SPORT1 Betting 20.03.2026 • 18:00 Uhr Die neuesten Bayern vs Union Berlin Prognosen unseres Wett-Experten für das Bundesliga-Duell am 21.03.2026. Analyse, Quoten und die besten Wett Tipps.

Am 27. Spieltag treffen in der Allianz Arena recht große Gegensätze aufeinander. Der FC Bayern ist der haushohe Favorit im Bundesliga-Heimspiel gegen Union Berlin. Wir erwarten einen klaren Sieg für die Gastgeber, die ihre Dominanz in der Liga untermauern wollen.

Das Spiel findet am Samstag, den 21.03.2026, statt. Wir sehen die Gastgeber aus München genauso wie die besten Buchmacher auf dem Markt ebenfalls deutlich vorne und spielen mit einer Quote von 1,18 bei Bet-at-home den Sieg für Bayern Wett Tipp heute.

Bet-at-home gehört zu den traditionellen Buchmachern, die auch heute immer noch viel zu bieten haben. Für Neukunden hat der Anbieter den Bet-at-home Bonus Code im Angebot. Und auf Bestandskunden wartet der aktuelle Bet-at-home Gutschein.

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Die Form des FC Bayern in der Bundesliga-Saison 2025/26 ist beeindruckend. Obwohl zwei Platzverweise am letzten Wochenende zu einem Remis gegen Bayer Leverkusen führten, war dies erst das fünfte von 26 Saisonspielen, in dem die Bayern nicht gewinnen konnten.

Insgesamt haben die Münchner 21 von 26 Partien für sich entschieden, darunter 11 von 13 Heimspielen in der Allianz Arena. Die Quoten spiegeln diese Überlegenheit wider und geben dem Rekordmeister eine Siegwahrscheinlichkeit von 86 Prozent.

Offensiv sind die Bayern eine Klasse für sich. Mit durchschnittlich 3,58 Toren pro Spiel sind die Münchner das torgefährlichste Team in Europas Top-5-Ligen. Allein Harry Kane hat bereits 30 Saisontore erzielt.

Union Berlin hingegen tut sich im Angriff schwerer und hat mit 31 Treffern aus einem Erwartungswert (xG) von 33,18 eine der schwächsten Offensivbilanzen der Liga. Defensiv zeigten sich die Bayern zuletzt jedoch anfällig: In 10 der letzten 11 Ligaspiele kassierten die Männer von Coach Kompany mindestens ein Gegentor. Dies könnte den Berlinern in die Karten spielen, die in neun ihrer letzten elf Ligaspiele getroffen haben.

Bayern vs Union Berlin: Wett Tipps für Tipper

Für dieses Duell haben wir einige interessante Wett Tipps für euch parat, die auf der Analyse basieren. Hier sind unsere Top-Picks für eure Wettscheine:

Sieg Bayern München ( Quote 1,18 bei Bet-at-home ): Alles andere als ein Heimsieg wäre eine riesige Überraschung. Die Bayern sind zu Hause eine Macht und wollen nach dem letzten Spiel wieder in die Erfolgsspur finden. Die Quote hierfür liegt bei 1,18.

Alles andere als ein Heimsieg wäre eine riesige Überraschung. Die Bayern sind zu Hause eine Macht und wollen nach dem letzten Spiel wieder in die Erfolgsspur finden. Die Quote hierfür liegt bei 1,18. Beide Teams treffen ( Quote 1,88 bei Bet-at-home ): Obwohl die Bayern klar favorisiert sind, ist die Abwehr des Rekordmeisters nicht immer sattelfest. Union hat die Qualität, um mindestens ein Tor zu erzielen, zumal in vier der letzten fünf direkten Duelle beide Mannschaften getroffen haben. Eine attraktive Quote von 1,88 winkt hier.

Obwohl die Bayern klar favorisiert sind, ist die Abwehr des Rekordmeisters nicht immer sattelfest. Union hat die Qualität, um mindestens ein Tor zu erzielen, zumal in vier der letzten fünf direkten Duelle beide Mannschaften getroffen haben. Eine attraktive Quote von 1,88 winkt hier. Bayern gewinnt & Über 3,5 Tore (Quote 1,95 bei Bet-at-home): Wenn die Bayern-Tormaschine einmal läuft, dann richtig. In ihren letzten sieben Siegen erzielten die Roten 26 Tore. Kombiniert mit der Wahrscheinlichkeit eines Gegentreffers, ist ein torreiches Spiel sehr wahrscheinlich. Für diese Kombination gibt es eine Quote von 1,95.

Alles deutet auf ein unterhaltsames Spiel in der Allianz Arena hin. Die Bayern sind die klaren Favoriten, aber Union könnte für einen Ehrentreffer gut sein. Für die besten Quoten und Anbieter, schaut auf unserer dedizierten Seite vorbei. Dort findet ihr auch die besten Sportwetten Apps auf dem Markt. Jetzt heißt es nur noch: Zurücklehnen und das Spektakel genießen!