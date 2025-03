2. Bundesliga Spiele aktuell – Tipps, Prognosen & Spielplan | 28.03.-30.03.

SPORT1 Betting 26.03.2025 • 14:00 Uhr Für die neun 2. Bundesliga Spiele vom 27. Spieltag hat Tipp-Experte Steffen seine fundierte Prognose erstellt. Hier geht es zu den Tipps sämtlicher Partien:

Unsere 2. Bundesliga Spiele aktuell zum 27. Spieltag vom 28.03. - 30.03.2025: Die verschiedenen Halbzeiten sind im Wett Tipp heute ziemlich wichtig.

2. Bundesliga Tipps aktuell – Vorhersagen 27. Spieltag:

Top-Spiel der Woche: Hannover vs. Magdeburg

Die Träume vom Aufstieg ins deutsche Oberhaus haben weder Hannover noch Magdeburg begraben. Mit je 42 Zählern haben sich die beiden Vereine an die Top 3 geheftet. Das direkte Duell passt den Gastgebern vermutlich eher als dem FCM. Hannover ist seit zehn Zweitliga-Begegnungen ungeschlagen. Das Manko sind zu viele Punkteteilungen (6 der letzten 8).

Für diesen 2. Bundesliga Tipp reicht es, wenn ihr nach dem Pausentee einschaltet. Nur Paderborn (70 Prozent) und Hertha (66 Prozent) erzielten einen höheren Anteil ihrer Treffer im zweiten Durchgang als Magdeburg (64 Prozent) und H96 (62 Prozent). Darüber hinaus gastiert das beste Auswärtsteam (29 Punkte) beim drittbesten Heimteam (26 Punkte).

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

An Einsatzbereitschaft wird es diesem Aufeinandertreffen ebenfalls nicht mangeln. Die Gastgeber griffen bislang am häufigsten zu einem Foul (343), während Magdeburg mehr Sprints (6327) als jede andere Mannschaft zurückgelegt hat.

Wir erwarten Spannung bis zur letzten Sekunde und entscheiden uns für eine „Beide Teams treffen in der 2. Halbzeit“-Wette mit einer Quote von 2,60 bei Bet-at-home.

Thema der Woche: Im Tabellenkeller bleiben die Tore aus

Nur noch äußerst gering sind die Chancen für Regensburg auf einen Verbleib im deutschen Unterhaus. Der Tabellenletzte ist seit vier Spieltagen torlos und hat in der Rückrunde seltener getroffen als alle anderen Mannschaften (5 Tore in 9 Spielen). Hinzu kommen die wenigsten erwartbaren Tore (24,9 xG) der gesamten 2. Bundesliga.

Nürnberg hat zuletzt große Freude daran gefunden, den eigenen Kasten vor Gegentoren zu schützen. Die Clubberer verhinderten in vier der fünf vorangegangenen Zweitliga-Begegnungen ein Gegentor. „Regensburg Unter 0,5 Tore“ ist unsere Wette der Wahl und Winamax mit einer Quote von 2,85 der Wettanbieter.

MEHR TIPPS BEI SPORT1

Die meisten Funken erwarten wir am kommenden Wochenende in Münster. Der Aufsteiger (15.) empfängt mit Eintracht Braunschweig (16.) den direkten Konkurrenten um den Klassenerhalt. Vor der Länderspielpause gewannen die Hausherren überraschend gegen Elversberg (1:0) und legten eine potente Offensive in Ketten.

Selbiges kann dem Team von Sascha Hildmann sicher auch gegen Braunschweig gelingen. Der BTSV erzielte bislang nur 31,4 erwartbare Tore (16.). Zudem standen den Löwen die wenigsten Großchancen zur Verfügung (37). „Braunschweig Unter 0,5 Tore“ gibt es bei Interwetten für eine Wettquote von 2,75.

Weitere spannende 2. Bundesliga Spiele mit Wettquoten:

Das große Torfestival bleibt ebenso im Vergleich zwischen Ulm (17.) und Darmstadt (13.) aus. Die Lilien verloren ihre vier vorangegangenen Gastauftritte, blieben zwei Mal torlos und erzielten insgesamt nur zwei Treffer. Zudem enthielten die letzten sechs Begegnungen der Gastgeber maximal zwei Treffer. Bei NEO.bet erfreuen wir uns an einer Quote von 1,72 für „Unter 2,5 Tore“.

Dieselben Wett-Optionen greifen wir für die Begegnung zwischen dem HSV und Elversberg heraus. Das mag überraschend klingen, doch die Argumente sprechen in dieser 2. Bundesliga Prognose auf „Unter 2,5 Tore“. Beide Mannschaften kassierten erst 32 Gegentreffer (nur Hannover und Köln weniger). Der Quote von 2,37 bei Betano entnehmen wir einen großen Value.

Daten und Fakten zum 27. Spieltag:

Der HSV ist mit 20 Punkten das beste Rückrunden-Team.

Der KSC ist auswärts im Kalenderjahr 2025 noch sieglos.

Fabian Reese sammelte im deutschen Unterhaus nur gegen Braunschweig (7) mehr Scorerpunkte als gegen Karlsruhe (6).

Nicht ganz ohne Risiko, dafür aber mit einer Quote von 4,00 ausgestattet, ist unsere folgende Prognose. „Fabian Reese trifft“ ist in Spielen der Alten Dame stets eine Option, besonders nachdem der Antreiber in seinen letzten beiden Auftritten mindestens ein Tor erzielt hat.

Für die Hertha wird er erneut zum wichtigen Faktor im Duell mit dem KSC. Als Anbieter für diese Variante haben wir Bet365 mit einer Quote von 4,00 ausgewählt.

Kaiserslautern kassierte am vergangenen Wochenende eine bittere 3:5-Niederlage gegen Paderborn. Für den nächsten Spieltag ist ein Duell mit Düsseldorf geplant.

Die letzten drei Aufeinandertreffen haben die Roten Teufel verloren und jeweils mindestens drei Gegentore zugelassen. „Düsseldorf Über 1,5 Tore“ bringt euch bei ODDSET eine attraktive Wettquote von 2,25.

Weitere Partien am 27. Spieltag der 2. Bundesliga:

Fürth und Schalke haben bis jetzt fünf Zweitliga-Duelle ausgetragen. Die Knappen konnten keines dieser Aufeinandertreffen für sich entscheiden (2U, 3N). Relevant ist auch die Standard-Stärke der Hausherren.

Fürth erzielte ligaweit die meisten Tore nach ruhenden Bällen (19). Wir adressieren für diese Paarung eine „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“ mit einer Quote von 1,78 bei Merkur Bets.

Freude könnte auch das Duell zwischen Paderborn (3.) und Köln (2.) bereiten. Die Geißböcke sammelten ligaweit die meisten Weißen Westen (10, ebenso wie Elversberg), ließen die zweitwenigsten erwartbaren Gegentore zu (29,6 xGA) und erlaubten in der ersten Halbzeit erst zehn Gegentreffer (nur Ulm hat mit 9 weniger).