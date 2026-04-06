SC Verl vs Hansa Rostock Prognosen, Wett Tipps und Quoten | 3. Liga am 08.04.2026

SPORT1 Betting 06.04.2026 • 18:00 Uhr Die aktuellen SC Verl vs Hansa Rostock Prognosen von unseren Wett-Experten für das 3. Liga-Duell am 08.04.2026.

Im Endspurt der Drittliga-Saison 2025/26 geht es Schlag auf Schlag. Der 32. Spieltag steht schon unter der Woche an. Hier kommt es am Mittwochabend um 19 Uhr in der Sportclub-Arena zum Duell zwischen dem SC Verl und dem FC Hansa Rostock. Beide Teams dürfen mit 54 bzw 53 Punkten noch auf den Aufstieg hoffen.

Denn Energie Cottbus auf Rang 3 kann auch nur 57 Zähler vorweisen. Buchmacher AdmiralBet sieht mit einer Siegquote von 1,97 bei seiner SC Verl vs Hansa Rostock Prognose die Hausherren vorne. Für einen Dreier der Gäste gibt es eine Quote von 3,10. Die höchste SC Verl vs Hansa Rostock Quote gibt es mit einer 3,60 für ein Remis.

Für unseren Wett Tipp auf „Über 2,5 Tore“ bietet uns AdmiralBet eine attraktive Quote von 1,52.

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Der SC Verl hatte mit 35 Punkten und Platz 2 (9S, 8U, 2N, 44:26 Tore) die beste Hinrunde der Vereinsgeschichte gespielt. Dann folgte zum Start der Rückserie eine kleine Leistungsdelle. Die Leichtigkeit und Unbekümmertheit aus der Hinrunde fehlten auf einmal. Zudem unterliefen den Verlern ungewohnte individuelle Fehler. Doch Coach Tobias Strobl ergriff die richtigen Maßnahmen und brachte seine Mannschaft wieder auf Kurs. Zum Gastspiel am Wochenende in Ulm waren die Westfalen nach vier Siegen in Folge mit viel Selbstbewusstsein gefahren.

Bei den Spatzen setzte es mit einem 0:1 aber einen weiteren Rückschlag. Die Gäste waren vor dem gegnerischen Tor einfach nicht gefährlich genug. Dabei stellt Verl mit 70 Toren in 31 Partien die beste Offensive in Liga 3. 5,8 Torschüsse pro Spiel reichen im Ligavergleich auch für Rang 2. Unverzichtbar fürs Spiel nach vorne sind die beiden Mittelfeldakteure: Timur Gayret und Berkan Taz verstehen sich blind. Taz ist die Nummer 1 der Liga mit 15 Torvorlagen, hinzu kommen 12 Treffer. Mit schon fünf Pleiten (6S, 1U) steht der SCV in der Rückserie allerdings aktuell nur auf Platz 9.

Auch Hansa Rostock ging mit einer tollen Serie in den vergangenen Spieltag. Mit einem Dreier daheim gegen Viktoria Köln wollten die Männer von Trainer Daniel Brinkmann den Kontakt zu den Aufstiegsrängen halten. Und auch der Blick in die erste Saisonhälfte machte den Männern von der Ostsee Hoffnung. Gegen die letzten acht Gegner der Hinrunde holte der FCH 18 von 24 möglichen Punkten und verlor dabei kein einziges Spiel (5S, 3U). Doch trotz viel Ballbesitz wurden die Hausherren gegen gut gestaffelte Kölner nicht zwingend genug und lagen bis zur 80. Minute mit 0:3 hinten.

Durch zwei späte Treffer wurde die Partie zwar noch mal spannend. Am Ergebnis änderte sich aber nichts. Mit der 2:3-Heimpleite gegen Viktoria Köln ging eine Serie von sechs Spielen ohne Niederlage (5S, 1U) zu Ende. Der Frust über die fehlerhafte Defensive und die billigen Gegentore saßen tief. Eigentlich kommt die Kogge in dieser Spielzeit schon auf elf Weiße Westen und 35 Gegentore. Lediglich Tabellenführer Osnabrück (26 Gegentreffer und 17 Spiele zu null) ist hier besser. In der Fremde fühlen sich Rostocker mit Rang 3 der Auswärtstabelle (7S, 6U, 2N) sogar etwas wohler.

Beide Vereine trafen seit 2020 bisher fünfmal aufeinander. Die ersten beiden Duelle gingen jeweils mit 3:2 an Rostock. Dann feierten die Westfalen im November 2024 mit einem 1:0 daheim den ersten und bisher einzigen Sieg gegen die Kogge. Im Kalenderjahr 2025 trafen sich beide Mannschaften zweimal in Rostock. Der SCV musste im April zunächst ein 0:4 hinnehmen, holte im November dann aber immerhin ein 2:2.

