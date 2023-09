World Series of Darts Finals Quoten & Favoriten

Zum neunten Mal in der Geschichte werden am Wochenende die alljährlichen World Series of Darts Finals ausgetragen.

Als Titelverteidiger geht Gerwyn Price ins Rennen, der sich aber einmal mehr der gesammelten Top-Konkurrenz erwehren muss.

Wie stehen die aktuellen World Series of Darts Finals Wettquoten der Buchmacher und zugunsten welcher Favoriten schlägt am Ende die Prognose aus?

World Series of Darts Finals Quoten bei Interwetten:

Wer gewinnt die World Series of Darts Finals? Die Favoriten

Als Favorit gilt in den World Series of Darts Finals Quoten an diesem Wochenende Michael van Gerwen. Der Niederländer ist der Rekordsieger des Wettbewerbs und konnte in bei bislang acht Ausgaben viermal gewinnen - zuletzt allerdings 2019.

Der Vizeweltmeister gewann 2023 die Darts Premier League, scheiterte zuletzt im World Matchplay allerdings in Runde 1. In der PDC Order of Merit ist MvG derzeit Zweiter, bei den Buchmachern liegt er in den Quoten in Front.

Erster Verfolger ist mit minimalem Abstand der Titelverteidiger Gerwyn Price. Auch der Waliser musste beim World Matchplay früh raus, gewann aber immerhin beim World Cup of Darts. Nach zwei Siegen ist er in den World Series of Darts Finals Wetten zurecht vorne dabei.

Als Führender der Order of Merit geht Weltmeister Michael Smith ins Rennen. Doch abseits der PDC World Championship erreichte der Brite 2023 kein Finale. Kann er das bei den World Series Finals ändern?

World Series of Darts Finals Wetten: Wer kann überraschen?

Bereits mit etwas Abstand in den World Series of Darts Quoten vertreten kommt Luke Humphries daher. Die Nummer 6 der Welt erreichte das Halbfinale beim World Matchplay und will nun auch bei den Finals überraschen.

Ordentlich drauf ist Nathan Aspinall, der das Favoritensterben beim World Matchplay überlebte und das Turnier am Ende gewann. Ansonsten überzeugte der Engländer 2023 aber auch nicht wahnsinnig.

Könnte stattdessen Rob Cross, in den World Series of Darts Wettquoten dahinter gelistet, den Turniersieg schaffen? Immerhin gewann der Engländer den European Darts Grand Prix und erreichte das Masters-Finale.

Aus deutscher Sicht sind drei Dart-Profis mit schlechten Aussichten am Start. Am ehesten trauen die Wettanbieter Martin Schindler den Sieg zu. Gabriel Clemens und Daniel Klose qualifizierten sich ebenfalls per Tour Card Holder Qualifier für das Turnier.

Alle World Series of Darts Sieger seit 2015:

2022: Gerwyn Price

2021: Jonny Clayton

2020: Gerwyn Price

2019: Michael van Gerwen

2018: James Wade

2017: Michael van Gerwen

2016: Michael van Gerwen

2015: Michael van Gerwen