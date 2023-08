Wird Harry Kane Bundesliga-Torschützenkönig? Wettquoten & Prognose

Nach dem Wechsel von Harry Kane zum FC Bayern ist der Engländer der große Star der Bundesliga. Und nach der in der Spitze wenig torreichen Spielzeit von Niclas Füllkrug und Christopher Nkunku stellt sich folgerichtig eine Frage:

Harry Kane Torschützenkönig Wettquoten bei bet365:

Gewinnt Kane sofort die Bundesliga-Torjägerkanone?

In den Wettquoten von bet365 fällt die Prognose für Harry Kane und seinen ersten individuellen Titel in der deutschen Bundesliga sehr positiv aus. Mit großem Abstand liegt der englische Stürmer in den Torschützenkönig-Quoten ganz vorne.