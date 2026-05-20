Die Spannung steigt ins Unermessliche, es geht um alles oder nichts! In der Bundesliga-Relegation trifft der VfL Wolfsburg am 20.05. um 18:00 Uhr auf den ambitionierten SC Paderborn. Für die Wölfe geht es um den Verbleib im Oberhaus, für Paderborn um den Traum vom Aufstieg. In diesem nervenaufreibenden Duell sind die Wolfsburger, die in fünf direkten Duellen ungeschlagen sind, der klare Favorit.
20,00 STATT 1,68! ODDSET mit Quoten-Hammer zum Relegations-Kracher Wolfsburg vs. Paderborn!
Passend zu diesem Showdown zündet der staatliche Anbieter ODDSET einen echten Quoten-Turbo, der es in sich hat!
Der Quotenboost im Detail: Von Normal zu Phänomenal
Während die reguläre Siegquote für den VfL Wolfsburg bei mageren 1,68 liegt, kannst du als Neukunde bei ODDSET von einem unfassbaren Sprung profitieren. Der Anbieter boostet die Quote auf sensationelle 20,00! Das bedeutet: Statt eines möglichen Gewinns von 8,40 € bei 5 € Einsatz, winken dir satte 100 €! Dieser Neukunden-Vorteil verwandelt eine Favoritenwette in eine absolute Top-Quote, die du dir nicht entgehen lassen solltest.
Die Aktion im Überblick
Spielbegegnung
Tipp-Markt
Reguläre Quote
Boost-Quote
VfL Wolfsburg vs. SC Paderborn
Sieg VfL Wolfsburg (1)
1,68
20,00
So einfach sicherst du dir den Quoten-Turbo: Deine Schritt-für-Schritt-Anleitung
Du willst von diesem exklusiven Angebot profitieren? Nichts leichter als das! Wir zeigen dir, wie du in wenigen Schritten dabei bist:
- 1. Konto eröffnen: Klicke dich über unseren Link direkt zu ODDSET und eröffne ein neues Wettkonto. Die Registrierung ist schnell und unkompliziert.
- 2. Einzahlung tätigen: Lade dein Konto mit einem beliebigen Betrag auf, um deinen Wetteinsatz platzieren zu können.
- 3. Wette platzieren: Platziere deine allererste Wette als Pre-Match-Einzelwette mit exakt 5 € Einsatz auf den Sieg des VfL Wolfsburg gegen den SC Paderborn.
- 4. Gewinn kassieren: Sollten die Wölfe das Spiel für sich entscheiden, wird dein Gewinn basierend auf der regulären Quote ausgezahlt und der zusätzliche Gewinn aus dem Boost kurz darauf gutgeschrieben.
Wichtige Regeln für den Neukunden-Boost
Damit alles glattläuft, beachte bitte diese entscheidenden Punkte:
- Das Angebot gilt ausschließlich für Neukunden von ODDSET.
- Der Einsatz für die qualifizierende Wette muss genau 5 € betragen.
- Die Aktion ist nur für die Pre-Match-Wette auf „Sieg VfL Wolfsburg“ gültig.
- Das Angebot ist zeitlich begrenzt und an das Spiel am 20.05. geknüpft.
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