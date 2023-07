2. Liga Meister Wettquoten: Favoriten & Prognose

In den 2. Liga Meister Quoten der Wettanbieter gibt es wie aus den letzten Jahren gewohnt ein hartes Rennen um die Spitze. Wer krönt sich nach dem 1. FC Heidenheim in der Vorsaison zum Zweitliga-Meister 2024 und steigt damit inklusive „Radkappe“ in die Bundesliga auf?

Zu den Favoriten in den 2. Liga Meister Wetten gehören traditionell die Absteiger aus der Bundesliga sowie viele der zahlreichen Traditionsvereine, die sich mittlerweile in Deutschlands Unterhaus tummeln.

Aktuelle 2. Liga Meister Wettquoten von bet365:

Wer sind die Meister-Favoriten der 2. Bundesliga?

Nach dem Abstieg in die 2. Liga gehören Schalke 04 und Hertha BSC fast automatisch zu den großen Favoriten auf die Meisterschaft. Während der Hauptstadtklub einen großen Umbruch bewältigen musste, blieben bei den Königsblauen mehr Spieler zusammen.

Vielleicht auch deshalb sehen die Buchmacher den FC Schalke eher in der Favoritenrolle, was die direkte Rückkehr in die Bundesliga betrifft.

In den 2. Liga Meister Wettquoten ebenfalls vorne mit dabei ist der HSV. Die Hamburger verpassten 2023 einmal mehr knapp den Sprung nach oben, setzen aber auf Konstanz auf allen wichtigen Positionen. Zahlt sich dies am Ende in Form des Titels aus?

Wer ist noch in 2. Liga Meister Wetten vorne dabei?

Hinter den drei Favoriten in den 2. Liga Meister Wetten gibt es noch einige weitere Teams, die sich Chancen ausrechnen. Schließlich hatte im Vorjahr auch bei Weitem nicht jeder den FC Heidenheim als neuen Meister auf der Rechnung.

Der FC St. Pauli ist einer der Kandidaten, der sich im Verlauf der Saison 2022/23 fast noch nach oben gespielt hätte. Für 2023/24 hoffen die Hanseaten auf den großen Wurf. Bei den Wettanbietern liegt der Kultklub vom Kiez in den Zweitliga-Meisterquoten im Verfolgerfeld.

Auch Fortuna Düsseldorf macht sich Hoffnung auf die 2. Bundesliga Meisterschaft. In den Prognosen der Buchmacher darf zudem der SC Paderborn nicht fehlen, der sich in der 2. Liga gewohnt solide präsentiert und bereits zweimal als Vizemeister in die Bundesliga aufstieg.

Die letzten 10 Zweitliga-Meister im Überblick

2023: 1. FC Heidenheim

2022: FC Schalke 04

2021: VfL Bochum

2020: Arminia Bielefeld

2019: 1. FC Köln

2018: Fortuna Düsseldorf

2017: VfB Stuttgart

2016: SC Freiburg

2015: FC Ingolstadt 04

2014: 1. FC Köln