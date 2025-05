2. Bundesliga Spiele aktuell – Tipps, Prognosen & Spielplan | 09.05.-11.05.

SPORT1 Betting 07.05.2025 • 14:00 Uhr Für die neun 2. Bundesliga Spiele vom 33. Spieltag hat Tipp-Experte Steffen seine fundierte Prognose erstellt. Hier geht es zu den Tipps sämtlicher Partien:

Unsere 2. Bundesliga Spiele aktuell zum 33. Spieltag vom 09.05. - 11.05.2025: Im Wett Tipp heute nutzt der HSV seinen ersten Aufstiegs-Matchball.

2. Bundesliga Tipps aktuell - Vorhersagen 33. Spieltag:

Top-Spiel der Woche: HSV vs. Ulm

Nie hat es vor dieser Spielzeit in der 3-Punkte-Ära nach 32 absolvierten Spieltagen einen Tabellenführer mit 56 Punkten oder weniger gegeben. Den Hanseaten wird das egal sein, solange ihnen die Rückkehr ins deutsche Oberhaus gelingt. Am liebsten soll das natürlich im eigenen Volksparkstadion gegen den Abstiegskandidaten aus Ulm gelingen.

Die beiden vorangegangenen Heimspiele hat der Hamburger SV verloren. Umso eindrucksvoller ist der 4:0-Auswärtssieg am vergangenen Spieltag in Darmstadt gewesen. Merlin Polzin steht die erfolgreichste Angriffsreihe der 2. Bundesliga zur Verfügung (70), die zudem mehr erwartbare Tore als jeder andere Zweitligist in dieser Saison erzielt hat (61,4 xG).

Ulm dagegen durfte sich erst über 33 Tore (17.) freuen. Kein anderes Team im deutschen Unterhaus hat zudem weniger Großchancen als die Spatzen herausgespielt (48). In der Verteidigung müssen die Hausherren zwar umbauen, doch das wird sie von der Rückkehr in die Bundesliga nicht abhalten können.

Wir sehen den HSV in der Favoritenrolle und entscheiden uns für eine “Sieg HSV (HC -1)” Wette mit einer Quote von 2,05 bei Bet365.

Thema der Woche: Lohnen sich die Trainerentlassungen?

Diese Zweitliga-Spielzeit wird als eine der verrücktesten in die Geschichte eingehen. Theoretisch streckt immer noch die halbe Liga ihre Fühler nach den Aufstiegsrängen aus. Die Konsequenzen dieses Durcheinanders tragen wie so oft die Trainer. 14 Entlassungen hat es in dieser Spielzeit bereits gegeben, rund sieben davon seit dem 11. März.

Wer jetzt die Ruhe behält, ist klar im Vorteil. Friedhelm Funkel könnte wegen seiner riesigen Erfahrung genau der richtige für den Job in Köln sein. Der 71-Jährige ist in seiner Karriere bereits sechs Mal in die Bundesliga aufgestiegen. Die erste Aufgabe ist ein Gastspiel in Nürnberg - der zweitschwächsten Mannschaft der letzten sechs Spielrunden (4 Punkte). Unser Tipp: Sieg Köln, mit einer Quote von 1,70 bei Interwetten.

Kaiserslautern will es mit Torsten Lieberknecht zurück ins deutsche Oberhaus schaffen. Von seinen ersten beiden Partien als FCK-Trainer hat der 51-Jährige keine Begegnung verloren (1S, 1U), doch der Rückstand auf den Relegationsplatz beträgt weiterhin zwei Zähler. Ein Heimsieg gegen seinen Ex-Klub, Darmstadt 98, ist daher unabdingbar.

Womit wir in diesem Aufeinandertreffen vor allem rechnen, sind Tore. Die Roten Teufel haben knapp 60 Prozent ihrer Tore (32 von 54) am Betzenberg erzielt - die Lilien haben zwei Drittel ihrer Gegentreffer in der Ferne hingenommen. Allerdings spielte Kaiserslautern zu Hause bis jetzt kaum zu Null (19 Prozent). Deshalb tendieren wir zu “Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore” mit einer Quote von 1,75 bei ODDSET.

