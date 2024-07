Olympia 2024 Basketball: Wettquoten & Favoriten

Wer gewinnt Gold im Olympia 2024 Basketball? Wettquoten der Männer

Die Olympia Basketball Favoriten der Männer im Check

Eine große Frage ist jene nach dem Olympia Favoriten im Basketball der Männer auch 2024 wieder nicht. Die USA reisen mit ihrem Dream Team nach Frankreich, das vor NBA-Power nur so strotzt. Unter anderem greifen LeBron James und Steph Curry nach Gold.

Sieben der letzten acht Goldmedaillen gingen bei Olympia an die US-Basketballer. Einzig Argentinien brach 2004 in Athen die Dominanz der Vereinigten Staaten. Auch das ist nun schon wieder 20 Jahre her.