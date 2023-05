Wer gewinnt MotoGP in Le Mans? Favoriten & Wettquoten

Das fünfte Saisonrennen der MotoGP findet mit dem Großen Preis von Frankreich in Le Mans statt. Auf dem Circuit Bugatti stellt sich vor allem eine zentrale Frage: Wer gewinnt den Le Mans GP?

Geht es nach den Wettquoten der Buchmacher, geht Jerez-Sieger Francesco Bagnaia einmal mehr als Favorit ins Rennen (ab 14:00 Uhr).

Doch auch wenn Bagnaia bislang der beste Fahrer der Saison 2023 war, ist die Jagd nach den Rennsiegen ziemlich offen.

Gibt es den vierten Sieger im fünften Rennen?

MotoGP Wettquoten: Wer gewinnt den Le Mans GP?

(Quoten Stand: 12.05.23, 7:15 Uhr | 18+ | AGB gelten.)

Bagnaia in MotoGP Wetten der Frankreich GP Favorit

Zweimal konnte Francesco Bagnaia in der MotoGP Saison 2023 gewinnen, in Le Mans soll nun der dritte Erfolg hinzukommen. Die gute Form in den Sprints sowie der Erfolg in Jerez sind gute Argumente für einen Sieg des Italieners.

Somit ist Bagnaia in den MotoGP Wettquoten der Buchmacher für den Le Mans GP der Favorit.

Auf seiner Ducati ist Bagnaia kaum zu schlagen, sofern er keine unerwarteten Probleme bekommt. Da sich diese in der Königsklasse des Motorradsports jedoch nie ganz ausschließen lassen, bleibt die Quote von 1,86 ein Risiko.

Le Mans GP Quoten: Das sind die Herausforderer

Geht es nach den Le Mans GP Wettquoten, dürften Marc Marquez und Jorge Martin die Herausforderer für Francesco Bagnaia auf der traditionsreichen Strecke sein, die schon bald wieder das 24-Stunden-Rennen beheimatet.

Nach einer Pause von zwei Rennen ist Marquez am Wochenende wieder am Start und will frisch ausgeruht um den Rennsieg mitkämpfen. Die Quote von 5,50 ist die zweitbeste hinter Bagnaia.

Dritter Pilot in den Le Mans GP Wetten ist dann Jorge Martin, der neben zwei Ausfällen bislang einen fünften und einen vierten Platz in der Bilanz stehen hat. Die Quote für einen Rennsieg liegt bei 8,00.

Für wen könnten sich MotoGP Wetten noch lohnen?

Abseits der Favoriten stellt sich die Frage, auf wen sich MotoGP Wetten beim Frankreich GP noch lohnen könnten. Die Antwort gibt der Wettanbieter bet-at-home höchstselbst.

Denn gleich ein ganzes Trio landet hier bei Le Mans GP Wettquoten von 11,0. Bei ihnen handelt es sich um Fabio Quartararo, Aleix Espargaro sowie Marco Bezzecchi.

Letzterer liegt in der WM-Wertung auf Platz 2, fiel in Jerez aber aus. Quartararo hat in Le Mans den Heimvorteil, doch inwieweit sich dieser wirklich auszahlt, bleibt abzuwarten.

Enttäuschend verlief die Saison bislang nicht nur für den Franzosen, sondern auch für Espargaro. Vielleicht bietet das Rennen in Le Mans ja die perfekte Gelegenheit, endlich auf dem Podest zu landen.