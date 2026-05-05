Winamax Quotenboost: Quote 21,00 für Bayern vs. PSG am 06.05.

Das mit Spannung erwartete Duell in der Champions League zwischen dem FC Bayern München und Paris Saint-Germain steht bevor. Für dieses Gipfeltreffen am 06.05. um 21:00 Uhr hat der Buchmacher Winamax ein besonderes Angebot für Neukunden vorbereitet. Im Rahmen dieser Aktion wird die Quote für einen Finaleinzug der Bayern erheblich angehoben. Dieser Artikel beleuchtet die Details des Winamax Quotenboosts und die Rahmenbedingungen des Spiels.
Winamax Quotenboost für Bayern München vs. Paris Saint-Germain am 06.05.
Champions-League-Kracher: Bayern gegen PSG im Fokus
Die Historie dieser beiden europäischen Schwergewichte verspricht eine intensive Partie. In den letzten zehn Begegnungen seit 2018 konnten die Münchner siebenmal als Sieger vom Platz gehen, während PSG drei Siege für sich verbuchen konnte. Diese Statistik spricht zwar für den FC Bayern, doch die jüngsten Aufeinandertreffen zeigten, dass die Pariser jederzeit in der Lage sind, zu triumphieren. Beide Mannschaften sind für ihre offensive Spielweise bekannt, was die Erwartung auf ein torreiches Spiel schürt. So waren die Pariser im letzten Spiel mit fünf erzielten Toren aus einem xG-Wert von 1,90 extrem effizient, während die Bayern auf einen xG von 3,06 kamen.
Der Winamax Quotenboost im Detail erklärt
Speziell für dieses Highlight-Spiel bietet Winamax eine Promotion an, die sich exklusiv an Neukunden richtet. Der Fokus liegt dabei auf dem Tipp, dass der FC Bayern München das Finale erreicht. Anstatt der ursprünglichen Quote von 1,90 wird im Rahmen dieses Angebots eine stark erhöhte Quote von 21,00 zur Verfügung gestellt. Dieses Angebot ist eine interessante Möglichkeit für alle, die ihr erstes Wettkonto bei diesem Anbieter eröffnen.
Die folgende Tabelle veranschaulicht den Quotenboost noch einmal übersichtlich:
Merkmal
Detail
Buchmacher
Winamax
Spiel
Bayern München vs. Paris Saint-Germain
Tipp
Bayern kommt ins Finale
Alte Quote
1,90
Geboostete Quote
21,00
Maximaler Einsatz
10 €
So sicherst du dir die erhöhte Quote
Um von diesem Angebot Gebrauch zu machen, sind nur wenige Schritte notwendig. Zunächst musst du ein neues Konto bei Winamax erstellen und deine Identität erfolgreich überprüfen lassen. Anschließend ist eine Mindesteinzahlung von 20 € erforderlich, die in einer einzigen Transaktion erfolgen muss. Danach platzierst du deine qualifizierende Einzelwette mit einem Einsatz von 10 € auf den Tipp „Bayern kommt ins Finale“. Wichtig ist dabei, dass du den Bonus im Wettschein aktivierst, um den Bayern München gegen Paris Saint-Germain Quotenboost zu erhalten.
Wichtige Bedingungen des Angebots
Dieses Angebot ist an bestimmte Teilnahmebedingungen geknüpft. Es handelt sich um ein exklusives Angebot für Neukunden, die sich über die vorgesehene Seite registrieren und volljährig sind sowie ihren Wohnsitz in Deutschland haben. Die Aktion ist pro Person, Haushalt und IP-Adresse nur einmalig nutzbar. Live-Wetten, Systemwetten oder Wetten, bei denen die Cashout-Funktion genutzt wird, sind von diesem Angebot ausgeschlossen. Gewinne, die zur regulären Quote erzielt werden, werden als Echtgeld gutgeschrieben. Der zusätzliche Gewinn aus der erhöhten Quote wird als Bonusguthaben ausgezahlt, welches einmalig mit einer Mindestquote von 1,05 umgesetzt werden muss.
Mehr als nur der Quotenboost: Der Winamax Willkommensbonus
Neben Aktionen wie dem Quotenboost für Top-Spiele hält der Buchmacher oft auch weitere Angebote für neue Spieler bereit. Für Interessierte, die sich einen Überblick über die generellen Neukundenaktionen verschaffen möchten, lohnt sich ein Blick auf den regulären Winamax Bonus. Zusätzliche Informationen zu den Aktionen und Angeboten findest du auch unter dem Winamax promo code. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von Winamax.
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