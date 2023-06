U21 EM Wettquoten 2023 - Wer wird U21 Europameister?

Die U21 Europameisterschaft findet vom 21. Juni bis 8. Juli 2023 in Rumänien und Georgien statt. Gesucht wird die beste europäische U21-Nationalmannschaft und damit der Nachfolger Deutschlands, die das Turnier 2021 für sich entscheiden konnten.

Auch 2023 gehört Deutschland in den U21 EM Wetten der Buchmacher zu den Favoriten. Dazu gesellen sich die üblichen Namen im europäischen Nachwuchsbereich.

U21 EM Wettquoten: Wer wird U21 Europameister?

U21 EM Wetten auf Deutschland

In den U21 EM Quoten ist Deutschland ein ernstzunehmender Kandidat für den Titelgewinn und damit die Verteidigung von 2021. Stand damals noch Stefan Kuntz an der Seitenlinie, so ist die Mannschaft mittlerweile unter Antonio di Salvo erfolgreich.

Im Kader finden sich vielversprechende Spieler, die den Status als U21 EM Favorit untermauern. In erster Linie soll es die Offensive um BVB-Stürmer Youssoufa Moukoko und Brentford-Export Kevin Schade richten.

Doch auch der Rest des Teams bringt viel Qualität mit, etwa im Tor, wo Noah Atubolu der nächste Stammkeeper des SC Freiburg in der Bundesliga sein wird. Die Quote für den deutschen U21 EM-Titel liegt in der bwin App bei 5.50.

Wer wird U21 Europameister 2023? Die weiteren Favoriten

Drei weitere Nationen sind in den U21 EM Sieger Wettquoten praktisch gleichauf mit Deutschland unter den Favoriten: Spanien, Frankreich und England.

Alle drei bieten U21-Nationalmannschaften auf, die von talentierten Spielern nur so überlaufen. Viele von ihnen sammelten bereits einiges an Praxis in den größten europäischen Ligen und bringen diese nun noch einmal in ihrer eigenen Altersgruppe ein, bevor sie meist in die A-Teams aufrücken.

Frankreich bringt zum Beispiel Stürmer Amine Gouiri mit nach Rumänien und Georgien, Spanien hat Oihan Sancet im Kader, während England voll auf Spieler wie Jacob Ramsey setzt.

Außenseiter in den U21 EM Quoten

Eher als Außenseiter in den U21 EM Quoten lässt sich Italien bezeichnen, deren Wettquote auf den Titel bei 10.0 liegt. Doch Spieler wie Sandro Tonali stehen eigentlich längst für Qualität, die jener der meisten Gleichaltrigen überlegen ist.

Auch ein EM-Titel Portugals würde angesichts der starken Jugendarbeit im Land wohl nur die wenigsten überraschen. Wertvollster Spieler im Team ist Pedro Neto, der mit Wolverhampton in der Premier League den Klassenerhalt schaffte.

Siebter und letzter U21 EM Favorit ist die Niederlande mit identischer Quote von 13.0. Oranje bringt einmal mehr ein starkes junges Team an den Start, das von diversen Bundesliga-Spielern wie Micky van de Ven, Ryan Gravenberch oder auch Ludovit Reis gespickt ist. Gelingt mit ihnen der große Wurf?