Sportwetten: Wett-News - Formel 1 Beste Wetten Australien

Nach den Rennen in Bahrain und Saudi-Arabien ist die Formel 1 am Wochenende wieder einmal in Australien zu Gast. Im Albert Park von Melbourne ist die große Frage in den Formel 1 Wettquoten: Wird es wieder eine Demonstration von Red Bull inklusive Platz 3 von Fernando Alonso?

Doch auch andere Teams und Fahrer stehen vor einem bedeutenden Wochenende. Wir haben die besten 5 Formel 1 Wetten zum Australien GP gesammelt.

Beste Formel 1 Wetten zum Australien GP:

*Quoten Stand: 31.03.23, 8:00 Uhr | 18+ | AGB gelten.

Beste Formel 1 Wetten zum Australien GP Sieger

Großer Favorit in den Australien GP Wetten ist einmal mehr Max Verstappen. Nur technische Probleme im Qualifying konnten in Dschidda den Sieg verhindern. Entsprechend gering fallen auch die Quoten auf den Erfolg des Niederländers aus.

Auch deshalb sind die minimal besseren F1 Wettquoten auf den Sieger ohne Verstappen zu empfehlen. Der Tipp auf Teamkollege und Saudi-Sieger Sergio Perez bringt bei bwin immerhin die 1.40.

Bottas wieder stark beim Australien GP?

Ein Fahrer, der sich in Australien traditionell stark präsentiert, ist Valtteri Bottas. Noch nie landete der Finne in Down Under außerhalb der Punkte. Auch deshalb haben wir eine Top-6 Platzierung Bottas‘ in unsere besten Formel 1 Wetten zum Australien GP aufgenommen. Bei bet3000 gibt es die starke Quote 20.0.

Auch Charles Leclerc enttäuschte bislang in der Saison 2023. Im ersten Rennen fiel er auf Position 2 liegend aus, im zweiten wurde es Platz 7. Von Ferrari ist ein Aufwärtstrend zu erwarten, zumal Bahrain ohnehin besser war als es aktuell bewertet wird. Kann sich die Scuderia an Aston Martin vorbeischieben, ist ein Podium für Leclerc realistisch - Quote 2.37 bei bet365.

Formel 1 Wetten auf Anzahl der Fahrer im Ziel

Für Aston Martin würde der Rückfall hinter Ferrari bedeuten, dass man sich selbst etwas weiter hinten einreihen müsste. Deshalb könnte sich eine F1 Wette darauf lohnen, dass nicht beide Fahrer in den Top-6 landen. Zumal Stroll in seiner Bilanz bislang Platz 6 und einen Ausfall stehen hat. Die Wettquote dafür liegt bei Chillybets bei 1.99.

Bleibt noch eine der fünf besten Formel 1 Wetten für den Australien GP. Hierbei geht es um die Anzahl der Piloten, die am Ende klassifiziert werden. Bislang war 2023 eine Show der Zuverlässigkeit mit nur fünf Ausfällen in zwei Rennen. Setzt sich der Trend in Australien fort, lohnt sich definitiv der F1 Tipp auf Über 17,5 klassifizierte Fahrer. Bei Betway gibt es dafür die Quote 2.10.