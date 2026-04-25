Quote 20,00 auf BVB-Sieg gegen Freiburg: ODDSET Neukunden-Boost zum Bundesliga-Hit!

SPORT1 Betting 25.04.2026 • 18:00 Uhr Sichere dir die Mega-Quote von 20,00 auf einen Sieg von Borussia Dortmund gegen den SC Freiburg! Exklusiver ODDSET Quotenboost nur für Neukunden. Jetzt registrieren und profitieren!

Die Spannung steigt, das Flutlicht im Signal Iduna Park geht an! Wenn Borussia Dortmund am Freitagabend den SC Freiburg empfängt, ist alles für ein packendes Bundesliga-Duell angerichtet. Der heimstarke Tabellenzweite will seine Vormachtstellung untermauern, doch die Breisgauer sind bekanntlich ein unangenehmer Gegner.

Während die Experten den BVB klar favorisieren, zündet der staatliche Wettanbieter ODDSET den ultimativen Quoten-Turbo: Exklusiv für Neukunden gibt es eine unfassbare Quote von 20,00 auf einen Sieg der Schwarz-Gelben!

Der Quotenboost im Detail: Dein Turbo für den BVB-Sieg

Normalerweise würdest du für einen Sieg von Borussia Dortmund eine Quote von gerade einmal 1,43 erhalten. Ein solider Wert für den klaren Favoriten, aber kein Grund für Freudensprünge. ODDSET stellt diese Rechnung komplett auf den Kopf und bietet dir als Neukunde einen exklusiven Vorteil, der es in sich hat.

Statt der mageren Standardquote katapultiert dieser Boost deinen potenziellen Gewinn in eine völlig neue Dimension. Ein Pre-Match-Tipp auf den Heimsieg des BVB wird mit einer Mega-Quote von 20,00 vergoldet. Das ist mehr als das 13-fache der normalen Quote! Eine einmalige Chance, die du dir nicht entgehen lassen solltest, wenn du an die Stärke der Dortmunder glaubst.

Der Quoten-Vergleich auf einen Blick

Spielbegegnung Tipp-Markt Reguläre Quote Boost-Quote (Neukunden) Borussia Dortmund vs SC Freiburg Sieg Borussia Dortmund (1) 1,43 20,00

So einfach sicherst du dir den Quoten-Hammer: Deine Schritt-für-Schritt-Anleitung

Profitiere in nur wenigen Schritten von diesem exklusiven Neukunden-Vorteil. Wir zeigen dir, wie es geht:

1. Registrieren & Verifizieren: Eröffne über einen unserer Aktionslinks ein neues Wettkonto bei ODDSET und schließe die Verifizierung deines Kontos vollständig ab.

Eröffne über einen unserer Aktionslinks ein neues Wettkonto bei ODDSET und schließe die Verifizierung deines Kontos vollständig ab. 2. Einzahlung tätigen: Zahle mindestens 10 € auf dein neues Konto ein, um für die Aktion teilnahmeberechtigt zu sein.

Zahle mindestens 10 € auf dein neues Konto ein, um für die Aktion teilnahmeberechtigt zu sein. 3. Wette platzieren: Platziere deine allererste Wette als Pre-Match-Einzelwette auf „Sieg Borussia Dortmund“ mit einem Einsatz von exakt 5 € .

Platziere deine allererste Wette als Pre-Match-Einzelwette auf „Sieg Borussia Dortmund“ mit einem Einsatz von . 4. Gewinn kassieren: Gewinnt der BVB das Spiel, wird dein Einsatz zunächst zur regulären Quote (1,43) in Echtgeld abgerechnet. Der zusätzliche Gewinn aus dem Quotenboost auf 20,00 wird dir anschließend als Bonusguthaben gutgeschrieben.

Wichtige Regeln für deinen Boost

Damit alles glattläuft, beachte bitte diese zentralen Bedingungen:

Nur für Neukunden: Das Angebot gilt ausschließlich für Neukunden mit Wohnsitz in Deutschland.

Das Angebot gilt ausschließlich für Neukunden mit Wohnsitz in Deutschland. Fixer Einsatz: Der Einsatz für die qualifizierende Wette muss genau 5 € betragen.

Der Einsatz für die qualifizierende Wette muss genau 5 € betragen. Zeitrahmen: Die Wette muss vor Anpfiff des Spiels platziert werden.