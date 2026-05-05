Bayern vs. PSG Quotenboost: Irre 20,00 Quote bei ODDSET auf "Beide treffen"!

Am 6. Mai um 21:00 Uhr kommt es zum Giganten-Duell zwischen dem FC Bayern München und Paris Saint-Germain. ODDSET einen echten Hammer für alle Neukunden parat: Eine unfassbare Quote von 20,00 auf den Tipp, dass beide Teams treffen!
Quote 20,00 statt 1,28! ODDSET zündet den Quoten-Turbo zum Champions League-Kracher Bayern vs. PSG!
Historisch gesehen fielen in den Duellen zwischen diesen beiden europäischen Schwergewichten oft Treffer auf beiden Seiten. Die letzten Begegnungen waren stets hart umkämpft, mal mit dem besseren Ende für die Bayern, mal mit einem Triumph für PSG.
Passend zu diesem Offensiv-Spektakel kannst du dir jetzt als Neukunde bei ODDSET einen exklusiven Quoten-Vorteil sichern, der es in sich hat.
Der Quotenboost im Detail: Von solider Quote zum potenziellen Hauptgewinn
Normalerweise liegt die Quote für den Tipp „Beide treffen“ bei diesem Match bei eher mageren 1,28. Eine logische Quote, wenn man die Offensivkraft beider Mannschaften bedenkt. Doch ODDSET legt für alle Neuanmelder eine Schippe drauf – und was für eine! Statt der regulären Quote von 1,28 erhältst du eine sensationelle Boost-Quote von 20,00! Das bedeutet, dass dein potenzieller Gewinn bei einem Einsatz von 5 € von mickrigen 6,40 € auf satte 100 € explodiert. Hier wird aus einem soliden Tipp ein potenzieller Volltreffer, der den Champions-League-Abend unvergesslich machen könnte!
Die Quoten im direkten Vergleich
Spielbegegnung
Tipp-Markt
Reguläre Quote
Boost-Quote (Neukunden)
FC Bayern vs. PSG
Beide treffen: Ja
1,28
20,00
So sicherst du dir den Quoten-Kracher: Schritt für Schritt
Du willst von diesem Neukunden-Vorteil profitieren? Nichts leichter als das! Wir zeigen dir, wie du dir den Quoten-Turbo in wenigen Schritten sicherst:
- 1. Konto eröffnen: Klicke dich über einen unserer Links direkt zu ODDSET und schließe die Registrierung als Neukunde ab. Der Vorgang ist schnell und unkompliziert.
- 2. Einzahlung tätigen: Führe deine erste Einzahlung auf dein brandneues Wettkonto durch.
- 3. Wette platzieren: Gehe zur Partie Bayern München vs. Paris Saint-Germain und platziere deine allererste Wette als Pre-Match-Einzelwette auf den Markt „Beide Teams treffen: Ja“. Wichtig: Setze exakt 5 €!
- 4. Jubeln & Kassieren: Wenn beide Mannschaften im Spiel treffen, wird dein Gewinn ausgezahlt. Die Auszahlung zur regulären Quote erfolgt in Echtgeld, der zusätzliche Gewinn aus dem Quotenboost wird deinem Konto gemäß den AGB von ODDSET gutgeschrieben.
Wichtige Regeln im Überblick
Damit alles glattläuft, beachte bitte diese zentralen Bedingungen des Angebots:
- Angebot: Gilt ausschließlich für Neukunden von ODDSET.
- Einsatz: Der Wetteinsatz muss exakt 5 € betragen.
- Wettart: Nur die erste Pre-Match-Einzelwette auf „Beide treffen: Ja“ für Bayern vs. PSG qualifiziert sich.
- Zeitpunkt: Die Wette muss vor dem Anpfiff am 06.05.2026 um 21:00 Uhr platziert werden.
Disclaimer: Glücksspiel ab 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter BZgA.de. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von ODDSET.
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