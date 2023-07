2. Liga Aufstieg Wetten & Quoten: Favoriten & Prognose

In den 2. Bundesliga Aufstieg Wetten geht es wie schon in den letzten Jahren eng zu. Die Saison 2022/23 beendeten Heidenheim, Darmstadt und der HSV mit nur einem Punkt Differenz.

Wer steigt am Ende in die Bundesliga auf? Hier sind die Quoten, Favoriten und die Prognose der Buchmacher.

Aktuelle Bundesliga Aufsteiger Wettquoten von bet365:

2. Bundesliga Aufstieg Wetten: Wer sind die Favoriten?

Genau darauf wird auch Hertha BSC vertrauen, denen Lokalrivale Union zuletzt die Pole Position in der Hauptstadt ablief. Gelingt „Team Dardai“ die sofortige Rückkehr in die 1. Bundesliga?

Der HSV hat mittlerweile fünf Jahre Zweitligafußball hinter sich, hofft aber nach wie vor auf den Bundesliga Aufstieg - in den Wettquoten ist der einstige Dino gut dabei. Schließlich schrammte man zuletzt zweimal in Folge in der Relegation ganz knapp am Aufstieg vorbei.