Hannover hat in dieser Spielzeit bereits zwei Mal den Trainer gewechselt. Interimstrainer Lars Barlemann ist nun mit zwei Siegen aus zwei Auftritten optimal in seine kurze Amtszeit gestartet. Plötzlich dürfen sogar die Niedersachsen mit nur drei Zählern Rückstand auf den Relegationsplatz wieder vom Aufstieg träumen.

Zu Gast in der Heinz-von-Heiden-Arena ist Fürth. Das Kleeblatt ist seit acht Spieltagen sieglos und wieder in den Abstiegskampf abgerutscht. Das hat kürzlich Jan Siewert den Job gekostet. Einen positiven Effekt erwarten wir für das Gastspiel in Hannover nicht. Stattdessen raten wir zu einer Quote von 3,40 bei NEO.bet für “Fürth Unter 0,5 Tore”.

Daten und Fakten zum 33. Spieltag:

Nur der HSV (5,9) gab in dieser Saison durchschnittlich mehr Schüsse aufs gegnerische Tor als Kaiserslautern (5,7) und Darmstadt (5,5) ab.

Magdeburg gewann keines von 7 Zweitliga-Duellen gegen Paderborn.

Fabian Reese hat in seinen letzten 8 Auftritten 9 Treffer erzielt.

Münster reiht sich in die Teams mit vollzogenem Trainerwechsel ebenso ein wie Hertha. Die Alte Dame hat scheinbar einen Glücksgriff getätigt. Unter Stefan Leitl hat es seit sieben Spieltagen keine Niederlage mehr gegeben.

Zudem hat der Hauptstadt-Klub seine drei vorangegangenen Auswärtsspiele gewonnen und dabei neun Treffer erzielt. Bei Winamax drängt sich eine Quote von 2,15 für “Hertha Über 1,5 Tore” auf.

Elversberg (3.) kommt seit 2018 vollkommen ohne Rotation auf der Trainerbank aus und liebäugelt derzeit mit einem Aufstieg ins deutsche Oberhaus. Die Saarländer sind das zweitbeste Team der letzten sechs Spieltage (12 Punkte).

Braunschweig hat in diesem Zeitraum ebenso zwölf Punkte gesammelt und vor allem offensiv ordentlich zugelegt. “Sieg Elversberg & Beide Teams treffen” findet ihr bei Betano zu einer Quote von 1,70.

Ziemlich spannend wird der Vergleich zwischen Paderborn (4.) und Magdeburg (5.). Beide Teams hoffen jeweils auf einen Ausrutscher von Elversberg.

Der SCP hat sich zuletzt in Form gespielt (2S, 1U), was im Falle von Magdeburg nach der jüngsten 0:5-Pleite gegen Münster nicht behauptet werden kann. Deswegen reizt uns der mögliche 2,05-fache Gewinn bei Bwin für einen “Sieg Paderborn” besonders.

Düsseldorf (6.) hat den Zuschauern der 2. Bundesliga zuletzt unterhaltsame Begegnungen geboten (3:3 vs. Nürnberg, 2:2 vs. Braunschweig), aber seit drei Spieltagen nicht mehr gewonnen.

Gegner Schalke hat in den vier vorangegangenen Zweitliga-Paarungen je zwei Gegentreffer zugelassen. “Über 3,5 Tore” im Spiel sind denkbar und bei Bet-at-home für eine Quote von 2,15 spielbar.

Ein Punktgewinn gegen Köln (1:1) hat Regensburg nicht vor dem feststehenden Abstieg bewahren können. Am 33. Spieltag geht es deshalb nur noch um einen versöhnlichen Abschluss im eigenen Stadion, wo der Jahn seit sechs Spieltagen nicht mehr verloren hat.