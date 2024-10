Wer gewinnt die MotoGP in Japan? Favoriten & Wettquoten

SPORT1 Betting 05.10.2024 • 10:00 Uhr Wer ist in den MotoGP Wetten zum Japan GP in Motegi am 6. Oktober der Favorit? Alle Wettquoten im Check.

Nur eine Woche nach dem Grand Prix in Indonesien geht es in der MotoGP wieder um wichtige WM-Punkte. Am Wochenende gehen die Fahrer in Motegi beim Großen Preis von Japan an den Start.

Nachdem Enea Bastianini und Marc Marquez in Indonesien Punkte liegen gelassen haben, deutet in der Fahrerwertung nun alles auf einen erneuten Zweikampf zwischen Jorge Martin und Francesco Bagnaia hin.

21 Punkte trennen die beiden Hauptkonkurrenten vor dem Grand Prix in Japan. Einen Ausfall darf sich also keiner von ihnen erlauben. Wer gewinnt bei der MotoGP in Japan das Rennen? Hier sind alle Favoriten und ihre aktuellen Wettquoten.

MotoGP Wettquoten: Wer gewinnt den Japan GP?

MotoGP Quoten: Macht es Bagnaia noch einmal spannend?

16 von 20 Rennen sind in der MotoGP absolviert und der Kampf um die Weltmeisterschaft spitzt sich zu einem Duell zu. Beim Indonesien Grand Prix am Sonntag hat es für Bagnaia nur für Rang 3 gereicht, doch dafür konnte er sich tags zuvor im Sprint durchsetzen.

Damit hat er seinem großen Konkurrenten Martin beim ersten Asien-Rennen immerhin drei Punkte in der Gesamtwertung abnehmen können. Nun geht es also nach Motegi, wo der Italiener bislang noch nicht gewinnen konnte.

Trotzdem wird er beim Japan GP alles geben, was er bereits mit der Bestzeit im 1. Training bewiesen hat. Bei den Moto GP Wetten von bet365 wird er aktuell mit einer Quote von 3.00 für Platz 1 gelistet. Mit einem Sieg würde er dem WM-Kampf noch einmal eine ordentliche Portion Spannung verpassen.

MotoGP Wetten: Wiederholt Martin seinen Erfolg?

Jorge Martin kommt dem WM-Titel Rennen für Rennen ein Stückchen näher. Auch wenn er in Indonesien drei Punkte auf seinen Verfolger einbüßen musste, konnte er am Sonntag endlich wieder einen Saisonsieg einfahren.

Für den WM-Führenden war der Sieg beim Indonesien GP erst der dritte Erfolg in diesem Jahr. Dass er in der Fahrerwertung trotzdem vorne liegt, hat er vor allem seinen Sprintqualitäten zu verdanken.

Bei den Buchmachern gilt der Spanier tatsächlich auch in Japan wieder als Topfavorit auf den Sieg am Sonntag.

Letztes Jahr hat sich Jorge Martin beim Großen Preis von Japan vor Francesco Bagnaia und Marc Marquez durchgesetzt. Wenn er diesen Erfolg bestätigen und am Sonntag das zweite Rennen in Folge gewinnen kann, bietet bet365 eine Quote von 2.50.

MotoGP Wettquoten: Wie kommen Bastianini und Marquez zurück?

Mit starken Leistungen haben sich Enea Bastianini und Marc Marquez in den letzten Wochen in den WM-Kampf zurückgemeldet. Die letzten drei Grand Prix vor Indonesien haben die beiden unter sich ausgemacht. Doch das vergangene Rennwochende dürfte auch die letzten WM-Hoffnungen zunichtegemacht haben.

Während Marc Marquez seine Erfolgsserie nicht fortsetzen konnte und schon früh auschied, ging Bastianiani kurz vor Schluss volles Risiko - und endete im Kiesbett. Somit blieben beide am Sonntag ohne Punkte.

In Japan zählen die Buchmacher Marc Marquez mit einer Quote von 4.50 immerhin noch zum Favoritenkreis, ein Erfolg von Bastianini beim Hauptrennen wäre mit einer Quote von 7.50 hingegen fast schon eine kleine Sensation! Zweimal war der Italiener in dieser Saison immerhin bereits erfolgreich.

MotoGP Wetten: Pedro Acosta wieder „Best of the Rest“?

Dass Ducati sowohl als Werks- als auch Lieferantenteam in der MotoGP dominiert, ist keine Neuheit. Einzig Maverick Vinales ist in dieser Saison auf seiner Aprilia ein Sieg als Nicht-Ducati-Pilot gelungen.

Am vergangenen Wochenende hat allerdings auch Pedro Acosta mit KTM auf sich aufmerksam gemacht. Bereits beim Sprint war er mit Platz 6 „Best of the Rest“. Noch besser lief es dann beim Grand Prix am Sonntag, wo er mit Platz 2 sein bestes Saisonergebnis einfahren konnte.

Die Buchmacher listen ihn für das Rennen in Japan immerhin noch mit einer Quote von 13.0. Kann er seine Form auch in Motegi bestätigen?