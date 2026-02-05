Winamax Quotenboost: 1000% Boost auf den Super Bowl 2026

SPORT1 Betting 05.02.2026 • 09:14 Uhr Profitiere vom Top Winamax Quotenboost für den Super Bowl 2026. Sichere dir dabei die erhöhte Quote von 15,25 für über 39,5 Punkte im Spiel. 18+ | AGB gelten

Die Saison der NFL findet in der Nacht von Sonntag auf Montag (9. Februar) mit dem großen Super Bowl zwischen den New England Patriots und den Seattle Seahawks ihr Ende. Für noch mehr Spannung bei dem Spiel sorgt Winamax mit einem 1000% Quotenboost auf über 39,5 Punkte im Spiel.

Tipp auf über 39,5 Punkte mit Mega-Quote

Im Super Bowl 2026 treffen mit den Patriots und den Seahawks zwei Teams aufeinander, die beide für viele Punkte gut sind. Die Patriots liegen nach der Regular Season mit durchschnittlich 28.8 Punkten pro Spiel in dieser Statistik auf Platz 2 knapp für den Seahawks, die auf durchschnittlich 28.4 Punkte pro Spiel kommen. Bei den starken Offensiven kann durchaus ein punktreicher Super Bowl erwartet werden.

Der Tipp: Über 39,5 Punkte im Spiel.

Die geboostete Quote: Statt 1,38 erhältst Du die Quote 15,25

Der Boost von Winamax sorgt somit dafür, dass die Quote elfmal höher ist als die reguläre Wettquote auf diesen Tipp.

So kommst du an den Super Bowl Quotenboost

Sichere dir den Winamax Quotenboost, indem du dich auf der entsprechenden Landingpage registrierst. Dort kannst du dir dann in diesen einfachen Schritten die Top-Quote sichern.

Registrierung und Verifizierung bei Winamax Ersteinzahlung von mindestens 20€ auf dein Winamax Wettkonto Platziere nun eine Wette mit maximal 10€ auf den Tipp „über 39,5 Punkte“ Bestätige den 1000er Boost im Wettschein, bevor Du die Wette abschließt

Die Gewinnaufteilung: Sollte die Wette gewinnen, wird der Betrag zur regulären Quote von 1,38 sofort als Echtgeld auf deinem Wettkonto gutgeschrieben. Der zusätzliche Gewinnanteil, der durch die erhöhte Quote von 15,25 entsteht, wird dir hingegen zunächst als Bonusguthaben gutgeschrieben.

Um das Bonusguthaben freizuspielen, reicht bereits ein einmaliger Umsatz bei einer Mindestquote von 1,05. Mit dem Winamax Quotenboost sicherst du dir so die Aussicht auf einen beachtlichen Startgewinn. Wichtig zu wissen: Diese Aktion ist exklusiv und lässt sich nicht mit weiteren Willkommens-Boni oder dem Winamax Bonus Code kombinieren. Ein kurzer Vergleich der aktuellen Einstiegsangebote hilft dir dabei, das Maximum für deinen Start herauszuholen.

Die Winamax Quotenboost Konditionen im Überblick

Dieses Angebot gilt ausschließlich für die Einzelwette auf über 39,5 Punkte im Super Bowl 2026. Dabei sind alle anderen Wettarten (Live-Wetten, Cashout) von bei der Aktion ausgeschlossen. Der Quotenboost verfällt, sobald der Kickoff für das Spiel am 9. Februar erfolgt ist.

Wichtiger Hinweis: Glücksspiel kann süchtig machen. Die Teilnahme ist erst ab 18 Jahren gestattet. Spiele verantwortungsbewusst.