch kein Wettkonto beim lizenzierten Anbieter ODDSET besitzen, bietet sich zu diesem Viertelfinale eine besondere Aktion an.

Durch den sogenannten Quoten-Turbo wird die reguläre Siegquote der Stuttgarter massiv angehoben. Anstatt der üblichen 1,52 steht für Neukunden eine 20,0 zur Verfügung. Dies macht das Spiel am 4. Februar um 20:45 Uhr für Beobachter noch spannender, da der Buchmacher hier eine exklusive Einstiegshilfe für den ersten Tipp bereitstellt.

Funktionsweise des ODDSET Quoten-Turbos

Damit du dir die Top-Quote von 20,0 sichern kannst, sind lediglich ein paar einfache Voraussetzungen zu beachten. Zuerst registrierst du dich als Neukunde über den offiziellen Aktionslink. Da der Quoten-Turbo ausschließlich für deine allererste Wette gilt, darfst du vorab keine anderen Tipps platzieren.

Wichtig für deinen Wettschein:

Tipp: Platziere bei Oddset eine Einzelwette auf den Sieg von Stuttgart.

Verwende exakt 5,00 € (nicht mehr und nicht weniger). Keine Kombis: Füge keine weiteren Spiele hinzu, da der Boost sonst verfällt.

Spielbegegnung Kiel vs. Stuttgart Tipp-Markt Sieg Stuttgart (2) Reguläre Quote 1,52 Boost-Quote 20,0 Exakter Einsatz 5,00 €

In deinem Wettschein wird technisch bedingt zunächst nur die Standardquote von 1,52 angezeigt. Die Abrechnung erfolgt im Falle eines Stuttgarter Sieges jedoch automatisch auf Grundlage der Turbo-Quote von 20,0. Wichtig ist auch, dass die Wette vor Spielbeginn abgeschlossen sein muss; Livewetten sind für dieses Angebot nicht zugelassen.

Der ODDSET Bonus für Neuanmeldungen

Abseits des Quoten-Turbos hält der staatlich lizenzierte Buchmacher weitere Vorteile für neue Spieler bereit. Der ODDSET Bonus dient dazu, dir den Start auf der Plattform zu verschönern und die erste Einzahlung zu ergänzen. Da der Anbieter auf der offiziellen Whitelist steht, tippst du hier in einem rechtlich sicheren Umfeld.

Sobald dein Konto verifiziert wurde, kannst du das gesamte Wettangebot uneingeschränkt nutzen. Für den Quoten-Turbo ist lediglich eine Mindesteinzahlung von 5,00 € notwendig, die direkt für die qualifizierende Wette verwendet werden kann. Beachte, dass pro Person und Haushalt nur ein solches Angebot beansprucht werden kann.

Abrechnung und Bonusbedingungen

Falls der VfB Stuttgart seiner Favoritenrolle gerecht wird und gewinnt, erfolgt die Gutschrift des Gewinns auf gesplittete Weise. Dein Einsatz von 5,00 € wird als Echtgeld erstattet, während der zusätzliche Gewinnanteil aus dem Boost – also 100,00 € – als Bonusguthaben auf dein Konto wandert.

Dieses Guthaben unterliegt fairen Freigabekriterien: Du hast ab Erhalt 10 Tage Zeit, um den Bonusbetrag insgesamt 2-fach bei Sportwetten deiner Wahl umzusetzen. Für Einzelwetten gilt hierbei eine Mindestquote von 1,5. Wenn du die Bedingungen erfüllt hast, kannst du über den Betrag und daraus resultierende Gewinne frei verfügen.