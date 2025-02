2. Bundesliga Spiele aktuell – Tipps, Prognosen & Spielplan | 28.02.-02.03.

SPORT1 Betting 26.02.2025 • 15:41 Uhr Für die neun 2. Bundesliga Spiele vom 24. Spieltag hat Tipp-Experte Christoph seine fundierte Prognose erstellt. Hier geht es zu den Tipps sämtlicher Partien:

Unsere 2. Bundesliga Spiele aktuell zum 24. Spieltag vom 28.02. - 02.03.2025: Der HSV bleibt auf einem direkten Aufstiegsplatz, während Hannover 96 weiter an Boden im Aufstiegsrennen verliert.

2. Bundesliga Tipps aktuell - Vorhersagen 24. Spieltag:

Top-Spiel der Woche: Paderborn vs HSV

Das Top-Spiel der Woche steigt am Sonntag in Paderborn, wenn der Tabellenführer HSV zu Gast in Ostwestfalen ist. Der SCP hat an den ersten 23 Spieltagen nur fünf Niederlagen kassiert. Das ist der beste Wert für den Verein seit der letzten Aufstiegs-Saison 2018/19.

Der Rückstand auf den Relegationsplatz beträgt gerade mal einen Zähler. Nach dem 1:1 bei Hannover 96 am vergangenen Spieltag wartet das nächste Spitzenteam auf die Männer von Coach Lukas Kwasniok.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Der HSV steht an der Tabellenspitze und ist nach zehn Spielen unter Coach Merlin Polzin immer noch ungeschlagen (6S, 4U). Der 3:0-Heimsieg am vergangenen Spieltag gegen Kaiserslautern hat bewiesen, dass die Hamburger einen weiteren Entwicklungsschritt gemacht haben, denn die Rothosen gaben gegen die Pfälzer 90 Minuten lang Vollgas und begnügten sich nicht wie in der Vergangenheit nur mit dominanten Phasen.

Gegen Paderborn warten die Hanseaten aber seit vier BL2-Duellen auf einen Sieg (2U, 2N). Wir sehen den formstarken und selbstbewussten HSV dieses Mal in der Favoritenrolle, sichern unseren Tipp aber mit der Wette “Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore” ab. Dafür bekommen wir eine Quote von 1,72 bei Bet-at-home.

Thema der Woche: Ist der Trainereffekt in Hannover schon verpufft?

Im Dezember hatten die Verantwortlichen von Hannover 96 eine Stagnation bei der Mannschaft ausgemacht und sich so für einen Trainerwechsel entschieden. Stefan Leitl wurde durch Andre Breitenreiter ersetzt.

Die Niedersachsen sind auch seit sieben BL2-Spielen ungeschlagen, doch zuletzt mussten sich die 96er mit fünf Unentschieden am Stück begnügen. Damit verabschiedet sich der Verein buchstäblich Punkt für Punkt aus dem Rennen um die Aufstiegsplätze.

Am 24. Spieltag ist Hannover nun auch noch beim heimstarken 1. FC Nürnberg zu Gast. Die Franken spielen mit 13 Punkten aus sechs Partien ihre beste BL2-Rückrunde seit 2015/16. Auch daheim ist der Club seit acht Spielen ohne Niederlage.

Nur die 96er (25) und der HSV (24) haben 2024/25 mehr Heimpunkte gesammelt als die Franken. Allerdings wartet der FCN seit fünf Zweitliga-Spielen gegen Hannover 96 auf einen Sieg (2U, 3N). Wir können bei unserer Nürnberg Hannover Prognose keinen Favoriten erkennen und setzen mit einer Quote von 3,40 bei Bwin auf ein weiteres Remis der 96er.

Weitere spannende Bundesliga Spiele mit Wettquoten:

Der 24. Spieltag hat auch ein spannendes Kellerduell zu bieten. Braunschweig auf Platz 16 empfängt den SSV Ulm (Rang 17). Nach zwei Siegen am Stück kassierte die Eintracht mit dem 0:3 in Fürth wieder einen bitteren Rückschlag.

Daheim gegen die Spatzen, die ligaweit die wenigsten Siege (3) feiern konnten, wartet aber wieder ein Erfolgserlebnis. ODDSET hat für einen Heimsieg eine Quote von 2,45 im Angebot.

Daten und Fakten zum 24. Spieltag:

Auswärts kassierten die Lilien die drittmeisten Gegentore in dieser BL2-Saison (23) und erzielten die zweitmeisten Tore (21)

Beim 0:0 gegen Nürnberg ließ die Hertha nur vier gegnerische Abschlüsse zu - Bestwert für den BSC in dieser Saison!

Hamburgs Davie Selke ist mit 16 Toren der beste Torjäger dieser Zweitliga-Saison

Am vergangenen Wochenende feierte bei der Hertha mit Stefan Leitl ein neuer Trainer sein Debüt. Der neue Coach musste sich zwar mit einem 0:0 gegen Nürnberg begnügen, doch die Berliner traten mit viel Stabilität und Seriosität auf. Nun ist der BSC zu Gast bei der SV Elversberg.

Da die Saarländer zuletzt dreimal in Folge ohne Gegentor geblieben sind, spielen wir mit einer Quote von 2,40 bei NEO.bet den Tipp “Unter 2,5 Tore”.

Drei Teams sind in der Rückrunde noch ungeschlagen, eines davon ist Düsseldorf. Diese Serie dürfte sich fortsetzen, denn die Fortuna ist im Heimspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth zurecht der Favorit.

Wir gehen aber auf Nummer sicher und spielen mit einer Quote von 2,05 bei Interwetten diesen 2. Bundesliga Tipp “Doppelte Chance 1X & Über 2,5 Tore”.

Ganz andere Sorgen hat der FC Schalke 04. Mit drei Niederlagen aus den letzten vier BL2-Spielen muss Königsblau immer noch um den Klassenerhalt bangen, doch unsere 2. Bundesliga Prognose verspricht Besserung.

Gegen den Aufsteiger spricht vieles für einen Heimsieg, der mit einer Quote von 1,82 bei Betano bezahlt wird.

Weitere Partien am 24. Spieltag der 2. Bundesliga:

Das Samstagabend-Top-Spiel steigt im Wildpark. Der KSC, der am vergangenen Samstag nach fünf sieglosen Partien mit dem 3:1 gegen Magdeburg endlich den ersten Dreier des Jahres 2025 feiern konnte, empfängt den 1. FC Köln. Gegen den Effzeh konnte Karlsruhe aber nur eines der letzten elf Pflichtspiele gewinnen.

Diese Serie setzt sich mit unserem 2. Bundesliga Tipp “Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore” und einer Quote von 1,64 bei Winamax fort.

Kaiserslautern war mit fünf ungeschlagenen Zweitliga-Partien in die Rückrunde gestartet, verlor aber zuletzt mit 0:3 gegen den Hamburger SV. Dennoch holte nur der HSV mehr Rückrundenpunkte (14) als der FCK (13).

Diese Bilanz können die Roten Teufel nun weiter ausbauen, denn daheim gegen das Schlusslicht aus Regensburg läuft alles auf einen Heimsieg hinaus, für den wir bei Betway eine Quote von 1,70 bekommen.

Last but not least treffen in der Avnet Arena Magdeburg und Darmstadt aufeinander. Der FCM hatte im letzten Heimspiel gegen Köln nach 15 sieglosen Partien endlich wieder einen Heim-Dreier geholt. Folgt nun der nächste Streich?