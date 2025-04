Wer kommt in die Champions League? Diese Teams haben die besten Chancen auf einen Platz unter den Top 4. Die Top 4 Bundesliga Prognose!

SPORT1 Betting 04.04.2025 • 15:00 Uhr Die Bundesliga biegt auf die Zielgerade ein und einige Teams kämpfen noch um die Top 4. Wer hat die besten Chancen auf die Champions League?

In rund sechs Wochen endet die Bundesliga-Saison 2024/25. Damit biegt die Spielzeit langsam aber sicher auf die Zielgerade ein und die Entscheidungen rücken näher.

Während Bayern und Leverkusen die Meisterschaft erneut unter sich ausmachen, könnte es im Kampf um die verbleibenden Champions-League-Plätze ein paar echte Überraschungen geben. Denn anstatt Dortmund, Leipzig und Co. träumen aktuell Mainz oder Freiburg von der Königsklasse!

Wer geht mit den besten Quoten auf den Sprung in die Top 4 in die entscheidende Phase der Saison? Wir blicken auf das Saisonfinale 2025!

Bundesliga Top 4 Wetten: Wer kommt in die Königsklasse?

Die Ausgangslage: Wer kommt in die Top 4?

Sieben Spieltage vor Saisonende führt der FC Bayern München die Tabelle mit sechs Punkten Vorsprung vor Titelverteidiger Bayer Leverkusen an. Der Abstand zwischen Platz 2 und Eintracht Frankfurt auf Platz 3 beträgt bereits 11 Zähler.

Auch wenn rein rechnerisch noch alles möglich ist, gehen Experten und Buchmacher gleichermaßen davon aus, dass Bayern und Bayer die Plätze 1 und 2 unter sich ausmachen. In den Quoten für die Top 4 Wetten werden sie beispielsweise gar nicht mehr gelistet. Doch dahinter wird es spannend!

Kehrt die Eintracht in die Königsklasse zurück?

Aktuell liegt Eintracht Frankfurt auf dem 3. Platz und hat damit vom “Best of the Rest” die besten Chancen auf den Einzug in die Königsklasse. Der Vorsprung auf Platz 5 beträgt derzeit fünf Punkte.

Allerdings hat es das Restprogramm der Hessen in sich. So geht es unter anderem noch gegen Augsburg, Leipzig, Mainz und den SC Freiburg – allesamt Teams, die selbst noch um den Einzug in den Europapokal kämpfen.

Vor allem das Duell gegen die direkte Konkurrenz aus Mainz am 32. Spieltag könnte das Entscheidungsspiel um die Champions League werden. Im Hinspiel gab es eine bittere 1:3-Heimniederlage für die SGE. Das darf sich am vorletzten Spieltag natürlich nicht wiederholen!

Buchmacher bet365 sieht die Frankfurter fast schon sicher in der Königsklasse.

Schafft der FSV Mainz die Sensation?

Es ist fast schon zur Tradition geworden, dass es pro Bundesliga-Saison mindestens eine echte Überraschungsmannschaft gibt. Was vor zwei Jahren Union Berlin oder in der vergangenen Saison der VfB Stuttgart war, ist in dieser Spielzeit ganz klar der FSV Mainz 05.

Letztes Jahr hat Trainer Bo Henriksen die 05er im Abstiegskampf übernommen und zum Klassenerhalt geführt. Nun könnte es noch weiter nach oben gehen. Mit Platz 4 träumen die Fans sogar vom ersten Champions-League-Einzug der Vereinsgeschichte.

Allerdings hat auch der FSV noch ein paar echte Brocken vor der Brust. So geht es in den letzten vier Spieltagen noch gegen Bayern, Frankfurt und Leverkusen. Noch werden die Rheinhessen mit aussichtsreichen Chancen auf eine Endplatzierung in den Top 4 geführt. Doch das Saisonfinale hat es in sich!

Kann RB den Trainereffekt nutzen?

Eigentlich ist RB Leipzig ein Stammgast in der Champions League. Aber in dieser Saison droht den Bullen das Verpassen der Königsklasse! So haben die Verantwortlichen in dieser Woche die Reißleine gezogen und Trainer Marco Rose vor die Tür gesetzt. Mit nur einem Sieg aus den letzten sechs Spielen sind die Sachsen auf Platz 6 zurückgefallen.

Am 31. und 32. Spieltag besteht gegen Frankfurt und Bayern noch einmal die Möglichkeit auf echte Big-Points. Alle anderen Spiele sind für den Trainer Zsolt Löw eigentlich schon Pflichtsiege. Wenn der Trainereffekt eintritt, könnte sich die recht hohe Quote für einen Platz in der Top 4 noch lohnen!

Schafft der BVB das Unmögliche?

Borussia Dortmund ist ebenfalls seit Jahren ein fester Bestandteil der Champions League. Und auch wenn sie in dieser Saison wieder unter den besten acht Teams in Europa stehen, droht eine kommende Spielzeit ohne Königsklasse.

Sieben Punkte beträgt der Abstand zu Platz 4. Da es aber in den letzten sieben Spielen fünf mal gegen Teams geht, die vor dem BVB stehen, ist theoretisch noch alles möglich.

Dass die Betonung hier auf “theoretisch” liegt, zeigt sich auch an der vergleichsweise hohen Quote jenseits der 15.0 für den Einzug des BVB in die Top 4. Aber im Fußball ist bekanntlich alles möglich!

Mit Borussia Mönchengladbach, dem SC Freiburg oder dem VfB Stuttgart sehen die Buchmacher die Teams vor dem BVB wenig überraschend mit noch besseren Chancen auf die Top 4. Hier werden also die direkten Duelle ebenfalls einen vorentscheidenden Charakter haben!

Die Bundesliga-Saison 2024/25 befindet sich im Endspurt und jetzt stehen die spannenden Entscheidungen an!