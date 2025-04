Wer gewinnt die MotoGP in Katar? Favoriten & Wettquoten

SPORT1 Betting 12.04.2025 • 14:00 Uhr Wer ist bei den MotoGP Wetten zum Katar GP am 13. April der Favorit? Alle Wettquoten zum vierten MotoGP des Jahres in Doha, Katar im Check.

Zwei Wochen nach dem Rennen in Austin, USA geht es in der MotoGP am Wochenende mit dem Großen Preis von Katar weiter. Der Start für das Hauptrennen ist am Sonntagabend um 19:00 Uhr (MESZ).

Nach seinem Sturz in Austin will Marc Marquez natürlich wieder oben angreifen. Wer neben dem Topfavoriten bei den MotoGP Wetten für den Katar GP sonst noch hoch im Kurs steht, schauen wir uns im Folgenden an.

Austin MotoGP Wettquoten: Schlägt Marc Marquez zurück?

MotoGP Quoten: Wie macht sich Marquez nach dem Sturz?

Eigentlich deuteten die Zeichen in Austin für Marc Marquez auf ein perfektes Rennwochenende. Denn neben dem Sieg im Sprintrennen sicherte sich der Spanier auch die Pole-Position sowie die schnellste Rennrunde im GP.

Trotz des Start-Eklats dominierte er auch das Hauptrennen am Sonntag von Beginn an. Möglicherweise war er im Anschluss nicht mehr mit vollem Fokus bei der Sache. Denn der Sturz, welcher ihn wertvolle WM-Punkte kostete, resultierte aus einem einfachen Fahrfehler.

Vielleicht war der Sturz ein Schuss vor den Bug zur rechten Zeit, der zeigt, dass der WM-Titel kein Selbstläufer wird. In Katar geht Marquez trotzdem wieder als Topfavorit bei den Buchmachern an den Start. Für einen Sieg des achtmaligen Weltmeisters bietet bwin eine Quote von 1,40.

Kann Alex Marquez die WM-Führung verteidigen?

Aufgrund des Sturzes in Austin hat Marc Marquez nicht nur das Rennen, sondern auch die Gesamtführung in der Fahrerwertung verloren. Auf Platz 1 steht nun sein jüngerer Bruder, Alex Marquez.

Der Gresini-Pilot ist in den USA zum dritten Mal in Folge auf Rang 2 gefahren. Damit liegt er nun einen Punkt vor seinem älteren Bruder. Noch wartet der Spanier auf einen Erfolg in der Königsklasse des Motorradrennsports, doch vielleicht ist es am Sonntag so weit.

Die Buchmacher listen ihn mit einer Quote von 10.0 auf den Sieg wieder einmal im erweiterten Favoritenkreis.

Knüpft Bagnaia an die Form aus den USA an?

Auch der zweite Gresini-Fahrer, Francesco Bagnaia, hat am Wochenende eine regelrechte Renaissance erlebt.

Nach einem 3. und einem 4. Platz bei den ersten beiden Grand Prix ist es dem Vize-Weltmeister gelungen, erstmals in dieser Saison einen Sieg herauszufahren. Damit hat Bagnaia auch einen großen Sprung in der Gesamtwertung gemacht. Denn mit nur 12 Punkten Abstand zum WM-Führenden Alex Marquez ist das Rennen um den Titel wieder neu eröffnet.

Mit einer Quote von 3-50 gilt “Pecco” bei den Buchmachern hinter Marc Marquez als die aussichtsreichste Option beim Großen Preis von Katar. Kann der Italiener auch das zweite Rennen in Folge gewinnen?

Der MotoGP-Weltmeister kehrt zurück!

Der Champion ist zurück! Nach seinem schweren Sturz in der Saisonvorbereitung kehrt der amtierende Weltmeister Jorge Martin in die MotoGP zurück. Die ersten drei Rennen hat der Spanier aufgrund mehrerer Knochenbrüche verpasst. Doch jetzt will der Vorjahres-Champion wieder angreifen.

Damit wird er auch sein Debüt bei Aprilia geben. Da ihm allerdings die Punkte aus den ersten drei Rennen fehlen, liegt Martin schon jetzt 87 Zähler hinter dem WM-Führenden Alex Marquez.

In der aktuellen Verfassung sehen ihn die Buchmacher zudem noch nicht im engeren Favoritenkreis angekommen. Für Martin wird es beim Großen Preis von Katar in erster Linie darum gehen, Rennpraxis zu sammeln. Sollte der Spanier unverhofft doch ganz vorne landen, können Wettfreunde mit einer saftigen Quote von 10.0 rechnen.