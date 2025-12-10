Quoten-Sensation! 1000% Boost auf Bayern-Sieg bei Winamax (12,00)

SPORT1 Betting 10.12.2025 • 16:27 Uhr Neukunden-Aktion zum Bayern-Spiel am 14.12.: Sichern Sie sich bei Winamax die Riesenquote 12,00 auf den Sieg gegen Mainz. Alle Details gibt es hier! 18+, AGB gelten

Am 14. Dezember steht das nächste Bundesliga-Highlight an, wenn der FC Bayern München den 1. FSV Mainz 05 empfängt. Obwohl die Münchner als haushohe Favoriten gelten, sorgt der Wettanbieter Winamax für eine Überraschung: Neukunden profitieren von einem unglaublichen 1000%-Quoten-Boost auf den erwarteten Ausgang der Partie.

Siegwette mit Mega-Auszahlung

Für gewöhnlich ist die Quote für einen Sieg des FC Bayern im Heimspiel äußerst niedrig – in diesem Fall nur 1,10. Das ändert sich schlagartig durch die exklusive Winamax-Aktion:

Der Tipp: Bayern gewinnt das Spiel.

Bayern gewinnt das Spiel. Die geboostete Quote: Statt 1,10 erhältst Du die Quote 12,00

Dieser Boost um das Zehnfache ist Deine Gelegenheit, einen potenziell sicheren Tipp mit einem enorm hohen Ertrag zu versehen. Mainz wird alles versuchen, doch die Statistik spricht klar für den Rekordmeister.

Dein Weg zur geboosteten Quote (12,00)

Die Teilnahme an dieser einmaligen Aktion ist denkbar einfach und richtet sich an alle Neukunden aus Deutschland:

Registriere Dich: Erstelle Dein neues Konto bei Winamax und schließe die ID-Verifizierung ab. Zahle ein: Tätige eine einzige Einzahlung von mindestens 20€. Wette platzieren: Setze maximal 10€ auf den Tipp „Bayern gewinnt“. Boost aktivieren: Unbedingt darauf achten, den 1000er Boost im Wettschein anzuklicken, bevor Du die Wette bestätigst.

Die Gewinnaufteilung: Sollte Bayern gewinnen, wird Dir der Gewinn zur regulären Quote (1,10) sofort als Echtgeld gutgeschrieben. Der Mehrgewinn, der sich aus der Differenz zur Quote 12,00 ergibt, landet als Bonusguthaben auf Deinem Konto. Dieses Bonusguthaben muss nur einmalig zu einer Mindestquote von 1,05 umgesetzt werden.

Du nutzt hier eine fantastische Einstiegschance, denn ein Favoritensieg zahlt sich dank Winamax so hoch aus wie nie. Informiere Dich über die Standard-Angebote des Buchmachers und sichere Dir zusätzliche Informationen über den Winamax Bonus Code. Beachte jedoch, dass diese Boost-Aktion nicht mit anderen Neukundenboni kombinierbar ist.

Die Konditionen im Überblick

Dieses Spezialangebot gilt ausschließlich für die Einzelwette auf den Bayern-Sieg in der regulären Spielzeit. Alle anderen Wettarten (Live-Wetten, Cashout) sind ausgeschlossen. Der Boost verfällt, sobald die Partie am 14. Dezember angepfiffen wird.

Winamax liefert hiermit einen unschlagbaren Anreiz, um den Bundesligaschlager zu verfolgen und dabei mitzufiebern!

Wichtiger Hinweis: Glücksspiel kann süchtig machen. Die Teilnahme ist erst ab 18 Jahren gestattet. Spiele verantwortungsbewusst.