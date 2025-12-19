Winamax Quotenboost: 17,60 auf Hamburger SV vs Eintracht Frankfurt am 20.12.

SPORT1 Betting 19.12.2025 • 10:04 Uhr Sichere dir den Winamax Quotenboost für Hamburger SV gegen Eintracht Frankfurt am 20.12. Erfahre alles zur Quote von 17,60 auf „Über 2,5 Tore“ und den Bedingungen. 18+, AGB gelten

Spannung pur in der Bundesliga, wenn am 20.12. um 15:30 Uhr der Hamburger SV auf Eintracht Frankfurt trifft. Für dieses Traditionsduell hat sich der Buchmacher Winamax etwas Besonderes einfallen lassen und präsentiert einen massiven Quotenboost. Neukunden haben die Möglichkeit, von einer drastisch erhöhten Quote auf den Wettmarkt „Über 2,5 Tore“ zu profitieren.

Anstatt der regulären Quote von 1,60 bietet der Anbieter für dieses Spiel eine Spitzenquote von 17,60 an. In diesem Artikel erfährst du genau, wie du dir dieses Angebot sichern kannst, welche Bedingungen für den 1000er Boost gelten und worauf du bei der Anmeldung sowie der Wettabgabe achten musst.

Details zum Bundesliga-Kracher und dem Angebot

Das Aufeinandertreffen zwischen dem HSV und der Eintracht verspricht Tore und eine intensive Atmosphäre. Winamax setzt genau hier an und multipliziert die reguläre Quote für mindestens drei fallende Tore im Spiel mit dem Faktor 11. Da die Basisquote bei 1,60 liegt, ergibt sich daraus die beeindruckende Boost-Quote von 17,60. Dieses Angebot richtet sich gezielt an Fans, die mit einem torreichen Spielverlauf rechnen und sich zum Start ihres neuen Kontos einen Vorteil verschaffen wollen.

Damit du den Boost nutzen kannst, ist die Erstellung eines neuen Kontos über die entsprechende Landing Page erforderlich. Es ist wichtig, dass du die Identitätsprüfung vollständig abschließt, da nur verifizierte Neukunden mit Wohnsitz in Deutschland teilnahmeberechtigt sind. Sobald dein Konto bereit ist, tätigst du eine Einzahlung von mindestens 20 € in einer einzigen Transaktion. Beachte dabei, dass gestückelte Beträge nicht für die Aktion gewertet werden.

So aktivierst du den 1000er Boost Schritt für Schritt

Sobald dein Guthaben auf dem Konto ist, kannst du deine Wette auf das Spiel Hamburger SV gegen Eintracht Frankfurt platzieren. Der maximale Einsatz für diesen speziellen Quotenboost beträgt 10 €. Suche dir den Markt „Über 2,5 Tore“ aus und achte darauf, den Bonus direkt im Wettschein zu aktivieren, bevor du die Wette endgültig abgibst. Nur wenn dieser Haken gesetzt ist, wird die erhöhte Quote für deine Auswahl berücksichtigt.

Die Abrechnung der Wette erfolgt in zwei Teilen, sofern dein Tipp erfolgreich ist. Der Gewinnanteil, der auf der regulären Quote von 1,60 basiert, wird dir direkt als Echtgeld gutgeschrieben. Der zusätzliche Betrag, der durch den Faktor 10 des Boosts entsteht, landet als Bonusguthaben auf deinem Konto. Dieses Guthaben musst du lediglich ein einziges Mal zu einer sehr niedrigen Mindestquote von 1,05 umsetzen, bevor eine Auszahlung möglich ist. Dies bietet dir eine faire Chance, den Bonusbetrag in echtes Geld umzuwandeln.

Zusätzliche Vorteile und Winamax Bonus

Neben dem speziellen Quoten-Angebot für die Bundesliga ist der Buchmacher bekannt für seine Nutzerfreundlichkeit und Transparenz. Wenn du dich für eine Registrierung entscheidest, solltest du wissen, dass dieser Quotenboost nicht mit anderen Aktionen kombinierbar ist. Das bedeutet, dass du dich zwischen diesem Angebot und dem standardmäßigen Winamax Bonus entscheiden musst. Wer jedoch gezielt auf Tore im Spiel Hamburger SV gegen Frankfurt setzen möchte, findet hier ein exklusives Werkzeug vor.

Bitte denke daran, dass die Aktion pünktlich mit dem Anpfiff der Begegnung am 20.12. endet. Live-Wetten oder die Cashout-Funktion sind für diesen Boost nicht zugelassen. Es zählt ausschließlich die reguläre Spielzeit inklusive der Nachspielzeit. Da pro Haushalt und IP-Adresse nur eine Teilnahme erlaubt ist, solltest du sicherstellen, dass noch kein Konto unter deinen Daten existiert, um den 1000er Boost reibungslos nutzen zu können.