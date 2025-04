2. Bundesliga Spiele aktuell – Tipps, Prognosen & Spielplan | 11.04.-13.04.

SPORT1 Betting 09.04.2025 • 14:00 Uhr Für die neun 2. Bundesliga Spiele vom 29. Spieltag hat Tipp-Experte Steffen seine fundierte Prognose erstellt. Hier geht es zu den Tipps sämtlicher Partien:

Unsere 2. Bundesliga Spiele aktuell zum 29. Spieltag vom 11.04. - 13.04.2025: Im Wett Tipp heute spitzt sich der Kampf um die Torjäger-Kanone in der zweithöchsten Spielklasse zu.

2. Bundesliga Tipps aktuell - Vorhersagen 29. Spieltag:

Top-Spiel der Woche: Fürth vs. Köln

Kontinuität fehlt in dieser Zweitliga-Saison den meisten Teams. Die Aufstiegsaspiranten können da nicht ausgenommen werden. Köln wähnte sich zuletzt nach drei Siegen in Serie in einer Phase der Euphorie. Diese ist nach der jüngsten 0:1-Niederlage gegen die Hertha aber sofort wieder verflogen.

Es war bereits die achte Saisonniederlage für die Geißböcke, die am kommenden Spieltag zu Gast in Fürth zumindest den zweiten Tabellenplatz festigen wollen. Das Kleeblatt ist seit vier Spieltagen sieglos (2U, 2N). Zu Hause sind die Franken dagegen seit vier Heimspielen ungeschlagen (2S, 2U).

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Gerhard Struber hatte seiner Mannschaft nach dem 0:1 gegen Hertha eine “ordentliche Leistung” attestiert, die gegen die Alte Dame jedoch nicht ausgereicht habe. Vorne fehlt den Domstädtern seit Monaten der letzte Punch. Köln erzielte nur in zwei der acht vorangegangenen Zweitliga-Begegnungen mehr als einen Treffer.

Wir sehen Köln leicht in der Favoritenrolle, entscheiden uns aber für den 2. Bundesliga Tipp “Köln Unter 1,5 Tore” mit einer Quote von 1,74 bei NEO.bet.

Thema der Woche: Wer holt sich die Torjäger-Kanone?

Noch führt Davie Selke die Torschützenliste mit 17 Treffern an. Wegen einer Gelbsperre sowie Beschwerden am Rücken konnte er zwei der drei vorangegangenen Begegnungen jedoch nicht bestreiten. Die übrig gebliebene Partie gegen Elversberg endete mit einem 0:0 und somit ebenfalls ohne Treffer für den großgewachsenen Angreifer.

Das nächste Duell gegen Braunschweig bietet dem Stürmer jedoch wieder die Gelegenheit auf Torjubel. Der HSV ist das beste Team (24 Punkte) sowie die zweitbeste Offensive (22 Tore) der zweiten Saisonhälfte. Die Löwen reisen hungrig ins Volksparkstadion, haben fünf Partien in Folge getroffen und zuletzt Paderborn geschlagen (3:2). Bei Bwin wählen wir deshalb eine Quote von 1,72 für “Beide Teams treffen”.

Direkt hinter Selke taucht Ragnar Ache mit 16 Saisontoren auf. Der Zielspieler der Roten Teufel will irgendwann in die Premier League wechseln und steigert seine Hoffnung durch Reife vor dem Tor. Kein Zweitliga-Spieler erzielte in dieser Saison mehr Heimtore als Ache (9), der obendrein in drei aufeinanderfolgenden Heimspielen getroffen hat.

Am Betzenberg empfängt Kaiserslautern Ex-Spieler Miroslav Klose und den FCN, der zuletzt zwei Niederlagen in Folge sowie fünf Gegentreffer kassiert hat. “Ragnar Ache trifft” haben wir bei Interwetten für eine Quote von 2,50 gefunden.

Weitere spannende Bundesliga Spiele mit Wettquoten:

Hannover hat am vergangenen Wochenende einen Rückschlag erlitten und erstmals seit Mitte Dezember eine Niederlage im deutschen Unterhaus hingenommen (0:1 vs. KSC). Für die Niedersachsen war es bereits die zweite Begegnung in Folge, in der ihnen kein eigener Treffer gelungen ist.

Am nächsten Spieltag reist Elversberg nach Hannover. Beide Mannschaften zählen aktuell noch zum erweiterten Kreis der Aufstiegsanwärter. Die Gäste haben allerdings den besseren Lauf und seit acht Auftritten nicht mehr als ein Gegentor in einer Paarung kassiert. “Hannover Unter 1,5 Tore” findet ihr bei Betano zu einer Quote von 1,78. Empfehlenswert ist die Verwendung von diesem Betano Promo Code.

Daten und Fakten zum 29. Spieltag:

Münster erzielte am letzten Spieltag bereits zum 9. Mal in dieser Saison keinen eigenen Treffer.

Nur der KSC (9) traf in dieser Spielzeit häufiger nach einer Ecke als Schalke (8).

Hannover gewann keines der vier bisherigen Pflichtspiele gegen Elversberg.

Eine der aktuell heißesten Mannschaften im deutschen Unterhaus ist Hertha BSC. Der Klub aus der deutschen Hauptstadt hat sich mit drei Siegen in Serie aus der Abstiegszone entfernt.

Für das Heimspiel gegen Darmstadt (8 Auswärtsspiele sieglos, 4 Auswärtsniederlagen in Folge) planen wir einen weiteren “Sieg Hertha” ein. Bet365 lässt dafür den 2,05-fachen Gewinn springen.

Ebenfalls eine klassische Siegwette haben wir für die Paarung zwischen Paderborn und Düsseldorf gewählt. Die Fortunen gewannen nur eines ihrer letzten acht Zweitliga-Auswärtsspiele.

Zudem sammelte F95 nur acht Punkte gegen Teams aus der oberen Tabellenhälfte. Für einen “Sieg Paderborn” findet ihr bei ODDSET eine Quote von 1,77.

Weitere Partien am 29. Spieltag der Bundesliga:

Magdeburg hält sich wacker auf dem dritten Tabellenplatz, hatte zuletzt aber Schwierigkeiten. Die Auswahl von Christian Titz erzielte in zwei der drei vorangegangenen Partien keinen Treffer, kassierte zuletzt aber ebenso in zwei aufeinanderfolgenden Auftritten kein Gegentor.

Im Duell gegen das abstiegsgefährdete Ulm setzen wir auf “Unter 2,5 Tore” und spielen dafür eine Quote von 2,10 bei Betway.

Die gleiche Wahl haben wir im Vergleich zwischen Preußen Münster und dem KSC getroffen. Mehr als einen Treffer haben die Badener seit fünf Spieltagen nicht mehr erzielt. Gleiches gilt für die letzten fünf Auftritte der Hausherren. Für “Unter 2,5 Tore” erhaltet ihr dennoch eine Quote von 2,01 bei Merkur Bets.