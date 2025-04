2. Bundesliga Spiele aktuell – Tipps, Prognosen & Spielplan | 19.04.-20.04.

SPORT1 Betting 16.04.2025 • 14:00 Uhr Für die neun 2. Bundesliga Spiele vom 30. Spieltag hat Tipp-Experte Steffen seine fundierte Prognose erstellt. Hier geht es zu den Tipps sämtlicher Partien:

Unsere 2. Bundesliga Spiele aktuell zum 30. Spieltag vom 19.04. - 20.04.2025: Im Wett Tipp heute erwarten wir große Spannung und mehrere Begegnungen, die maximal zwei Treffer enthalten.

2. Bundesliga Tipps aktuell - Vorhersagen 30. Spieltag:

Top-Spiel der Woche: Elversberg vs. Düsseldorf

Elversberg ist womöglich die größte Überraschung dieser Zweitliga-Saison. Die Saarländer galten vor Saisonstart als Abstiegskandidat. Nun kämpft die SVE, fünf Spieltage vor Saisonende, um den Aufstieg ins deutsche Oberhaus. Es wäre der dritte Aufstieg innerhalb der letzten vier Jahre.

Die Form der Gastgeber ist herausragend. Elversberg hat zuletzt zwei Siege in Serie gefeiert (6:0 vs. Regensburg, 3:1 vs. Hannover) und ganz nebenbei neun Treffer erzielt. Top-Angreifer Fisnik Asllani hat in diesen beiden Begegnungen fünf Tore erzielt und sich an die Spitze der Scorerliste gesetzt (22).

Darüber hinaus hat das Team von Horst Steffen die meisten Tore aus dem laufenden Spiel heraus erzielt (41) und drei der vier vorangegangenen Heimspiele gewonnen. Düsseldorf ist zwar ebenfalls gut drauf (3 Siege aus den letzten 4 Begegnungen), hat in der Ferne aber nur einen der fünf vorherigen Auftritte gewonnen.

Wir sehen Elversberg in der Favoritenrolle und entscheiden uns für eine “Sieg Elversberg” Wette mit einer Quote von 1,76 bei NEO.bet.

Thema der Woche: Verlässt Lukas Kwasniok einen zukünftigen Bundesligisten?

Ab kommenden Sommer gehen Lukas Kwasniok und der SC Paderborn nach vier gemeinsamen Spielzeiten getrennte Wege. Vorher will der ehrgeizige Trainer aber noch den Aufstieg mit seinem Team finalisieren. Dafür muss eine Drehung um 180 Grad erfolgen. Zur Zeit steckt der SCP in der Krise.

Die Ostwestfalen haben zuletzt drei Spiele in Serie verloren, zehn ihrer insgesamt 39 Gegentreffer innerhalb der letzten vier Zweitliga-Paarungen zugelassen und ihre gute Ausgangsposition verspielt. Nürnberg ist unter Miroslav Klose das zweitbeste Team der Rückrunde und eine starke Heimmannschaft. Unsere Empfehlung: “Doppelte Chance 1X” mit einer Quote von 1,77 bei Interwetten.

Kaiserslautern (6.) rangiert aktuell noch vor Paderborn (7.) ist aber akut gefährdet, den Anschlusszug in Richtung Aufstiegs-Endspurt zu verpassen. Die Roten Teufel haben zuletzt erstmals in der Rückrunde zwei Spiele in Serie verloren und in drei ihrer vier vorangegangenen Paarungen mindestens zwei Gegentreffer erlaubt.

Der kommende Kontrahent ist Eintracht Braunschweig. Die Löwen haben am letzten Wochenende begeisternden Fußball gezeigt und im Anschluss an den 3:2-Sieg gegen Paderborn einen 4:2-Erfolg im Volksparkstadion gegen den HSV errungen. Wir erwarten ein rasantes Duell mit “Über 2,5 Toren”, die ihr für eine Quote von 1,70 bei Betano spielen könnt.

Weitere spannende Bundesliga Spiele mit Wettquoten:

Magdeburg (5.) muss gegen das Tabellenschlusslicht aus Regensburg (18.) ran. Die Mannschaft von Christian Tietz hat in den letzten drei Spieltagen nur ein einziges Gegentor kassiert, dadurch aber mit 0:1 gegen Ulm verloren. Selbst ist der FCM in zwei der drei vorangegangenen Auftritte torlos geblieben. Wir geben unseren Tipp deshalb bei Winamax auf eine Quote von 2,00 für “Beide Teams treffen: Nein” ab.

Hertha hat zuletzt zehn Punkte aus vier Partien erbeutet und sich aus dem Tabellenkeller verabschiedet. Stefan Leitl hat die Alte Dame wieder auf Kurs gebracht und seine oft gelobte Defensive formiert. Die Hauptstädter haben zuletzt in vier aufeinanderfolgenden Paarungen weniger als 1,5 Gegentore erlaubt. Gegner Ulm ist bekannt für torarme Spiele, sodass die Quote von 1,90 für “Unter 2,5 Tore” bei Bet-at-Home ein No-Brainer ist.

Daten und Fakten zum 30. Spieltag:

Kaiserslautern lässt in dieser Saison die meisten gegnerischen Großchancen zu (95).

HSV gewann zuletzt 2 Auswärtsspiele in Folge.

Nur Regensburg (9) erzielte in 12 Rückrundenspielen weniger Tore als Köln und Münster (je 11).

An der Tabellenspitze lächelt weiterhin der HSV, auch wenn die 2:4-Niederlage gegen Braunschweig ein kleiner Rückschlag gewesen ist. Zu Gast in der Veltins-Arena treten die Rothosen aber gegen eine Kontrahenten an, der am letzten Wochenende gegen den Tabellenletzten verloren hat (0:2). Unser Rat: “Sieg HSV” mit einer Quote von 2,05 bei Bet365.

Köln schlängelt sich weiterhin mit offensiver Magerkost in Richtung Aufstieg. Der Tabellenzweite hat an den letzten beiden Spieltagen insgesamt nur einen Treffer erzielt. Zu Hause empfangen die Geißböcke das abstiegsgefährdete Team aus Münster, welches zuletzt an sieben Spieltagen in Folge Teil einer Paarung mit maximal zwei Treffern gewesen ist. Wir setzen deshalb bei NEO.bet auf eine Quote von 2,18 für “Unter 2,5 Tore”.

Weitere Partien am 30. Spieltag der 2. Bundesliga:

Ebenfalls “Unter 2,5 Tore” erwarten wir im Vergleich zwischen Darmstadt und Hannover. Die Lilien haben in vier aufeinanderfolgenden Begegnungen nur einen Treffer erzielt. Hannover konnte in zwei der drei vorherigen Partien überhaupt nicht über einen eigenen Treffer jubeln. Dafür klingt die Quote von 2,08 bei Merkur Bets ziemlich verlockend.

Aller guten Dinge sind drei. Wir erwähnen dieses Sprichwort, weil wir für den Vergleich zwischen Karlsruhe und Fürth ebenfalls auf “Unter 2,5 Tore” setzen und uns dafür eine Quote von 2,10 bei Bwin ausgesucht haben.