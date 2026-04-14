Quoten-Turbo: 8-fache Quote auf Bayern gegen Real!

SPORT1 Betting 14.04.2026 • 18:00 Uhr Champions League Kracher! Sichere dir als Neukunde bei bet-at-home die 8-fache Quote (700% Boost) für das Spiel Bayern München gegen Real Madrid. Jetzt registrieren!

Die Spannung steigt… Der europäische Klassiker schlechthin steht wieder auf dem Programm! Wenn der FC Bayern München in der Champions League auf Real Madrid trifft, ist Gänsehaut vorprogrammiert.

Beide Teams haben zuletzt ordentlich Selbstvertrauen getankt: Die Münchner wollen mit ihrer gewaltigen Heimwucht in der Allianz Arena vorlegen, während die „Königlichen“ aus Madrid einmal mehr beweisen wollen, warum sie die unangefochtenen Meister der Königsklasse sind. Ein Duell auf Augenhöhe, bei dem Nuancen entscheiden werden.

Passend zu diesem absoluten Highlight-Spiel hat sich bet-at-home einen gigantischen Neukunden-Vorteil überlegt, der die Spannung für dich auf ein neues Level hebt!

Der Quotenboost im Detail: So zündest du den Quoten-Turbo

Vergiss die regulären Wettquoten! bet-at-home schenkt dir zum Kracher-Duell die 8-fache Quote auf die Champions League. Wenn du dich als Neukunde registrierst und auf die Pre-Match-Hauptwette (1X2-Markt) setzt, wird deine Quote um unglaubliche 700 % geboostet.

Ein kleines Rechenbeispiel:

Gehen wir davon aus, du glaubst an die Heimstärke des deutschen Rekordmeisters. Die reguläre Quote für einen Heimsieg des FC Bayern liegt bei 1.60. Setzt du nun 1€ auf die Münchner, erhältst du im Erfolgsfall nicht nur die üblichen 1,60€. Dank des Quoten-Turbos von bet-at-home räumst du bei einem Bayern-Sieg direkt satte 12,80€ ab!

Und das ist noch nicht alles: Neben diesem massiven Quoten-Boost kannst du dir bei deiner Anmeldung zusätzlich den regulären 100€ Willkommensbonus sichern. Zwei absolute Top-Angebote in einem Paket!

➡️ Die Details zum bet-at-home Bonus finden Sie hier.

Der Quoten-Vergleich auf einen Blick

Spielbegegnung Tipp-Markt Reguläre Quote Boost-Quote FC Bayern München vs. Real Madrid Sieg Bayern (1) 1,60 12,80

(Hinweis: Quoten unterliegen Schwankungen. Stand der Quoten bei Artikelveröffentlichung)

🚀 So einfach funktioniert’s: In 5 Schritten zur Mega-Quote

Lass dir diesen exklusiven Deal nicht entgehen. Um dir die 8-fache Quote zu sichern, musst du nur diese einfachen Schritte befolgen:

Schritt 1: Registrieren und einloggen auf bet-at-home.de.

Registrieren und einloggen auf bet-at-home.de. Schritt 2: Erste Einzahlung tätigen & direkt den 100€ Willkommensbonus sichern.

Erste Einzahlung tätigen & direkt den 100€ Willkommensbonus sichern. Schritt 3: Eine Pre-Match-Hauptwette (1×2, reguläre Spielzeit) auf das Spiel Bayern München vs. Real Madrid auswählen.

Eine Pre-Match-Hauptwette (1×2, reguläre Spielzeit) auf das Spiel Bayern München vs. Real Madrid auswählen. Schritt 4: Im Wettschein den 700 % Quoten-Boost aktivieren.

Im Wettschein den aktivieren. Schritt 5: Wette platzieren – und mit etwas Glück den satten Gewinn kassieren!

Wichtige Spielregeln (AGB-Eckpunkte)

Damit bei deiner Wette alles glattläuft, beachte bitte die folgenden Rahmenbedingungen der Aktion:

Nur für Neukunden: Das Angebot gilt exklusiv für Spieler, die noch kein Konto bei bet-at-home registriert haben.

Das Angebot gilt exklusiv für Spieler, die noch kein Konto bei bet-at-home registriert haben. Wettart: Gültig ausschließlich für Pre-Match-Wetten auf den 1X2-Markt (Sieg, Unentschieden oder Niederlage in der regulären Spielzeit). Live-Wetten sind ausgeschlossen.

Gültig ausschließlich für Pre-Match-Wetten auf den 1X2-Markt (Sieg, Unentschieden oder Niederlage in der regulären Spielzeit). Live-Wetten sind ausgeschlossen. Zeitrahmen: Die Wette muss zwingend vor dem offiziellen Anpfiff der Partie abgegeben werden.

Die Wette muss zwingend vor dem offiziellen Anpfiff der Partie abgegeben werden. Einsatzhöhe: Es gelten die maximalen Einsatzlimits für den Quotenboost laut den Aktionsbedingungen auf der Anbieterseite.

Disclaimer: > 18+ | Glücksspiel kann süchtig machen. Bitte spiele verantwortungsbewusst. Hilfe und Beratung findest du unter www.buwei.de. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) von bet-at-home.