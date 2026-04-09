SPORT1 Betting 09.04.2026 • 18:00 Uhr Die neuesten Prognosen und Wett Tipps für das Bundesliga-Spiel Augsburg gegen Hoffenheim am 10.04.2026. Entdecken Sie die besten Quoten für dieses Duell.

Hoffenheim feierte gegen kein anderes Team so viele Siege in der Bundesliga wie gegen Augsburg (16). Und diese Serie könnte sich fortsetzen. Denn trotz einer jüngsten Formschwäche gehen wir davon aus, dass sich Hoffenheim am Ende durchsetzen wird.

Das Bundesligaspiel findet am Freitag, den 10.04.2026, statt. Die Prognosen der Buchmacher in den diversen Sportwetten Apps deuten auf einen Sieg der Gäste hin. Wir sehen die Gäste ebenfalls vorne und spielen mit einer Quote von 2,10 bei Bet-at-home den Sieg für Hoffenheim.

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Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Am 29. Spieltag der Bundesliga empfängt der FC Augsburg die TSG Hoffenheim. Für die Gäste ist dieses Duell von enormer Bedeutung, da sie im Kampf um die europäischen Plätze dringend Punkte benötigen. Die aktuellen Quoten favorisieren Hoffenheim, obwohl die Formkurve der Kraichgauer zuletzt nach unten zeigte. Mit nur einem Sieg aus den letzten sechs Partien steckt das Team von Coach Christian Ilzer in einer Ergebniskrise. Allerdings trifft dies auch auf die Gastgeber zu, die seit vier Spielen auf einen Sieg warten und drei davon verloren haben.

Die entscheidenden Faktoren für unsere Prognosen liegen in der Offensive der Kraichgauer und der Defensive der Augsburger. Hoffenheim erzielt im Schnitt 1,96 Tore pro Ligaspiel, was zu den besten Werten der Liga zählt. Demgegenüber steht eine Augsburger Abwehr, die mit durchschnittlich 1,8 Gegentoren pro Partie zu den anfälligsten der Bundesliga gehört. Das Hinspiel konnte Hoffenheim bereits deutlich mit 3:0 für sich entscheiden. Angesichts dieser Statistiken ist ein Auswärtssieg die wahrscheinlichste Option.

Augsburg vs Hoffenheim: Wett Tipps für Tipper

Für alle, die auf dieses spannende Freitagsspiel wetten möchten, haben wir hier ein paar interessante Wett Tipps zusammengestellt, die auf unserer Analyse basieren:

Sieg für Hoffenheim ( Quote 2,10 bei Bet-at-home ): Trotz der jüngsten Schwächephase verfügt Hoffenheim über die höhere individuelle Qualität. Die starke Offensive der TSG sollte gegen die wackelige Augsburger Defensive den Unterschied ausmachen. Die Quote hierfür liegt bei 2,10.

Trotz der jüngsten Schwächephase verfügt Hoffenheim über die höhere individuelle Qualität. Die starke Offensive der TSG sollte gegen die wackelige Augsburger Defensive den Unterschied ausmachen. Die Quote hierfür liegt bei 2,10. Über 2,5 Tore & Beide Teams treffen ( Quote 1,81 bei Bet-at-home ): Hier riecht es förmlich nach Toren! In 68 Prozent der Hoffenheimer Spiele fielen über 2,5 Tore. Da auch die Augsburger Offensive zu Hause regelmäßig trifft, aber defensiv anfällig ist, scheint dieser Tipp mit einer Quote von 1,81 sehr vielversprechend.

Hier riecht es förmlich nach Toren! In 68 Prozent der Hoffenheimer Spiele fielen über 2,5 Tore. Da auch die Augsburger Offensive zu Hause regelmäßig trifft, aber defensiv anfällig ist, scheint dieser Tipp mit einer Quote von 1,81 sehr vielversprechend. Hoffenheim schießt über 1,5 Tore (Quote 1,70 bei Bet-at-home): Augsburg kassiert im Schnitt 1,71 Gegentore pro Heimspiel. Wir erwarten, dass die potente Hoffenheimer Offensive, die im Schnitt fast zwei Tore pro Spiel erzielt, diese Schwäche mindestens zweimal ausnutzen wird. Die Quote von 1,70 ist hierfür attraktiv.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Hoffenheim die nötigen Mittel hat, um die drei Punkte aus Augsburg zu entführen, auch wenn ein torreiches und umkämpftes Spiel zu erwarten ist. Für welche Wette du dich auch entscheidest, die besten Anbieter findest du auf unserer Seite. Wir wünschen dir viel Spaß und ein glückliches Händchen bei diesem spannenden Bundesliga-Freitagabend!