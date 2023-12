Vierschanzentournee 2024 Wettquoten, Favoriten & Prognose: Wer gewinnt die Vierschanzentournee?

Vom 29. Dezember bis 6. Januar 2023 findet zum 72. Mal die Vierschanzentournee statt. Gesprungen wird traditionell in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen.

Wer gewinnt die Vierschanzentournee 2024?

Wer sind die Vierschanzentournee-Favoriten?

Geht es nach der Prognose der Buchmacher, so gibt es in diesem Winter nur einen Favoriten für die Vierschanzentournee 2023/24. Stefan Kraft dominierte den Weltcup bislang nach Belieben.

Liverpool vs. Arsenal & Boxing Day Gratiswetten & Bonusangebote

Liverpool vs. Arsenal & Boxing Day Gratiswetten & Bonusangebote

Dass er es auch bei der Tournee kann, stellte „Krafti“ 2015 unter Beweis, als er den Wettbewerb gewann. So gut wie aktuell startete er jedoch noch nie in eine Weltcup-Saison, was ihn automatisch zum Tournee-Favoriten macht.