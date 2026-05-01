Winamax Quotenboost: Quote 17,50 auf Schalke Sieg gegen Düsseldorf am 02.05.

SPORT1 Betting 01.05.2026 • 18:00 Uhr Sichere dir den exklusiven Winamax Quotenboost für das Zweitligaspiel FC Schalke 04 gegen Fortuna Düsseldorf. Statt 1,59 gibt es eine Top-Quote von 17,50 auf einen Heimsieg der Knappen. Alle Infos zum Angebot hier. 18+ | AGB gelten

Am 02. Mai um 20:30 Uhr empfängt der FC Schalke 04 die Fortuna aus Düsseldorf in der VELTINS-Arena. Für dieses spannende Duell hat der Buchmacher Winamax ein besonderes Angebot für Neukunden vorbereitet: Ein Quotenboost, der die reguläre Siegquote für die favorisierten Schalker erheblich anhebt und damit für zusätzliche Spannung sorgt.

Der Winamax Quoten-Boost im Detail

Für das Aufeinandertreffen zwischen Schalke und Düsseldorf bietet Winamax Neukunden eine deutlich erhöhte Quote. Anstelle der regulären Quote von 1,59 auf einen Sieg des FC Schalke 04 erhältst du mit diesem Angebot eine Quote von 17,50. Das Angebot ist speziell für neue Spieler konzipiert, die sich über die entsprechende Aktionsseite registrieren.

Um den Quotenboost zu veranschaulichen, zeigt die folgende Tabelle den Unterschied zwischen dem regulären und dem verbesserten Angebot bei einem exemplarischen Einsatz von 10 €.

Merkmal Reguläres Angebot Winamax Quotenboost Wette Sieg FC Schalke 04 Sieg FC Schalke 04 Quote 1,59 17,50 Einsatz 10 € 10 € Möglicher Gewinn 15,90 € 175,00 €

Die sportliche Ausgangslage: Schalke vs. Düsseldorf

Die Rollenverteilung in der VELTINS-Arena scheint auf dem Papier klar zu sein. Der FC Schalke 04 dominiert die Liga als Tabellenführer mit beeindruckenden 64 Punkten. Demgegenüber kämpft Fortuna Düsseldorf auf dem 15. Tabellenplatz mit 34 Punkten um den Klassenerhalt. Der Heimvorteil und die überragende Form der „Königsblauen“ machen sie zum klaren Favoriten in dieser Partie, was sich auch in der ursprünglichen, niedrigen Quote widerspiegelt.

Schritt-für-Schritt: So sicherst du dir den Boost

Die Teilnahme an der Aktion ist unkompliziert und in wenigen Schritten erledigt:

Konto erstellen: Registriere dein neues Wettkonto bei Winamax und schließe die Identitätsprüfung (ID-Check) erfolgreich ab. Einzahlung tätigen: Zahle mindestens 20 € in einer einzelnen Transaktion auf dein neues Konto ein. Wette platzieren: Platziere eine 10 € Einzelwette vor Spielbeginn auf einen Sieg von Schalke 04. Wichtig ist hierbei, den „1000er Boost“ im Wettschein zu aktivieren.

Wichtige Bedingungen für den Winamax Boost

Wie bei jedem Sportwetten-Angebot gibt es auch hier bestimmte Rahmenbedingungen, die du beachten solltest. Dieses Angebot richtet sich ausschließlich an volljährige Neukunden mit Wohnsitz in Deutschland. Pro Person, Haushalt und IP-Adresse kann der Bonus nur einmal in Anspruch genommen werden. Live-Wetten, Systemwetten oder die Nutzung der Cashout-Funktion sind im Zusammenhang mit dem Quotenboost ausgeschlossen.

Sollte deine Wette erfolgreich sein, wird der Gewinn zur regulären Quote als Echtgeld ausgezahlt. Der zusätzliche Gewinnbetrag aus der erhöhten Quote wird als Bonusguthaben gutgeschrieben, welches vor einer Auszahlung einmalig mit einer Mindestquote von 1,05 umgesetzt werden muss.

Zusätzliche Angebote bei Winamax

Über den Quotenboost hinaus stellt Winamax Neukunden oft weitere Aktionen zur Verfügung. Es kann sich lohnen, einen Blick auf den regulären Winamax Bonus zu werfen, um mehr über die Willkommensangebote des Buchmachers zu erfahren. Weitere Informationen dazu findest du auch im Artikel über den Winamax promo code, der die verschiedenen Aktionen genauer beleuchtet.

Wichtiger Hinweis: Glücksspiel kann süchtig machen. Die Teilnahme ist erst ab 18 Jahren gestattet. Spiele verantwortungsbewusst.