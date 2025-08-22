Zum Bundesliga Start: 100% bet-at-home Einzahlungsbonus & 200% Boost

SPORT1 Betting 22.08.2025 • 18:00 Uhr Hol dir das exklusive bet-at-home Willkommenspaket für den Bundesliga-Auftakt SC Freiburg vs. FC Augsburg. Sichere dir 100% Bonus bis 70€ und einen 200% Quoten-Boost als Neukunde | 18+, AGB gelten

Nutze das neue Neukundenbonus-Angebot von bet-at-home 🎁, das einen Einzahlungsbonus und einen 200% Quoten-Boost für das anstehende Spiel SC Freiburg gegen FC Augsburg am 23. August 2025 beinhaltet.

Diese Aktion ist eine großartige Gelegenheit für dich, mit zusätzlichem Guthaben und erhöhten Quoten in die neue Bundesliga-Saison zu starten.

Was beinhaltet das Angebot?

bet-at-home bietet dir als Neukunde einen zweiteiligen Willkommensbonus, wenn du dich registrierst und deine erste Einzahlung tätigst. Das Angebot umfasst einen 100% Einzahlungsbonus von bis zu 70€ und einen separaten 200% Quoten-Boost, der dir einen deutlichen Vorteil verschafft. Die Aktion gilt exklusiv für Neukunden, die sich ab dem 19. August 2025 registriert haben.

Wie funktioniert es?

Registriere dich: Öffne ein neues Konto bei bet-at-home. Der Quoten-Boost wird dir direkt nach der Registrierung automatisch gutgeschrieben. Zahle ein: Führe deine erste Einzahlung durch. Um den Einzahlungsbonus zu erhalten, kannst du das Angebot während des Einzahlungsvorgangs auswählen oder den bet-at-home Bonuscode WELCOME100 eingeben. Erhalte deinen Bonus: Das Bonusgeld wird deinem Konto gutgeschrieben, wobei deine Einzahlung bis zu 70€ verdoppelt wird. Wenn du also beispielsweise 50€ einzahlst, erhältst du weitere 50€ als Bonusguthaben. Nutze den Quoten-Boost: Bei deiner ersten Pre-Game-Einzelwette kannst du den 200% Quoten-Boost anwenden, der deine potenziellen Gewinne um bis zu 30€ erhöht. Wenn du beispielsweise auf einen Sieg von SC Freiburg mit einer Quote von 1.70 wettest, erhöht sich die Quote auf 3.40!

Wichtige Details

Der Einzahlungsbonus unterliegt einer 6-fachen Rollover-Anforderung auf den kombinierten Einzahlungs- und Bonusbetrag. Wetten müssen eine Mindestquote von 1.70 aufweisen, und die Bedingungen müssen innerhalb von 60 Tagen erfüllt werden. Der Quoten-Boost gilt ausschließlich für eine einzelne Pre-Game-Wette und muss innerhalb von 30 Tagen genutzt werden.

Warum bei bet-at-home wetten?

bet-at-home ist seit über 25 Jahren auf dem Markt etabliert und genießt das Vertrauen von Millionen von Kunden in ganz Europa. Der Anbieter punktet mit einer beeindruckenden Auswahl an Sportarten und Wettmärkten, von den populärsten Fußball-Ligen bis hin zu Randsportarten. Zudem bietet die Plattform eine benutzerfreundliche Oberfläche, schnelle Ein- und Auszahlungen und einen kompetenten Kundenservice. Dank der deutschen Lizenz kannst du hier legal und sicher wetten.

Unsere Prognose