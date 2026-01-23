Winamax Quotenboost: 19,80 Quote für Union vs. BVB am 24.01.26

SPORT1 Betting 23.01.2026 • 09:31 Uhr Sichere dir den Winamax Quotenboost für das Spiel Union Berlin vs. Dortmund. Es wartet die erhöhte Quote von 19,80, wenn beide treffen. 18+ | AGB gelten

Die Bundesliga meldet sich mit einem echten Kracher am Samstagabend, wenn Union Berlin im heimischen Stadion an der Alten Försterei die Borussia aus Dortmund empfängt. Für diese Begegnung am 24.01. um 18:30 Uhr hat Winamax ein besonderes Angebot für Neukunden vorbereitet. Im Fokus steht dabei ein spezieller Quotenboost, der die reguläre Wettquote auf den Markt „Beide treffen“ massiv nach oben schraubt.

Tipp auf “beide treffen” mit Mega-Gewinn

Union Berlin zeigte sich zuletzt in guter Form und auch der BVB wusste zu überzeugen, sodass uns Samstagabend ein spannendes Duell erwarten kann. Dazu sorgt der Winamax Quotenboost für noch mehr Spannung:

Der Tipp: Beide treffen

Die geboostete Quote: Statt 1,80 erhältst Du die Quote 19,80

Der Winamax Quotenboost sorgt dafür, dass die Quote elfmal höher ist als die reguläre Wettquote auf den Wettmarkt “beide treffen”.

So kommst du an den Quotenboost für Union - BVB

Um von der erhöhten Wettquote zu profitieren, ist die Registrierung bei dem Buchmacher über die entsprechende Landingpage von Winamax erforderlich:

Registrierung über unseren Link Verifizierung des Wettkontos Einzahlung von mindestens 20€ Wettplatzierung mit maximal 10€ auf den Tipp „beide treffen“ Bestätigung des 1000er Boosts im Wettschein vor der Wettplatzierung

Die Gewinnaufteilung: Hinsichtlich der Gewinnauszahlung gibt es eine klare Regelung bei Winamax. Der Gewinnanteil, der auf der regulären Quote basiert (Einsatz × 1,80), wird dir als Echtgeld gutgeschrieben. Der zusätzliche Betrag, der durch den Boost entsteht (Einsatz × reguläre Quote × 10), wird als Bonusguthaben auf dein Wettkonto gebucht. Dieses Bonusguthaben unterliegt einer einfachen Umsatzbedingung: Du musst es lediglich einmal zu einer Mindestquote von 1,05 umsetzen, bevor eine Auszahlung des Betrags möglich ist.

Neben dem Quotenboost hat der Buchmacher immer wieder andere interessante Promos wie zum Beispiel den Winamax Bonus Code im Angebot. Dabei ist allerdings zu beachten, dass du diese Boost-Aktion nicht mit anderen Neukundenboni kombinieren kannst.

Die Quotenboost-Konditionen im Überblick

Dieses Angebot gilt ausschließlich für die Einzelwette auf den Wettmarkt “beide treffen” in der regulären Spielzeit der Begegnung Union - BVB. Alle anderen Wettarten (Live-Wetten, Cashout) sind bei der Aktion ausgeschlossen. Der Quotenboost verfällt, sobald die Partie am 24. Januar angepfiffen wird.