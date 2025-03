2. Bundesliga Spiele aktuell – Tipps, Prognosen & Spielplan | 07.03.-09.03.

2. Bundesliga Tipps aktuell - Vorhersagen 25. Spieltag:

Top-Spiel der Woche: Hertha vs. Schalke

Die Alte Dame ist seit sechs Zweitliga-Paarungen sieglos (1U, 5N) und hat in vier der fünf vorangegangenen Partien erfolgreich das gegnerische Tor gemieden. Für das kommende Wochenende ist ein Duell mit Schalke geplant. Im Kasten der Knappen hat Loris Karius am vergangenen Spieltag ein phänomenales Debüt gefeiert und 1,86 erwartbare Tore verhindert.

Unter der Anleitung von Stefan Leitl haben die Spieler der Alten Dame noch keinen Treffer erzielt. Zudem haben die Gastgeber in der laufenden Rückrunde die schwächste Chancenverwertung aller Zweitligisten (7 Prozent). Es droht nach der 0:4-Pleite gegen Elversberg das nächste Debakel - dieses Mal gegen Schalke.

Wir sehen Schalke in der Favoritenrolle, entscheiden uns aber für den 2. Bundesliga Tipp “Hertha Unter 1,5 Tore” mit einer Quote von 1,95 bei Interwetten .

Thema der Woche: Steckt Köln fest?

Vorerst wurden die Geißböcke von den Aufstiegsrängen verdrängt, oder sie haben sich selbst verdrängt. Ein Eigentor von Timo Hübers blieb zuletzt das einzige Tor im Duell mit Karlsruhe (0:1). Für Köln war es das dritte sieglose Zweitliga-Spiel in Serie. Darüber hinaus verletzte sich Top-Scorer Linton Maina (13) am Sprunggelenk und wird vorerst ausfallen.