2. Bundesliga Spiele aktuell – Tipps, Prognosen & Spielplan | 04.04.-06.04.

Unsere 2. Bundesliga Spiele aktuell zum 28. Spieltag vom 04.04. - 06.04.2025: Im Wett Tipp heute haben mehrere Teams Probleme damit, den Ball im gegnerischen Kasten unterzubringen.

Bundesliga Tipps aktuell - Vorhersagen 28. Spieltag:

Top-Spiel der Woche: Köln vs. Hertha

Es gab Zeiten in der deutschen Hauptstadt, da tanzte der brasilianische Mittelfeldspieler Marcelino seine Gegenspieler aus und beglückte die Anhänger der Alten Dame mit sehenswerten Aktionen. Damals spielte Hertha noch in der Bundesliga. Eine Liga tiefer und mit einem etwas anderen Profil hat Fabian Reese diese Rolle beim Hauptstadt-Klub übernommen.

Die Energie von Reese ist mittlerweile auf die Teamkollegen übergesprungen. Während Reese zuletzt in drei aufeinanderfolgenden Zweitliga-Paarungen getroffen hat (5 Tore) hat Hertha in seinen letzten beiden Begegnungen insgesamt acht Tore erzielt und zwei Spiele in Folge gewonnen.

Köln griff zuletzt drei Siege in Serie ab und konnte darauf aufbauend die Tabellenführung zurückerobern. Zuletzt gewannen die Geißböcke zwei Mal in Folge mit 2:1. Ein Gegentor durch die aufbrausenden Herthaner sollte in der Köln vs. Hertha Prognose nicht fehlen.

Wir sehen Köln bei diesem 2. Bundesliga Tipp in der Favoritenrolle, entscheiden uns aber für eine “Über 2,5 Tore”-Wette mit einer Quote von 1,77 bei Bet365.

Thema der Woche: Welche Top-Teams lassen Punkte liegen?

Der HSV ist immer noch das beste Team der zweiten Saisonhälfte (21 Punkte), seit drei Spieltagen ungeschlagen (7:1 Tore) und auf Kurs, die Rückkehr ins deutsche Oberhaus zu vollziehen. Allerdings ist das Aufstiegsrennen längst noch nicht zu Ende. Für das kommende Wochenende ist eine Begegnung mit der drittbesten Rückrunden-Mannschaft geplant.

Nürnberg sammelte bis jetzt 19 Zähler in der Rückrunde (3.). Ebenso wie der HSV (9 Gegentore) zählen die Franken zu den besten Defensivreihen der zweiten Saisonhälfte (11 Gegentore), auch wenn es am vergangenen Spieltag einen Ausrutscher gab (1:2 vs. Regensburg). Für diese 2. Bundesliga Prognose greifen wir deshalb bei ODDSET nach einer Quote von 2,20 und spielen “Unter 2,5 Tore”.

Ein echtes Highlight könnt ihr in Magdeburg verfolgen. Der FCM (5.) begrüßt den Tabellendritten aus Kaiserslautern. Die Form beider Mannschaften ist derzeit durchwachsen. Magdeburg konnte zuletzt nur zwei von sieben Zweitliga-Paarungen gewinnen (2U, 3N). Viel besser haben die Roten Teufel (2 Siege aus den letzten 6 Partien) auch nicht abgestaubt.

Ausschlaggebend für unseren 2. Bundesliga Tipp ist die nachlassende Feuerkraft im Angriff der Hausherren. Die Mannschaft von Christian Titz wartet seit zwei Spieltagen auf einen Torerfolg und hat in den letzten drei Zweitliga-Partien nur einen Treffer erzielt. “Sieg Kaiserslautern (HC +1)” ist unsere Wette. Die Quote von 1,81 gibt es bei Merkur Bets.

Weitere spannende 2. Bundesliga Spiele mit Wettquoten:

Etwas mehr als das Remis (0:0) hatte sich Hannover gegen Magdeburg am vergangenen Wochenende im eigenen Stadion schon ausgerechnet. Die 96er erspielten sich Torchancen im Wert von 1,97 xG, brachten jedoch keinen ihrer 14 Abschlüsse im gegnerischen Kasten unter.

Zu ihrem Glück treten die Niedersachsen am 28. Spieltag gegen den formschwachen Karlsruher SC an, der seit drei Spieltagen sieglos ist (1U, 2N) und zuletzt nur einen Treffer in insgesamt drei Begegnungen erzielt hat. “Unter 2,5 Tore” ist eine passende 2. Bundesliga Prognose, die bei Betano zum 2,15-fachen Gewinn führt.

Daten und Fakten zum 28. Spieltag:

Die letzten 3 Duelle zwischen Darmstadt und Fürth endeten am Böllenfalltor allesamt ohne Sieger.

Keine der 23 Zweitliga-Paarungen zwischen Karlsruhe und Hannover endete torlos.

Der HSV holte in den letzten 5 Duellen gegen Nürnberg 13 Punkte.

Ganz hat auch Elversberg die Hoffnungen auf den Aufstieg nicht abgeschrieben. Die Saarländer haben dem HSV am letzten Wochenende ein 0:0 abgerungen. Das Verteidigen gehört zur großen Stärke der SVE, die zuletzt nur zwei Gegentore in sieben Auftritten zugelassen hat.

Wir tendieren im Duell mit dem Tabellenschlusslicht zu einer Quote von 2,20 bei Betway für “Regensburg Unter 0,5 Tore”.

Keinen Treffer erwarten wir ebenso vom Abstiegskandidaten aus Braunschweig. Die Löwen messen sich in ihrer eigenen Arena mit Paderborn - der besten erwartbaren Defensive der 2. Bundesliga (30,6 xGA).

Verschlägt euch die Suche nach einer Top-Quote zu Interwetten, könnt ihr dort mit einem 2,80-fachen Gewinn rechnen.

Weitere Partien am 28. Spieltag der 2. Bundesliga:

Eine knifflige Aufgabe bekommt auch Düsseldorf gestellt. Die Fortunen spielen sich in der Regel gut durch das Mittelfeld, haben im letzten Drittel aber Probleme. Zuletzt durfte man das im Vergleich mit Kaiserslautern (1:3) beobachten.

Münster ist äußerst unangenehm zu bespielen und hat seit fünf Spieltagen nicht mehr als ein Gegentor pro Spiel erlaubt. “Düsseldorf Unter 1,5 Tore” erhaltet ihr bei Bwin zu einer Quote von 1,70.

Vom Aufeinandertreffen zwischen Schalke und Ulm erwarten wir uns dagegen mindestens drei Tore. Bet-at-home lockt euch mit einer Quote von 1,80 für “Über 2,5 Tore”. Die Defensive der Knappen ist selten stabil (49 Gegentore), doch das Angriffsspiel der Königsblauen (46 Tore) ist vorzeigbar.

Lange Zeit hatte Darmstadt keinen Erfolg vor dem gegnerischen Tor, ist zeitweise vier Liga-Spiele in Folge torlos geblieben. An den fünf vorangegangenen Spieltagen haben die Lilien jedoch stets getroffen.