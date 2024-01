Wer ist Favorit in der Super Bowl Prognose der Buchmacher?

Aktuelle Super Bowl Prognose der Buchmacher:

Super Bowl Prediction sieht 49ers knapp vorne

Wer gewinnt also am Ende den Super Bowl? Das vermeintlich knappe Spiel ist auch in den Spread-Wetten wiederzuerkennen. In diesen Super Bowl Wetten geht es darum, dass eine Mannschaft mit einem Handicap, also mehr oder weniger Punkten als in der Realität, in das Spiel startet.