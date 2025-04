Wer gewinnt die MotoGP in Jerez? Favoriten & Wettquoten

SPORT1 Betting 26.04.2025 • 10:00 Uhr Wer ist bei den MotoGP Wetten zum Jerez GP am 27. April der Favorit? Alle Wettquoten zum ersten europäischen MotoGP des Jahres in Spanien im Check.

Mit dem Großen Preis von Spanien in Jerez de la Frontera feiert die MotoGP 2025 ihr Debüt auf europäischem Boden. Der Start für das Hauptrennen ist am Sonntagnachmittag um 14:00 Uhr (MESZ).

Marc Marquez hat mit seinem Doppelsieg in Katar die WM-Führung zurückerobert und den Vorsprung auf seinen Bruder Alex auf 17 Punkte ausgebaut. Jetzt steht der Heim-GP für die Brüder an! Aber auch der Teamkollege des Spitzenreiters, Pecco Bagnaia, rechnet sich in Jerez etwas aus. Wir schauen auf die Favoriten für den Spanien GP.

Jerez MotoGP Wettquoten: Wer schlägt den Dominator?

MotoGP Quoten: Ist Marquez in Spanien zu schlagen?

Beim Großen Preis von Katar hat sich Marc Marquez eindrucksvoll zurückgemeldet. Nach seinem Sturz in Austin hat er unter Flutlicht in der Wüste sowohl im Sprint als auch im Hauptrennen die Konkurrenz hinter sich gelassen. Damit führt er die Gesamtwertung wieder mit einem Vorsprung von 17 Zählern an.

Auch in Jerez geht der Spanier mit einer Quote von 1.27 bei bwin wieder als Topfavorit in das Rennen. Der sechsmalige Weltmeister dürfte allerdings mit gemischten Gefühlen in Richtung Spanien GP blicken. Zwar konnte er hier bereits dreimal triumphieren, allerdings hat er sich 2020 auch seine schwere Verletzung zugezogen.

Gelingt ihm, nachdem er 2024 Bagnaia den Vortritt lassen musste, dieses Jahr der vierte Erfolg in Jerez de la Frontera?

Wiederholt Bagnaia den Triumph von 2024?

Letztes Jahr haben sich die beiden Ducati-Piloten Marc Marquez und Francesco Bagnaia in Jerez einen spannenden Fight um den Sieg geliefert – mit besserem Ende für den Italiener.

Damit steht Bagnaia beim Großen Preis von Spanien nun bei drei Siegen in Folge. Klar, dass am Sonntag der vierte hinzu kommen soll!

Dreimal stand der Teamkollege von Marc Marquez in dieser Saison bereits auf dem Podium – in den USA sogar ganz oben. Sollte Bagnaia am Sonntag zum vierten Mal in Folge in Jerez triumphieren, steht eine Quote von 4.33 im Raum!

Debüt-Erfolg beim Heimrennen für Alex Marquez?

Seit 2020 geht Alex Marquez in der MotoGP an den Start. Ein Sieg war ihm bislang noch nicht vergönnt. Nah dran war er allerdings schon einige Male. In dieser Saison konnte er in den ersten drei Rennen jeweils auf Platz 2 fahren.

In Katar hingegen kam es auf der Strecke zum Clinch mit seinem Bruder, der ihn um einige Positionen zurück warf. Zwar konnte sich der Gresini-Pilot noch einmal zurückkämpfen, doch Platz 6 in der Endplatzierung sorgte nicht unbedingt für Jubelstürme bei dem Spanier.

Sollte es in Jerez überraschend zum ersten großen Wurf in der MotoGP reichen, gäbe es eine Quote von 10.0.

Das sind die Piloten im erweiterten Favoritenkreis

Doch nicht nur die Marquez-Brüder, sondern auch die anderen Spanier in der MotoGP dürfen sich am Wochenende auf lautstarke Unterstützung von den Rängen freuen. Im Kampf um den Sieg sind sie trotzdem nur Außenseiter.

Maverick Vinales beispielsweise hat in Katar eine herausragende Performance abgeliefert und ist auf Platz 2 über die Ziellinie gefahren. Aufgrund eines Verstoßes gegen den Reifendruck wurde ihm dieser allerdings aberkannt. Trotzdem konnte er auf seiner KTM mithalten und gehört demnach auch in Spanien zum erweiterten Favoritenkreis.

Eine starke Saison fährt auch Franco Morbidelli. Denn in allen vier Rennen ist er bislang in die Top 4 gefahren. In Argentinien und Katar hat es sogar für Platz 3 gereicht. Wer das Risiko mag, könnte mit den Geheimtipp auf Morbidelli eine Quote von 29.0 einfahren