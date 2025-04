2. Bundesliga Spiele aktuell – Tipps, Prognosen & Spielplan | 02.05.-04.05

2. Bundesliga Tipps aktuell - Vorhersagen 32. Spieltag:

Top-Spiel der Woche: KSC vs. Kaiserslautern

Beim 1. FC Kaiserslautern setzt Torsten Lieberknecht nach seiner kurzfristigen Verpflichtung auf einfache Mittel und lässt wesentlich vertikaler spielen, als noch unter Vorgänger Markus Anfang. Die Roten Teufel haben am vergangenen Wochenende gegen Schalke gewonnen (2:1). Die Devise war recht eindeutig: Ragnar Ache in Szene setzen und seine Lufthoheit nutzen.

Der FCK hat im ersten Spiel unter Lieberknecht 75 lange Bälle gespielt - so viele wie noch nie in dieser Spielzeit. Ache ist an beiden Toren direkt beteiligt gewesen. Für das kommende Wochenende ist aber ein Vergleich mit dem KSC geplant. Die Badener sind das zweitbeste Team der letzten sechs Spieltage (11 Punkte) und haben sich dadurch wieder in den Aufstiegskampf geschoben.