Wird Bayern noch Meister? Rekordmeister in Quoten knapp vorne!

Wird Bayern Meister 2024? Langsam wird es eng!

Dass sich der FC Bayern am Ende der Saison zum Deutschen Meister kürt, ist mittlerweile zum Standard in der Bundesliga geworden. Selbst als am Ende der vergangenen Spielzeit alles für den BVB sprach, jubelte letztlich doch wieder der Rekordmeister - zum elften Mal in Folge.