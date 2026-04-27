PSG vs. Bayern: Quote 20,00 auf Tore-Spektakel! ODDSET Neukunden-Boost

SPORT1 Betting 27.04.2026 • 18:00 Uhr Hol dir die Mega-Quote von 20,00 auf über 1,5 Tore im Champions-League-Kracher PSG gegen Bayern München! Exklusives Angebot für Neukunden bei ODDSET. Jetzt registrieren und profitieren.

Die Spannung steigt, die Flutlichter gehen an und die Hymne der Champions League ertönt in Paris! Es ist wieder so weit: Paris Saint-Germain empfängt den FC Bayern München zum Gigantenduell in der Königsklasse. Ein Spiel, das nicht nur Fußballherzen höherschlagen lässt, sondern auch für Wett-Fans eine einmalige Chance bereithält. Pünktlich zu diesem Kracher startet der staatliche Anbieter ODDSET eine absolute Hammer-Aktion: Als Neukunde kannst du dir eine unfassbare Quote von 20,00 auf den Tipp „Mehr als 1,5 Tore“ sichern!

Der Rekordmeister aus München reist mit breiter Brust und einer makellosen Siegesserie aus den letzten CL-Partien an. Die historische Bilanz spricht mit 8 Siegen aus 11 Duellen klar für die Bayern, die traditionell stark gegen französische Teams auftreten. Doch PSG ist zu Hause eine Macht und will sich trotz zuletzt durchwachsener Form für vergangene Niederlagen revanchieren. Es ist alles für ein packendes und vor allem torreiches Spiel angerichtet!

Der Quotenboost im Detail: Von Mini-Gewinn zu Mega-Chance

Normalerweise würdest du für einen Tipp auf „Mehr als 1,5 Tore“ in diesem Spiel eine Quote von gerade einmal 1,12 erhalten. Bei einem Einsatz von 5€ wäre das ein Gewinn von mickrigen 0,60€. Langweilig, oder?

Hier kommt der ODDSET Quoten-Turbo ins Spiel! Exklusiv für Neukunden wird die Quote auf sensationelle 20,00 katapultiert. Das bedeutet: Mit dem gleichen Einsatz von 5€ hast du die Chance auf einen Gewinn von satten 100€! Eine Steigerung, die du dir auf keinen Fall entgehen lassen solltest.

Die Aktion im Überblick

Spielbegegnung Tipp-Markt Reguläre Quote Boost-Quote Paris Saint-Germain vs. Bayern München Mehr als 1,5 Tore 1,12 20,00

So einfach sicherst du dir den Quoten-Hammer:

Profitiere jetzt vom exklusiven Neukunden-Vorteil bei ODDSET. Wir zeigen dir, wie es geht:

Schritt 1: Registrieren Klicke auf einen unserer Aktionslinks, um direkt zur ODDSET-Anmeldeseite zu gelangen und eröffne dein neues Wettkonto.

Klicke auf einen unserer Aktionslinks, um direkt zur ODDSET-Anmeldeseite zu gelangen und eröffne dein neues Wettkonto. Schritt 2: Einzahlen Nimm eine erste Einzahlung vor. Beachte hierbei eventuelle Mindesteinzahlungsbeträge des Anbieters.

Nimm eine erste Einzahlung vor. Beachte hierbei eventuelle Mindesteinzahlungsbeträge des Anbieters. Schritt 3: Wette platzieren Platziere deine allererste Wette als Pre-Match-Einzelwette mit exakt 5€ Einsatz auf den Markt „Mehr als 1,5 Tore“ im Spiel PSG vs. Bayern.

Platziere deine allererste Wette als Pre-Match-Einzelwette mit auf den Markt „Mehr als 1,5 Tore“ im Spiel PSG vs. Bayern. Schritt 4: Gewinn kassieren Fallen im Spiel mindestens zwei Tore, wird dein Tipp mit der Mega-Quote von 20,00 abgerechnet und du kannst dich über einen satten Gewinn freuen!

Wichtige Regeln für den Boost:

Nur für Neukunden: Das Angebot gilt ausschließlich für Spieler, die noch kein Konto bei ODDSET besitzen.

Das Angebot gilt ausschließlich für Spieler, die noch kein Konto bei ODDSET besitzen. Fester Einsatz: Der Boost greift nur bei einem Einsatz von exakt 5€.

Der Boost greift nur bei einem Einsatz von exakt 5€. Pre-Match-Wette: Die Wette muss vor Anpfiff des Spiels platziert werden.

Die Wette muss vor Anpfiff des Spiels platziert werden. Aktionszeitraum: Das Angebot ist nur bis zum Spielbeginn gültig.

Sichere dir jetzt diesen einmaligen Quoten-Boost und mach das Champions-League-Highlight zu deinem persönlichen Gewinn-Spektakel!