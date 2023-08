Usyk vs. Dubois: Wetten, Quoten, Prognose

Am Samstagabend steigt in Breslau in Polen (26.8.,ab 19:00 Uhr live bei Bild plus) der WM-Boxkampf im Schwergewicht zwischen Oleksandr Usyk und Daniel Dubois..

Usyk ist der amtierende Champion der WBA, IBF, WBO, IBO und in seiner Profi-Karriere noch unbesiegt. Dubois ist der Herausforderer, der ebenfalls Champion des WBA-Verbandes ist - Usyk wird hier jedoch als „Superchampion“ höher geführt.

Wer gewinnt bei Usyk vs. Dubois?

Usyk vs. Dubois Wetten & Quoten: Wer gewinnt?

Sieg Usyk Quote 1.10 @ Bet365

Sieg Dubois Quote 7.00 @ Bet365

Sieg Usyk TKO/Ko Quote 1.50 @ Bet365

Sieg Dubois TKO/Ko Quote 10.0 @ Bet365

Sieg Usyk Punkte Quote 3.40 @ Bet365

Sieg Dubois Punkte Quote 21.0 @ Bet365

Unentschieden Quote 23.0 @ Bet365

Quoten Stand: 25.8.2023, 8:00 Uhr. | 18+ | AGB gelten. Wettquoten unterliegen laufenden Anpassungen und können sich deshalb ändern.

Sowohl die Box-Prognosen der Experten als auch die Usyk vs. Dubois Quoten der Buchmacher in Deutschland zeigen: Oleksandr Usyk steigt gegen Daniel Dubois als ganz klarer Favorit in den Ring.

Die Siegquote für Usyk liegt bei 1.10. Für einen Sieg von Dubois gibt es hingegen mit einer Wettquote von 7.00 das siebenfache des Wetteinsatzes zu gewinnen.

Die Gründe für die eindeutige Usyk - Dubois Prognose liegen auf der Hand:Ukrainer ist in seiner Profi-Karriere bislang unbesiegt: 20 Kämpfe, 20 Siege stehen in seiner Vita. 13 davon durch Knockout.

Seine letzten beiden Fights hat Usyk gegen Anthony Joshua gewonnen. Dabei hat er dem Briten zunächst auch die vier WM-Titel abgenommen und diese dann im Rückkampf verteidigt.

Dubois steht bei einer Profi-Bilanz von 18 Siegen und einer Niederlage. Die einzige Pleite musste der 25-jährige Brite im November 2020 gegen Joe Joyce einstecken. Danach gewann Dubois aber vier Mal in Folge - darunter den WBA-Titel gegen Trevor Bryan im Juni 2022.

Was für Usyk spricht: Der Ukrainer, der erst seit kurzem im Schwergewicht ist und davor das Cruisergewicht dominiert hat, besticht durch seine enorme Beweglichkeit und herausragende Beinarbeit. Ob Dubois da mithalten kann, der wiederum voll auf Brachialgewalt setzt.

Usyk vs. Dubois Wetten auf Knockout

Beste Usyk TKO/Ko Quote 1.50 @ Bwin

Beste Chisora TKO/Ko Quote 10.0 @ Bwin

Quoten Stand: 25.8.2023, 8:00 Uhr. | 18+ | AGB gelten. Wettquoten unterliegen laufenden Anpassungen und können sich deshalb ändern.

Da Fury als haushoher Favorit in das Seilquadrat in Breslau steigt, rechnen Box-Experten und Wettanbieter auch mit einem Usyk-Sieg durch Knockout.

Die Quote für einen TKO/Ko-Sieg von Usyk gegen Dubois liegt bei 1,50.

Usyk hat sicherlich das Können, um Dubois auf die Bretter zu schicken, allerdings hat er seine letzten drei Fights - sie waren alle im Schwergewicht - nicht durch Knockout, sondern erst nach Punkten gewonnen.

Ein Knockout-Sieg von Dubois wäre sicherlich eine große Überraschung. Da Usyk noch keinen Profikampf verloren, ging er auch noch nie k.o. Dubois holte seine letzten vier Seige jedoch allesamt durch Knockout.

Rundenwetten - wer gewinnt wann?

Sieg Usyk in Runde 1-4 Quote 5.50 @ Bet365

Sieg Usyk in Runde 5-8 Quote 3.20 @ Bet365

Sieg Usyk in Runde 9-12 Quote 4.33 @ Bet365

Sieg Dubois in Runde 1-4 Quote 29.0 @ Bet365

Sieg Dubois in Runde 5-8 Quote 23.0 @ Bet365

Sieg Dubois in Runde 9-12 Quote 41.0 @ Bet365

Einer von beiden in Runde 1-6 Quote 2.87 @ Bet365

Einer von beiden in Runde 7-12 Quote 2.60 @ Bet365

Quoten Stand: 25.8.2023, 8:00 Uhr. | 18+ | AGB gelten. Wettquoten unterliegen laufenden Anpassungen und können sich deshalb ändern.

Bei Wettanbieter Bet365 gibt es neben Siegwette und Gewinnmethode auch noch Usyk vs. Dubois Quoten für den Zeitpunkt des Sieges.

Die Buchmacher erwarten anhand ihrer Usyk - Dubois Wetten, dass der Ukrainer den Kampf in den Runden 5 bis 8 beenden wird. Für diesen Zeitraum ist die Quote mit 3.20 am niedrigsten angesetzt.

An eine frühe Entscheidung glauben weder Buchmacher noch Experten. Eher wird erwartet, dass Usyk seinen Gegner zermürben wird und dann später zuschlägt. Auch weil Dubois noch nie über 12 Runden im Ring gestanden ist.