Quote 15,20: Dortmund Sieg gegen Gladbach | Bet-at-home Neukunden-Boost sichern!

SPORT1 Betting 02.05.2026 • 18:00 Uhr Mega-Boost zum Borussen-Duell! Sichere dir als Neukunde bei bet-at-home die Hammer-Quote von 15,20 statt 1,90 auf einen Sieg von Borussia Dortmund gegen Gladbach. So holst du dir den Deal!

Die Spannung vor dem Borussen-Duell am 3. Mai steigt! Wenn Borussia Mönchengladbach um 17:30 Uhr Borussia Dortmund empfängt, sind die Rollen klar verteilt. Der BVB reist als Tabellenzweiter und haushoher Favorit an den Niederrhein, während die Fohlen im grauen Mittelfeld der Tabelle feststecken.

Doch Fußball wäre nicht Fußball, wenn es keine Überraschungen gäbe. Für alle, die an die Favoritenrolle der Dortmunder glauben, hat der Wettanbieter bet-at-home jetzt einen echten Kracher parat: Exklusiv für Neukunden gibt es eine unglaubliche Quote von 15,20 auf einen Sieg des BVB!

Der Quotenboost im Detail: Ein 700 % Turbo für deinen Tipp!

Normalerweise steht die Quote für einen Auswärtssieg der Dortmunder bei soliden 1,90. Doch bet-at-home legt für Neukunden ordentlich nach und zündet den Quoten-Turbo. Mit einem Boost von über 700 % schießt die Quote auf phänomenale 15,20 in die Höhe. Das bedeutet, dass dein potenzieller Gewinn um das Achtfache (X8) multipliziert wird! Diese Aktion verwandelt eine klare Favoritenwette in eine Chance mit einer Quote, die man sonst nur bei krassen Außenseitern findet. Ein exklusiver Neukunden-Vorteil, den du dir für dieses Top-Spiel nicht entgehen lassen solltest.

Der Quoten-Vergleich auf einen Blick

Spielbegegnung Tipp-Markt Reguläre Quote Boost-Quote (Neukunden) B. Mönchengladbach vs. B. Dortmund Sieg Dortmund (1×2) 1,90 15,20

So einfach sicherst du dir den Mega-Boost: Schritt für Schritt

Du willst von diesem Angebot profitieren? Nichts leichter als das! Wir zeigen dir, wie du dir den Quoten-Boost in wenigen Schritten schnappst:

1. Registrieren & Einloggen: Erstelle dein neues Wettkonto auf bet-at-home.de und melde dich an.

Erstelle dein neues Wettkonto auf und melde dich an. 2. Einzahlen & Bonus sichern: Tätige deine erste Einzahlung. Vergiss nicht, dir dabei auch den regulären Willkommensbonus zu sichern!

Tätige deine erste Einzahlung. Vergiss nicht, dir dabei auch den regulären Willkommensbonus zu sichern! 3. Wette auswählen: Platziere eine Pre-Match-Einzelwette (1×2) auf „Sieg Borussia Dortmund“ im Spiel gegen Borussia Mönchengladbach.

Platziere eine Pre-Match-Einzelwette (1×2) auf „Sieg Borussia Dortmund“ im Spiel gegen Borussia Mönchengladbach. 4. Boost aktivieren: Wähle im Wettschein den „700 % Quoten-Boost“ aus. Die Quote wird sofort angepasst.

Wähle im Wettschein den aus. Die Quote wird sofort angepasst. 5. Wette platzieren & mitfiebern: Platziere deine Wette und drücke dem BVB die Daumen!

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Wichtige Regeln für den Quoten-Turbo

Damit alles glattläuft, beachte bitte diese wichtigen Eckpunkte aus den Teilnahmebedingungen:

Nur für Neukunden: Das Angebot gilt ausschließlich für Neukunden mit Wohnsitz in Deutschland.

Das Angebot gilt ausschließlich für Neukunden mit Wohnsitz in Deutschland. Erste Wette: Der Boost ist nur auf die erste platzierte Wette nach der Registrierung anwendbar.

Der Boost ist nur auf die erste platzierte Wette nach der Registrierung anwendbar. Zeitrahmen: Die Wettabgabe muss vor Spielbeginn am 03.05. um 17:30 Uhr erfolgen.

Die Wettabgabe muss vor Spielbeginn am 03.05. um 17:30 Uhr erfolgen. Maximaler Einsatz: Beachte den in den AGB von bet-at-home festgelegten Maximaleinsatz für diese Aktion.

Profitiere jetzt von diesem Hammer-Angebot und gib dem Borussen-Duell die Extra-Würze!