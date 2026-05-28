Quote 20,00 auf PSG! ODDSET Boost zum Champions League Finale vs. Arsenal

Die Spannung steigt, ganz Europa blickt am Samstagabend, den 30.05.2026, um 18:00 Uhr nach Budapest in die Puskas Arena! Im Finale der UEFA Champions League kommt es zum absoluten Kracher-Duell zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Arsenal.
20,00er Quote auf PSG-Titel! ODDSET mit dem Mega-Boost zum Champions League Finale!
Ein Spiel, das ohnehin schon für Gänsehaut sorgt, wird jetzt noch heißer: Der staatliche Anbieter ODDSET zündet den Quoten-Turbo und bietet exklusiv für Neukunden eine unfassbare Quote von 20,00 auf einen Titelgewinn von PSG! Wir zeigen dir, wie du dir diesen exklusiven Neukunden-Vorteil sichern kannst.
Der Quotenboost im Detail: Aus 1,68 wird 20,00!
Die Rollen scheinen auf dem Papier klar verteilt. PSG geht als leichter Favorit in das Duell um den Henkelpott, die reguläre Siegquote liegt bei soliden 1,68. Doch ODDSET legt für alle neuen Tipper eine ordentliche Schippe drauf und katapultiert die Quote in eine andere Dimension. Statt der normalen Quote profitierst du von einem massiven Boost auf 20,00! Das bedeutet: Bei einem Einsatz von nur 5€ könntest du dir im Erfolgsfall satte 100€ sichern, statt der regulären 8,40€. Eine einmalige Chance, das Finale der Königsklasse mit maximalem Nervenkitzel zu erleben.
Spielbegegnung
Tipp-Markt
Reguläre Quote
Boost-Quote
Paris Saint-Germain vs. Arsenal
PSG gewinnt den Titel
1,68
20,00
So einfach holst du dir den Quoten-Kracher: Deine Schritt-für-Schritt-Anleitung
Der Weg zur Mega-Quote ist denkbar einfach und in wenigen Minuten erledigt. Folge einfach diesen Schritten, um vom Angebot zu profitieren:
- 1. Registrieren: Eröffne über einen unserer Links ein neues Wettkonto bei ODDSET. Die Aktion gilt ausschließlich für Neukunden.
- 2. Einzahlen: Tätige deine erste Einzahlung. Achte dabei auf die Bonusbedingungen des Anbieters.
- 3. Wette platzieren: Platziere deine erste Wette als Pre-Match-Einzelwette auf den Tipp „PSG gewinnt den Titel“ im Champions League Finale gegen Arsenal.
- 4. Gewinn kassieren: Lehn dich zurück, genieße das Spiel und fiebere mit! Sollte PSG den Pokal in die Höhe stemmen, wird dein Gewinn entsprechend der Quote von 20,00 gutgeschrieben.
Wichtige Regeln für den ODDSET-Boost
Um das Angebot fair und transparent zu gestalten, gibt es einige wichtige Punkte, die du beachten solltest. Hier die Eckdaten auf einen Blick:
- Nur für Neukunden: Das Angebot richtet sich ausschließlich an Spieler, die noch kein Konto bei ODDSET besitzen.
- Exakter Einsatz: Der maximale Einsatz für die erhöhte Quote ist auf exakt 5€ festgelegt.
- Zeitrahmen: Die Wette muss vor Spielbeginn (30.05.2026, 18:00 Uhr) platziert werden.
- Wettart: Es muss sich um deine erste Wette nach der Registrierung handeln (Pre-Match-Einzelwette).
Sichere dir jetzt deine Chance auf die absolute Top-Quote von 20,00 und mache das Champions League Finale zu deinem persönlichen Highlight!
Disclaimer: Angebot nur für Neukunden. 18+. Glücksspiel kann süchtig machen. Bitte spiele verantwortungsbewusst. Es gelten die AGB von ODDSET. Alle Quoten sind ohne Gewähr und können sich ändern.
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