PSG vs. Bayern: Mega-Quote 15,00 bei Winamax! Jetzt auf 'Beide treffen' wetten

SPORT1 Betting 27.04.2026 • 18:00 Uhr Sichere dir als Neukunde bei Winamax eine Hammer-Quote von 15,00 auf 'Beide treffen' im Kracher PSG gegen Bayern. Statt 1,35 abräumen! Hier geht's zum Deal.

Die Spannung steigt, die Flutlichter sind an: Paris Saint-Germain empfängt den FC Bayern München zum Giganten-Duell in der Königsklasse! Wenn zwei der besten Offensivreihen Europas aufeinandertreffen, ist ein Tore-Spektakel quasi vorprogrammiert. Und genau für dieses Szenario hat der Wettanbieter Winamax einen echten Hammer für dich parat: Sichere dir als Neukunde eine unfassbare Quote von 15,00 auf den Tipp „Beide treffen“!

Der Winamax Quotenboost für PSG vs. Bayern im Detail

Für die Begegnung zwischen Paris Saint-Germain und Bayern München rückt Winamax die Wette „Beide Teams treffen“ in den Fokus. Normalerweise wäre diese Wettoption mit einer Quote von 1,35 versehen. Dank des exklusiven Angebots für Neukunden wird diese jedoch auf beeindruckende 15,00 erhöht. Diese Anpassung stellt eine erhebliche Steigerung dar und richtet sich gezielt an neue Nutzer, die ihr Konto bei diesem Anbieter erstellen.

Die nachfolgende Tabelle veranschaulicht den Unterschied zwischen der regulären und der geboosteten Quote klar und übersichtlich.

Winamax Boost im Überblick Spiel Paris Saint-Germain vs. Bayern München Wette Beide Teams treffen Alte Quote 1,35 Geboostete Quote 15,00 Einsatz 10 €

So einfach sicherst du dir die Mega-Quote: Deine Schritt-für-Schritt-Anleitung

Du willst diesen exklusiven Vorteil nutzen? Nichts leichter als das! Folge einfach diesen vier Schritten und platziere deine Wette auf das Tore-Feuerwerk in Paris:

1. Konto eröffnen: Klicke auf den Aktionslink und registriere dich als Neukunde bei Winamax. Die Kontoeröffnung muss vollständig abgeschlossen werden.

Klicke auf den Aktionslink und registriere dich als Neukunde bei Winamax. Die Kontoeröffnung muss vollständig abgeschlossen werden. 2. Erste Einzahlung tätigen: Zahle mindestens 20 € auf dein neues Wettkonto ein, um dich für den Quotenboost zu qualifizieren.

Zahle mindestens 20 € auf dein neues Wettkonto ein, um dich für den Quotenboost zu qualifizieren. 3. Wette platzieren: Setze vor dem Anpfiff (Pre-Match) deine erste Wette auf den Markt „Beide treffen“ im Spiel PSG vs. Bayern München. Der maximale Einsatz für die erhöhte Quote beträgt 10 €.

Setze vor dem Anpfiff (Pre-Match) deine erste Wette auf den Markt „Beide treffen“ im Spiel PSG vs. Bayern München. Der maximale Einsatz für die erhöhte Quote beträgt 10 €. 4. Gewinn kassieren: Wenn beide Teams mindestens ein Tor erzielen, wird dein Gewinn basierend auf der Quote von 15,00 gutgeschrieben.

Bei der Registrierung werden Sie möglicherweise nach einem Code gefragt. Alle Details dazu finden Sie auf unserer Winamax Promo Code.

Wichtige Regeln für den Neukunden-Boost

Damit alles glattläuft, beachte bitte diese zentralen Bedingungen des Angebots:

Exklusiv für Neukunden: Das Angebot gilt nur für Spieler, die noch kein Konto bei Winamax besitzen.

Das Angebot gilt nur für Spieler, die noch kein Konto bei Winamax besitzen. Mindesteinzahlung: Eine erste Einzahlung von mindestens 20 € ist erforderlich.

Eine erste Einzahlung von mindestens 20 € ist erforderlich. Maximaler Einsatz: Der für die Boost-Quote anrechenbare Einsatz liegt bei maximal 10 €.

Der für die Boost-Quote anrechenbare Einsatz liegt bei maximal 10 €. Art der Wette: Die Wette muss als Einzelwette und vor Spielbeginn (Pre-Match) platziert werden.

Die historische Bilanz mag leicht für die Bayern sprechen, doch die aktuelle Form von PSG, insbesondere im heimischen Prinzenpark, ist brandgefährlich. Eines scheint bei diesen beiden Schwergewichten fast sicher: Die Netze werden zappeln. Profitiere jetzt von dieser einmaligen Chance und gib dem CL-Hit die Extra-Würze!

Disclaimer: Glücksspiel kann süchtig machen. Teilnahme ab 18 Jahren. Bitte spiele verantwortungsbewusst. Es gelten die AGB von Winamax. Alle Quoten sind ohne Gewähr und können sich ändern.