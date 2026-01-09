Winamax Quoten-Boost: 12,50 auf Bayern München vs. Wolfsburg am 11.01.

SPORT1 Betting 09.01.2026 • 09:29 Uhr Sichere dir den Winamax Quotenboost für Bayern München gegen Wolfsburg. Jetzt Quote 12,50 auf Heimsieg nutzen. Teilnahmebedingungen beachten. 18+ | AGB gelten

Die Bundesliga kehrt mit einem spannenden Duell in der Allianz Arena zurück. Wenn der Rekordmeister am 11. Januar um 17:30 Uhr auf die Wölfe trifft, steht für viele Fans nicht nur der sportliche Ausgang im Fokus. Der Buchmacher Winamax hat für dieses Aufeinandertreffen ein spezielles Angebot geschnürt, das besonders für Neukunden interessant ist.

Mit einem massiven Boost auf den Heimsieg der Münchner wird die reguläre Quote deutlich angehoben, sodass du bei diesem ungleichen Duell von verbesserten Bedingungen profitieren kannst.

Der 1000er Boost: So funktioniert das Angebot von Winamax

Bei diesem exklusiven Quoten-Boost handelt es sich um eine Aktion, die speziell für neue Spieler mit Wohnsitz in Deutschland entwickelt wurde. Das Prinzip hinter dem sogenannten „1000er Boost“ ist einfach erklärt: Die reguläre Siegquote der Bayern wird mit einem Faktor von 11 multipliziert.

Während die normale Marktquote für einen Erfolg der Münchner bei etwa 1,25 liegt, ermöglicht Winamax dir eine erhöhte Quote von 12,50. Dies gilt für Einzelwetten auf die reguläre Spielzeit inklusive Nachspielzeit.

Um dieses Angebot wahrzunehmen, ist die Erstellung eines neuen Kontos über die entsprechende Aktionsseite sowie eine erfolgreiche Identitätsprüfung zwingend erforderlich. Sobald dein Konto verifiziert ist, musst du eine Mindesteinzahlung von 20 € in einer einzigen Transaktion tätigen. Im Anschluss platzierst du deine Wette auf das Spiel Bayern München gegen Wolfsburg und aktivierst den Boost direkt in deinem Wettschein. Beachte dabei, dass der maximale Einsatz für diese Aktion auf 10 € festgesetzt ist.

In der folgenden Tabelle siehst du den direkten Vergleich zwischen der herkömmlichen Quote und dem geboosteten Angebot:

Wettmarkt Reguläre Quote Geboostete Quote (Faktor 11) Maximaler Einsatz Sieg Bayern München 1,25 12,50 10 €

Wichtige Bedingungen für deine Teilnahme

Bevor du dich für den Winamax Quotenboost entscheidest, solltest du die spezifischen Regeln der Aktion kennen. Der Boost lässt sich nicht mit anderen Angeboten kombinieren. Falls du dich beispielsweise für den klassischen Winamax Bonus entscheidest, verfällt der Anspruch auf die erhöhte Quote. Zudem sind Cashout-Funktionen, Live-Wetten oder Mehrfachwetten für dieses Angebot strikt ausgeschlossen. Die Wette muss zwingend vor dem Anpfiff um 17:30 Uhr platziert werden, da das Angebot mit dem Start des Spiels automatisch verfällt.

Die Auszahlung deiner möglichen Gewinne erfolgt zweigeteilt. Der Anteil, der der regulären Quote entspricht (Einsatz x 1,25), wird dir als Echtgeld gutgeschrieben. Der zusätzliche Gewinnanteil, der durch den Boost entsteht, wird als Bonusguthaben auf dein Konto übertragen. Dieses Bonusguthaben unterliegt einer einfachen Umsatzbedingung: Du musst es lediglich einmal zu einer Mindestquote von 1,05 einsetzen, bevor eine Auszahlung auf dein Bankkonto möglich ist.

Einstieg beim Buchmacher mit dem Winamax Bonus

Neben solchen zeitlich begrenzten Quoten-Aktionen bietet der Buchmacher regelmäßig verschiedene Anreize für seine Nutzer. Wenn du dich für eine Registrierung entscheidest, solltest du dir auch den allgemeinen Winamax Bonus ansehen, der dir den Start auf der Plattform erleichtern kann. Dieser Willkommensbonus richtet sich an alle, die langfristig ihr Glück bei Sportwetten versuchen möchten und Wert auf ein breites Wettangebot sowie eine nutzerfreundliche App legen. Achte jedoch darauf, dass du dich bei der Anmeldung zwischen dem Quoten-Boost und dem Standard-Willkommenspaket entscheiden musst.

Die Teilnahme ist nur einmal pro Haushalt, IP-Adresse oder Gerät gestattet. Manipulationen oder Mehrfachanmeldungen führen zum sofortigen Ausschluss. Da Winamax ein lizenzierten Anbieter ist, steht die Sicherheit deiner Daten und die Einhaltung des Spielerschutzes an oberster Stelle. Verliere keine Zeit, lass deine ID überprüfen und sichere dir die Chance auf die erhöhte Quote für das Bundesliga-Highlight.