2. Bundesliga Spiele aktuell – Tipps, Prognosen & Spielplan | 14.03.-16.03.

Für die neun 2. Bundesliga Spiele vom 26. Spieltag hat Tipp-Experte Steffen seine fundierte Prognose erstellt. Hier geht es zu den Tipps sämtlicher Partien:

Unsere 2. Bundesliga Spiele aktuell zum 26. Spieltag vom 14.03. - 16.03.2025: Es fallen nicht allzu viele Treffer im Wett Tipp heute. Das spricht für jede Menge Spannung am 26. Spieltag.

2. Bundesliga Tipps aktuell - Vorhersagen 26. Spieltag:

Top-Spiel der Woche: Braunschweig vs. Hertha

In der deutschen Hauptstadt läuten die Alarmglocken und das seit Wochen. Hertha ist das schwächste Team der Rückrunde (4 Punkte), der Trainerwechsel ist völlig verpufft und der Relegationsplatz nur noch drei Zähler entfernt. Auf diesem rangiert derzeit Eintracht Braunschweig.

Die Löwen haben in der zweiten Saisonhälfte mehr als doppelt so viele Punkte (10) wie die Alte Dame gesammelt und nur eine der fünf vorangegangenen Begegnungen verloren (2S, 2U). Im Gegensatz zum Team von Stefan Leitl ist der BTSV defensiv ziemlich stabil und hat in sieben der letzten neun Partien nicht mehr als ein Gegentor kassiert.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Die Gäste haben nur zwei Tore in den sechs vergangenen Zweitliga-Paarungen erzielt. Das Problem ist die Chancenverwertung, wie am letzten Spieltag gegen Schalke (1:2) deutlich zu erkennen war. Nach sechs Niederlagen aus sieben Paarungen ist das Selbstvertrauen nicht mehr vorhanden und die Angst vor einem Patzer im direkten Duell mit Braunschweig groß.

Wir sehen Braunschweig in der Favoritenrolle und entscheiden uns für die 2. Bundesliga Wette “Sieg Braunschweig (DNB)” mit einer Quote von 2,22 bei Merkur Bets .

Thema der Woche: Verteidigt der HSV die Tabellenführung?

Besser hätte die Reaktion der Hanseaten auf die 0:2-Niederlage gegen Paderborn nicht ausfallen können. Der HSV gewann am vergangenen Spieltag mit 4:1 gegen Düsseldorf. Deshalb automatisch von einem Sieg im nächsten Spiel auszugehen, wäre jedoch fatal. Die Norddeutschen müssen ohne den besten Torjäger der zweiten Bundesliga auskommen - Davie Selke (17 Tore) handelte sich am vergangenen Wochenende seine fünfte Gelbe Karte ein.

Zudem muss der Tabellenführer auswärts ran, wo der Pelzin-Elf nur 36,6 Prozent der 55 Saisontore geglückt sind. Magdeburg hat in den vier vorangegangenen Heimspielen nicht mehr als ein Gegentor pro Spiel kassiert, zu Hause aber ebenso nur 35,8 Prozent der 53 Saisontreffer erzielt. Wir tendieren daher zur Value-Wette “Unter 2,5 Tore” zu einer Quote von 2,58 bei NEO.bet .

Bei einem Ausrutscher des Hamburger SV scharen dahinter bereits mehrere Teams mit den Stollenschuhen. Köln ist am vergangenen Wochenende ein wichtiger 1:0-Erfolg in Ulm gelungen, wodurch die Geißböcke ihre Sieglos-Serie von drei Spieltagen hinter sich gelassen haben. Torarme Spiele sind bei den Domstädtern seit mehreren Monaten Standard.

Die Gäste aus Darmstadt konnten in zwei ihrer drei vorangegangenen Zweitliga-Paarungen eine Weiße Weste wahren, blieben jedoch selbst in vier von zuletzt sieben Begegnungen torlos. “Unter 2,5 Tore” ist daher ebenso unsere Wahl für diese Partie. Für eine Quote von 1,90 packen wir bei Bet-at-home zu .

Weitere spannende 2. Bundesliga Spiele mit Wettquoten:

An Top-Spielen mangelt es dem 26. Spieltag im deutschen Unterhaus definitiv nicht. Kaiserslautern (3.) gastiert beim SC Paderborn, der zuletzt in vier von fünf Auftritten kein Gegentor zugelassen hat. Die Roten Teufel konnten in den vergangenen Wochen ebenfalls eine stärkere Defensive anbieten und in drei von fünf Partien ein Gegentor verhindern.

Darüber hinaus haben die Gastgeber die wenigsten erwartbaren Gegentore aller Zweitligisten zugelassen (26,4 xGA) und in acht Paarungen der zweiten Saisonhälfte nur fünfmal den Ball aus dem eigenen Netz holen müssen - Bestwert! Wir bleiben unserem Muster in den Top-Spielen treu und spielen hier ebenfalls “Unter 2,5 Tore”. Die Quote von 2,20 stellt in diesem Fall Bwin .

Daten und Fakten zum 26. Spieltag:

Schalke gewann zuletzt erstmals in dieser Saison 2 Spiele in Folge.

Paderborn schoss im Durchschnitt 0,41 Tore pro Zweitliga-Duell gegen Kaiserslautern (7 in 17).

Nur der HSV (1122) lag in dieser Saison mehr Minuten in Führung als Elversberg (908).

Elversberg (6.) hat sich ebenfalls an die Top-Teams im deutschen Unterhaus geheftet und nur fünf Zähler Rückstand (40) auf die Tabellenspitze (HSV: 45). Die Saarländer sind mittlerweile seit sechs Zweitliga-Begegnungen ungeschlagen und empfangen Münster.

Die Gäste verloren fünf ihrer letzten sechs Partien, weshalb wir auf einen klassischen “Sieg Elversberg” setzen und bei Betano mit einer Quote von 1,70 mitgehen.

Für Hannover gab es nur einen Sieg aus den letzten sieben Auftritten (2:1 vs. Nürnberg). Ebenso auffällig war, dass in sechs dieser sieben Partien beide Teams getroffen haben. Gastgeber Schalke ist wieder in Form und feierte zuletzt drei Siege aus vier Begegnungen.

Bei Betway greifen wir nach einer Quote von 2,30 und spielen “Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen”.

Weitere Partien am 26. Spieltag der 2. Bundesliga:

Beim Tabellenschlusslicht aus Regensburg hat Torhüter Julian Pollersbeck seine Chance genutzt und sich nach drei Jahren vorerst wieder den Platz zwischen den Pfosten gesichert. Im letzten Duell mit Paderborn schnappte er sich gleich eine Weiße Weste (0:0).

Allerdings wartet der Jahn auch seit drei Zweitliga-Spielen auf einen Torerfolg. Für den Vergleich mit Düsseldorf peilen wir bei Bet365 eine Quote von 1,87 für “Beide Teams treffen: Nein” an.

Dieselbe Wette wählen wir für die Partie zwischen dem KSC und Ulm aus. Die abstiegsgefährdeten Spatzen haben vor diesem Spieltag ihren Aufstiegstrainer Thomas Wörle entlassen und sind schwer einzuschätzen.

Die Defensive hat bisher jedoch fast immer funktioniert. “Beide Teams treffen: Nein” gibt es bei Interwetten für eine Quote von 2,05 .

Mit “Nürnberg Unter 1,5 Tore” runden wir den 26. Spieltag ab. Die Clubberer haben in keinem ihrer drei vorangegangenen Begegnungen mehr als ein Tor erzielt.