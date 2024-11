Paul vs. Tyson: Beste Wetten, Quoten & Prognose

SPORT1 Betting 15.11.2024 • 10:00 Uhr Wer gewinnt bei Jake Paul vs. Mike Tyson? Die besten Wetten und Quoten zum Schwergewichts-Boxkampf am 16. November 2024.

Am Samstag, den 16. November, findet in Arlington, Texas, gegen 5:00 Uhr deutscher Zeit der Schwergewichts-Boxkampf Jake Paul vs. Mike Tyson statt.

Paul vs. Tyson ist ein ungleiches Duell. Hier der 28-jährige Influencer, der sich seit knapp vier Jahren als Boxer versucht, dort die 58-jährige Boxlegende, die einmal mehr ein Comeback wagt.

Wer gewinnt bei Paul vs. Tyson?

Beste Paul vs. Tyson Wetten & Quoten: Wer gewinnt?

Prognose zu Paul vs. Tyson: Influencer vor Legende

Die Prognosen der Experten als auch die Paul vs. Tyson Quoten der Wettanbieter geben zu erkennen: Vor dem Duell der Generationen gilt Jake Paul als Favorit.

Bei den meisten Buchmachern liegt Paul bei einer Quote zwischen 1.50 und 1.60 für den Sieg im Duell, wobei es die Bestquote aktuell bei bwin zu finden gibt.

Die Einschätzung der Wettanbieter in den Paul vs. Tyson Wetten ist durchaus nachvollziehbar, wenn man sich den Altersunterschied zwischen den beiden Boxern ins Gedächtnis ruft. Während Paul gerade 28 Jahre alt ist, kommt Tyson mit 58 Jahren einmal mehr aus dem Ruhestand.

Dennoch: Beide Kämpfer haben sich intensiv auf das Duell im AT&T Stadium vorbereitet, um dort das bestmögliche Bild von sich abzugeben. Insbesondere ein Vollblut-Boxer wie Tyson will sich mit Sicherheit nicht von einem „YouTube-Spaßvogel“ ausknocken lassen.

Die Trainingsvideos in den sozialen Medien zeigen, dass „Iron Mike“ Tyson wieder fit ist und in der Lage sein sollte, die angesetzten acht Runden mitzugehen.

Paul vs. Tyson Wetten: Knockout eher unwahrscheinlich

Geht es nach der Meinung der Buchmacher, ist bei Paul vs. Tyson kein Knockout zu erwarten. Die Wahrscheinlichkeit eines Punktsieges wird angesichts der Qualität beider Boxer am höchsten eingeschätzt.

Besonders interessant sind dabei die Runden Wetten auf Mike Tyson zu beobachten. Denn während ein früher Knockout-Sieg noch als möglich angesehen wird, steigen die Quoten für einen Sieg nach Halbzeit des Kampfes rapide in die Höhe.

Diese Entwicklung der Wettquoten dürfte bei den Buchmachern vor allem auf dem Alter von Tyson basieren, der sich gegen seinen 30 Jahre jüngeren Kontrahenten schwer tun dürfte, wenn die Reserven einmal weniger werden.

Am wahrscheinlichsten wird bei einem vorzeitigen Sieg neben Tyson in Runde 1 oder 2 die Option Paul in Runde 5 oder 6 eingeschätzt. Bei beiden Varianten liegt die Wettquote aktuell bei 7.50.

Runden Wetten - wer gewinnt wann?

Sieg Paul in Runde 1-2 Quote 11.0 @ Bet365

Sieg Paul in Runde 3-4 Quote 8.00 @ Bet365

Sieg Paul in Runde 5-6 Quote 7.50 @ Bet365

Sieg Paul in Runde 7-8 Quote 9.00 @ Bet365

Sieg Tyson in Runde 1-2 Quote 7.50 @ Bet365

Sieg Tyson in Runde 3-4 Quote 9.50 @ Bet365

Sieg Tyson in Runde 5-6 Quote 17.0 @ Bet365

Sieg Tyson in Runde 7-8 Quote 29.0 @ Bet365

Quoten Stand: 15.11.2024, 10:00 Uhr. | 18+ | AGB gelten. Wettquoten unterliegen laufenden Anpassungen und können sich deshalb ändern. Hinweis: Box-Wetten zu diesem Kampf sind in Deutschland nicht verfügbar. In Österreich kann auf Paul vs. Tyson gewettet werden.

Bei der Anzahl der Runden bieten die Wettanbieter Über/Unter-Wetten an. Hier wird die Marke bei den meisten Anbietern auf 5,5 Runden angesetzt.

Die beste Jake Paul vs. Mike Tyson Wettquote auf über 5,5 Runden gibt es zum Beispiel bei Betway mit 1.83. Bis zu 2.50 beträgt unterdessen die Quote dafür, dass der Kampf über die volle Distanz gehen wird.

Spannend ist auch die Frage, ob und wie viele Niederschläge es im Duell zwischen Jake Paul und Mike Tyson geben wird. Wett-Urgestein Bet365 schätzt die Wahrscheinlichkeit recht hoch ein, dass es zumindest einen Niederschlag geben wird und führt dabei Jake Paul als Favoriten.

Wir denken jedoch: Das wird sich Mike Tyson nicht bieten lassen. Deshalb fällt unsere Wette auf keine Niederschläge im Kampf zur Quote 3.15.