SC Verl vs Hansa Rostock: Wett Tipps und Prognosen

Für dieses Aufeinandertreffen und unsere SC Verl vs Hansa Rostock Prognosen haben wir verschiedene Wett Tipps analysiert, die auf den aktuellen Daten und Formkurven basieren.

Über 2,5 Tore ( Quote 1,52 bei AdmiralBet ): Das drittbeste Heimteam empfängt das drittbeste Auswärtsteam. Ein 1×2-Tipp fällt hier schwer. Zudem mussten beide Vereine am vergangenen Spieltag einen überraschenden Rückschlag im Aufstiegsrennen hinnehmen und sind nun auf Wiedergutmachung aus. Wir gehen stattdessen auf Nummer Sicher und rechnen mit mehr als 2,5 Toren. Die beste Offensive der Liga ging schon am letzten Spieltag überraschenderweise leer aus. Das wird nicht noch einmal passieren. Und die Defensive der Kogge ist mit 16 Gegentoren aus 12 Partien der Rückrunde auch nicht mehr so sattelfest, wie in der ersten Saisonhälfte (19 Gegentreffer in 19 Partien).

Das drittbeste Heimteam empfängt das drittbeste Auswärtsteam. Ein 1×2-Tipp fällt hier schwer. Zudem mussten beide Vereine am vergangenen Spieltag einen überraschenden Rückschlag im Aufstiegsrennen hinnehmen und sind nun auf Wiedergutmachung aus. Wir gehen stattdessen auf Nummer Sicher und rechnen mit mehr als 2,5 Toren. Die beste Offensive der Liga ging schon am letzten Spieltag überraschenderweise leer aus. Das wird nicht noch einmal passieren. Und die Defensive der Kogge ist mit 16 Gegentoren aus 12 Partien der Rückrunde auch nicht mehr so sattelfest, wie in der ersten Saisonhälfte (19 Gegentreffer in 19 Partien). Beide Teams treffen ( Quote 1,42 bei AdmiralBet ): Wir sind uns auch sicher, dass sich die Tore verteilen werden und kein Keeper mit einer “Weißen Weste” vom Platz geht. Buchmacher AdmiralBet geht es mit einer Quote von 1,42 für den Tipp “Beide Teams treffen – Ja” ähnlich.

Wir sind uns auch sicher, dass sich die Tore verteilen werden und kein Keeper mit einer “Weißen Weste” vom Platz geht. Buchmacher AdmiralBet geht es mit einer Quote von 1,42 für den Tipp “Beide Teams treffen – Ja” ähnlich. Über 2,5 Tore & Beide Teams treffen ( Quote 1,75 bei AdmiralBet ): Wenn ihr eine höhere Quote bevorzugt, könnt ihr die besten ersten Tipps kombinieren. Spiel keine Mannschaft zu null und es fallen mindestens drei Tore, gibt das bei AdmiralBet eine Quote von 1,75. In den fünf bisherigen Vergleichen gab es nur zwei Weiße Westen. Zudem wurde der Wert von 2,5 Toren lediglich einmal verpasst. Insgesamt fielen 19 Tore.

Wenn ihr eine höhere Quote bevorzugt, könnt ihr die besten ersten Tipps kombinieren. Spiel keine Mannschaft zu null und es fallen mindestens drei Tore, gibt das bei AdmiralBet eine Quote von 1,75. In den fünf bisherigen Vergleichen gab es nur zwei Weiße Westen. Zudem wurde der Wert von 2,5 Toren lediglich einmal verpasst. Insgesamt fielen 19 Tore. Doppelte Chance 1/x (Quote 1,28 bei AdmiralBet): Wenn wir uns für eine Mannschaft entscheiden müssen, geht es uns ähnlich wie AdmiralBet. Wir sehen die Hausherren ebenfalls knapp vorne. Der Heimvorteil spricht für den SCV. Zudem ist Verl das drittbeste Heimteam der Liga (9S, 4U, 2N). Rostock hat dagegen in dieser Saison gegen die Top-Teams schon regelmäßig Federn gelassen.

Beide Vereine stehen nach den Pleiten vom vergangenen Wochenende unter Druck. Eine weitere Niederlage könnte das Aus im Aufstiegsrennen bedeuten. So werden sowohl Verl als auch Rostock auf Sieg spielen. Daraus ergibt sich ein enges Spiel auf Augenhöhe, bei dem wir mit einigen Toren rechnen dürfen.